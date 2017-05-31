Outdoors

SEASON OPEN HOUSE THIS SATURDAY

Sunny Cribworks
by Marsha Donahue
Sunny Cribworks
Fly Fishing at Mount Katahdin
by Milton Christianson
Fly Fishing at Mount Katahdin
By Marsha Donahue, Katahdin Region
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Posted May 31, 2017, at 10:32 a.m.

Saturday, June 3, 2017 10 a.m. to 6 p.m.

Location: North Light Gallery, 256 Penobscot Ave, Millinocket, Maine

For more information: 207-723-4414; artnorthlight.com

THE SEASON IS FINALLY HERE WITH WARMER WEATHER, HIKING TRAILS, PADDLING OPPORTUNITIES, OUTDOOR PAINTING AND PHOTOGRAPHING OR JUST SIGHT-SEEING.

STOP BY NORTH LIGHT GALLERY THIS SATURDAY TO CELEBRATE THE OPENING OF THE SEASON WITH THE DISPLAY OF MANY NEW WORKS BY OUR SEVENTEEN ARTISTS AND PARTAKE OF SOME REFRESHMENTS AND GOOD CONVERSATION.

MILTON CHRISTIANSON JUST BROUGHT IN NEW WORK, WHICH INCLUDES WONDERFUL FLY FISHING WATERCOLORS AND PRINTS. IT’S NOT TOO EARLY TO START THINKING OF FATHER’S DAY.

AND VISIT OUR NEW KATAHDIN WOODS AND WATERS NATIONAL MONUMENT WHILE YOU’RE HERE. THE NATIONAL PARK OFFICE WILL BE OPEN AND WE ALSO HAVE MAPS AND CHAMBER GUIDES.

GO ON AN ADVENTURE THIS SATURDAY!

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