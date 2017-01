At Hermon, Garrett Trask had 18 points as the Hawks defeated Caribou.

Keenan Marseille added 11 points for Hermon.

Alex Bouchard tallied seven points for Caribou.

Caribou: Bouchard 3-0-7, Paul 1-0-2, Hand 1-0-2, Rosado 0-1-1, Findlen 2-0-4, Deprey 2-0-6, Caverhill, Berkoski, Merrero, Anderson,

Hermon: Johnson 1-0-2, Berube 2-0-4, T. Hawes, C. Hawes 2-2-6, Marseille 5-1-11, Varney 3-1-7, Bishop 3-0-6, Trask 3-4-18, Sickles 1-0-2, Bergeron

Caribou 8 11 17 22

Hermon 13 24 45 56