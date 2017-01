At Van Buren, Caleb Harris tallied 15 points as Central Aroostook of Mars Hill rolled.

Ben Thomas added 10 points for the Panthers.

Luc Perreault paced Van Buren with 14 points.

Central Aroostook: Harris 6-0-15, Thomas 3-1-10, H. Kingsbury 2-0-5, E. Pryor 1-1-3, Z. Crouch 1-2-4, B. Bradbury 3-2-9, J. Carvell 1-0-2, C. Kingsbury 2-0-5, C. Bradbury 3-0-8, G. Miller 2-0-5

Van Buren: L. Perreault 5-2-14, E. Perreault 4-0-8, B. Sytulek 2-0-4, C. Lavoie 1-0-2, H. Searles 1-0-2

3-point goals: Thomas 3, Kingsbury, Bradbury, Harris 3, C. Kingsbury, C. Bradbury 2, Miller; L. Perreault 2

Cen. Aroostook 16 33 51 66

Van Buren 8 14 24 30