At Madawaska, Kyle Beaulier and Baily Clark each scored 12 points to lead Ashland past Madawaska.

Tristan Cyr tallied 18 points for the Owls while Ben Hebert scored 10.

Ashland: 16 22 24 45

Madawaska: 10 25 34 43

3-pt goals: B. Clark; M. Cyr 3, L. Lavoie, T. Cyr 3, B. Hebert