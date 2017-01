At Van Buren, Steve Bellanceau scored eight points to lead the Ashland Hornetes past Van Buren.

Eric Perreault led all scorers with 10 points for Van Buren.

Ashland: S. Bellanceau 4-0-8, M. Deabay 2-0-5, B. Clark 2-0-6, L. Craig 1-0-2, D. Haley 1-1-3

Van Buren: E. Perreult 5-0-10, B. Sytulek 4-1-9, L. Perrault 0-3-3

Van Buren 8 10 14 22

Ashland 4 8 19 24

3-point goals: Debay, Clark 2