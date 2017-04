Stearns third quarter honor roll

Stearns Junior Senior High School, Millinocket

Third quarter honor roll

Grade 12, highest honors: Liza Brown, Mackenzie Carter, Audrey Dunstan, Grace Farrington, Regan Hallett, Fredericka Hibbs, Cassidy McLeod, Mallory Russell; honors: Emma Alley, Matthew Bragdon, Hannah Brooker, Chen (Celia) Chen, Molly Elwell, Angela Guy, Stephane Keo, Joshua MacArthur, Alicia Pasieka, Abigail Russell, Louis Stavnezer Jr.

Grade 11, highest honors: Sidney Farquhar, Maria Glidden, Renee Pelletier, Karsyn Wheeler; honors: Jarod Briggs, Gabrielle Brown, Samantha Dorr, Peighton Ingersoll, Grace Tapley, Rebecca Wardlow.

Grade 10, highest honors: Katie Farber, Bailey Girsa, Matthew Kowalski, Chessintra MacArthur, Kayli Morrow, Sophie Pelletier, Mercedes Perzanowski, Katelynn Watson; honors: John MacNeil, Tatianna Mohoff, Ryan Stavnezer, Megan Waceken, Nicklaus Waite.

Grade nine, highest honors: Bennett Dunstan, Jacob Kowalski, Abigail McNally, Natayla Mohoff, Bao Ngo, Paige Russell; honors: Katherine Alley, Elaina Bradford, Adria Doane, Hayden Friel, Rabecka Glidden, Olivia Harmon, Dillon Repasy, Alyssa Rosebush, Alexxus Stevens, Caleb York.

Grade eight, highest honors: Maisey Girsa, Grace Murray, Jack Yang; honors: Sophie Andersen, Gabriel Benson, Michael Clark, Katie Kenyon, Brooklyn Lindberg, Natalie Michaud, Deanna Oakes, Adam Wheeler.

Grade seven, highest honors: Gavin Darling, MacKenzie Friel; honors: Makayla Anderson, Ridge Cote, Dylan Evans, Jillian Harper, Kasey Kenyon, Sean McGibbon.

Grade six, highest honors: Victoria Blanchette, Jude Cyr, Jamie Yang; honors: Libby Baker, Cote Briggs, Connor Burke, Sydney Campbell, Sara Dominguez, Kelly Farber, Caleb Hannafin, Aidan Sanders, Treyce Stevens.

