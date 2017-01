At Bucksport, Lauren Cook, Faith Tirrell and Olivia Huckins each had 13 points to lead Calais past Bucksport.

Sydney Farrar added 10 points for Calais.

Breanna Coombs paced Bucksport with 20 points.

Calais: F. Tirrell 6-1-13 Maxwell 1-1-3, Bacon, Farrar 3-4-10, Erskine 2-0-4, Huckins 6-1-13, Cook 5-1-13

Bucksport: Craig 1-2-3, Jacks, Jellison 1-0-2, C. Coombs 5-2-12, Breanna Coombs 9-1-20, Erickson 6-0-12, Colson 1-0-2, Stevenson

Calais 19 35 48 56

Bucksport 13 24 38 51