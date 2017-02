Washington Academy second quarter honor roll

Washington Academy, East Machias

Second quarter honor roll

Grade 12, high honors: Lenka Buchtova, Jordyn Curtis, William Davidson, Lydia Day, Anastasia Dubrovina, Amoy Edgar, River Hodgdon, Julia Leighton, Kaci Leighton, Samantha Lopez, Caitlyn Lyons, Yves Manzi, Michaela McClure, Jevan McPhail, Oona Molyneaux, Hayley Murphy, Maximiliaan Peeters, Ashley Porter, Eric Priest, Maya Rieder, Amanda Samuels, Manuel Sanchez-Rios, Alia Shaw, Molly Sheehan, Connor Sherrard, Micheala Small, Amber Sprague, Tyler Sylvain, Stellisha Thomas, Jaiden Veal, Katherine Walls, Puyu Wang, Zoie Zanoni; honors: Scott Atcherson, Benjamin Beaudoin, Gabriel Brady, Kaylyn Brown, Noah Caron, Christian Cates-Wright, Jasmine Corkins, Ashley Douglass, Roberto Durrett, Emma Ellitsgaard, Brandon Evasius, Tereza Hajkova, Logan Henderson, Kimberly Jodway, Sara Johnson, Lacey Kalloch, Libby Kalloch, Tzu-Yang Liu, Jacob McBrine, Joseph Moore, Margaret Moulton, Lauren Murphy, Seungbin Oh, Layna Pardue, Ariel Patino, Natalie Paverova, Matthew Peasley, Paige Preston, Alexander Renshaw, Paige Richardson, Sean Seavey, Sekou Some, Haoming Song, Rylea Steeves, Vincent Tzeo, Declan Willis.

Grade 11, high honors: Hailey Bell, Kyle Case, Eunseo Cho, Yang Deng, Ewit Doom, Ava Emery, Cameryn Farnsworth, Jodie Harris, Maggie Hood, Jesse Jones, Kiara Kempthorne-Curiel, Alayna Lamb, Myron Lenfestey, III, Richard Lyons, Amy McKinley, Ashton O’Reilly, Avignam Sambow, Caleb Schrader, Lydia Sprague, Ian Squire, Maya Tekege, Olivia Wallace, Hailey Wood; honors: Brandon Allard, Zining Cai, Owen Chaffey, Brielle Davis, Aleisha Farris, Alexander Griffin, Hannah Ingemi, Do Yeon Kim, Davidson Kogoya, Gilber Koibur, Laura Lanham, Kelly Leighton, Yuanye Liao, Seng Tong Long, Keegan Luna, Alicia McClure, Lily Morgan, Maria Muabuay, Jordan Northrop, Wayne Norton, Jiaxi Peng, Abigail Plummer, Dallas Preston, Darian Preston, Kodie Priest, Cassidy Ramsdell, Ryley Robinson, Steven Roy, Alexandra Sprague-Scrivano, Pei Kai Su, Yontz Sutton, Reese Thompson, Hung Kai Tseng, Lauren Wallace, Yueqi Wang, Paige Wentworth, Matthew Willey, Wyatt Williams, Sean Wood.

Grade 10, high honors: Brandon Bissonnette, Joseph Bragg, Josiah Brown, Pei-En Chao,

Rosemary Corkins, Thomas Davidson, Delaney Faulkingham, Brianna Georgantis, Teeya Harmon, Yen-Tang Huang, Luyu Jiang, Austin Johnson, Kathryn Leighton, Rachel Maker, Jaelyn Matthews, Ethan Moores, Violet Morgan-Vigil, Briahna Reece, Colton Sawtelle, Donald Soctomah, Mary Kate Somes, Sydney Verge, Jonathan Wry, Jude Zanoni; honors: Mailena Alicea, Cole Avery, Brecken Barker, Becca Blanch, Dylan Bridges, Ethan Chute, Isaac DeMott-Stowell, Aidan Erickson, Jordan Finlay, Daphne Foss, Poniwsis Francis, Madelyn Gardner, Jeffrey Graham, Chen Huang, Danielle Ingemi, Spencer King, Damon Kirk, Jenna Koehne, Haley Libby, Jacob Look, Smita Martin, Madilyn Newcomb, Blake Owen, Brianna Renshaw, Bayley Riquier, Connor Roberts, Joseph Small, Massaran Some, Taylor Stewart, Megan Taylor, Hannibal Vad-schou, Kaylee Weston, Madison Wood.

Grade nine, high honors: Hailey Boutin, Taylor Bridges, Joelle Bronson, Caleb Brown, Treigh Brown, Haley Cherry, Ryan Conley, Jaimie Fairchild, Zain Fitzsimmons, Orlin Flores-Vargas, Hayden Gardner, Dakota Geel, Elizabeth Graham, Rosalina Hilapok, Arthur Ingalls, Kisten Kilton, Cooper Leighton, Ryan Lemieux, Bradley Lenfestey, Jordan Lobley, Mikaila Loughlin, Jasmine Luna, Alexander Maker, Rowan Michaud, Gregory Moulton, Marilyn Mubang, Sydney Pressley, Logan Richards, Kaia Smith, Jacomina Tanggahma, Marek Veal, Micah Vose, Karli Williams; honors: Taylor-Marie Altvater, Evyenia Aretakis, Alexis Boula, Jonathan Bragg, Claudia Brown, Kennedy Cates, Christopher Clement, II, Dresden Cunningham, Brett Dennison, Gabrielle Dubay, Riley Fraser, Mia Gardner, Abigail Harmon, Xiang Ji, Yantiang Ji, Keaton Luce, Jocelyn Mahar, Ethan Mason, Cassidy Murphy, Aeva Pressley, Bree-Anna Priest, Ethan Robinson, Makayla Sadler, Laurna Sawtelle, Zekiah Smith, Rachel St. Louis, Cassidy Thurber, Breann Vane.

