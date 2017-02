At Dexter, Megan Peach scored a game-high 15 points to lead Dexter past Bangor Christian.

Addyson Herrick added 12 points on four 3-pointers for the Tigers.

Brianna Keib and Kelsea DeRoche each scored 10 points for Bangor Christian.

Bangor Christian: Keib 3-4-10, DeRoche 5-0-10, Vadas 4-0-8, Wilber 0-1-1, Veilleux, Brown, Hobart

Dexter: Peach 6-3-15, Herrick 4-0-12, Paige 3-2-8, Cummings 3-0-6, Pratt 1-0-2, Batron 1-1-3, Deering 1-0-2, Asbury 2-0-4, A. Webber 2-0-6, Cunningham 1-1-3, Reynolds, Lewis, K. Webber