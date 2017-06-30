Second semester honor roll for Mattanawcook Academy

Posted June 30, 2017, at 3:12 p.m.

Mattanawcook Academy, Lincoln

Second semester honor roll

Grade 12, high honors: Ava Broderick, Marley Bubar, Jeffrey Garfield, Saige Lakeman, David Susen, Carter Ward; honors: Courtney Gordon, Jordan Hanscom, Courtney Kimball, Devin Maynard, Sydney Morrison, Megan Porter, Lauren Ray, Gabrielle Tilton.

Grade 11, high honors: Corbett Arnold, Tyler Arnold, Rebekah Brown, Makenna Hanson, Nicholas Ireland, Cameron Johnstone, Bailey Markie, Duncan McIntyre, Luviana McLean, Meagan O’Connor, Kalista Severance; honors: Morgan Beaulieu, John Farrington, Koby Farrington, Kyleigh Oliver, Lyla Priest, Logan Thompson.

Grade 10, high honors: Lynn Dwelley, Ainsley Hainer, Natalie McCarthy, Elyssia Smith; honors: Alex Brown, Garrett Caruso, Emily Hamm, Sarah Hanington, Delany Kneeland, Elisia McLean, Emily Tolman, Jason Worster.

Grade nine, high honors: Christopher Ireland, Nicholas Larrabee; honors: Kelly Nadeau, Emily Worster.

 

 

This post was contributed by a community member. Submit your news →

  1. Mystery of missing Connecticut woman hinges on unusual Maine sightingMystery of missing Connecticut woman hinges on unusual Maine sighting
  2. LePage: Police would work, state parks stay open in shutdownLePage: Police would work, state parks stay open in shutdown
  3. Dog shot dead after attacking smaller dog at NH rest area
  4. Lawsuit filed to force LePage to pay benefits to poor Mainers in a shutdownLawsuit filed to force LePage to pay benefits to poor Mainers in a shutdown
  5. In ‘worst case scenario,’ airline postpones inaugural Portland-Halifax direct flightIn ‘worst case scenario,’ airline postpones inaugural Portland-Halifax direct flight

Blogs

Be a BDN blogger | Browse BDN blogs