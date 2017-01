At Hermon, Emi Higgins tossed in 15 points as Hermon defeated Caribou.

Caitlyn Tracy contributed 10 points for the Hawks.

Gabrielle Marquis paced Caribou with 10 points.

Caribou: Marquis 4-1-10, Soucy 1-4-6, Espling 2-1-5, Doucette 1-0-3, Skidgel 0-2-2, Clark 1-0-2, Rodriguez 0-1-1

Hermon: Higgins 7-1-15, Tracy 3-4-10, Curtis 3-1-9, P. Plissey 2-2-6, L. Plissey 2-1-5, Raymond 2-0-5, Pullen 1-0-3, Page 1-0-2, Cowan 1-0-2

Caribou 5 13 22 29

Hermon 11 17 17 12

3-pt goals: Doucette, Marquis; Curtis 2, Raymond, Pullen