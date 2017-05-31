SEASON OPEN HOUSE THIS SATURDAY

Saturday, June 3, 2017 10 a.m. to 6 p.m.
Location: North Light Gallery, 256 Penobscot Ave, Millinocket, Maine
For more information: 207-723-4414; artnorthlight.com
THE SEASON IS FINALLY HERE WITH WARMER WEATHER, HIKING TRAILS, PADDLING OPPORTUNITIES, OUTDOOR PAINTING AND PHOTOGRAPHING OR JUST SIGHT-SEEING.
STOP BY NORTH LIGHT GALLERY THIS SATURDAY TO CELEBRATE THE OPENING OF THE SEASON WITH THE DISPLAY OF MANY NEW WORKS BY OUR SEVENTEEN ARTISTS AND PARTAKE OF SOME REFRESHMENTS AND GOOD CONVERSATION.
MILTON CHRISTIANSON JUST BROUGHT IN NEW WORK, WHICH INCLUDES WONDERFUL FLY FISHING WATERCOLORS AND PRINTS. IT’S NOT TOO EARLY TO START THINKING OF FATHER’S DAY.
AND VISIT OUR NEW KATAHDIN WOODS AND WATERS NATIONAL MONUMENT WHILE YOU’RE HERE. THE NATIONAL PARK OFFICE WILL BE OPEN AND WE ALSO HAVE MAPS AND CHAMBER GUIDES.
GO ON AN ADVENTURE THIS SATURDAY!
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