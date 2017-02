At Dexter, Megan Peach scored a game high 26 points to help pace the Tigers to the win.

Kayli Cunningham added eight points for Dexter.

Sydney Allen scored 15 points and Emma Campbell 14 for Central of Corinth.

Central: S. Allen 4-6-15, Campbell 4-3-14, Cook 1-0-2, Smith 0-1-1, A. Allen 1-0-2, Cohen 3-0-6, Townsend, Speed

Dexter: Peach 8-10-26, Cunningham 4-0-8, Batron 1-1-3, K. Webber 2-0-4, Reynolds 0-2-2, Deering 1-3-5, A. Webber