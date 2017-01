At Presque Isle, Bradley Kinney tallied 16 points and Griffin Guerrette 15 to lead Presque Isle past Caribou.

Jonah Hudson added 11 points for Presque Isle.

Parker Deprey had 17 points for Caribou.

Caribou: Bouchard 4-1-9, Caverhill, Berkoski 1-0-3, Paul, Hand 1-0-2, Rosado, Findlin 2-4-8, Marrero, Deprey 4-4-17, Anderson

Presque Isle: Bonville, Beaulieu, Guerrette 5-3-15, Rice, Ouellette , Kinney 2-0-4, Hudson 3-3-11, Kinney 5-6-16, Dumais 4-0-8, Cash 3-0-6, Cyr 1-2-4

Caribou 6 12 26 39

Presque Isle 10 30 42 64

3-pt. goals: Berkoski, Deprey 3; Guerrette 2, Hudson 2