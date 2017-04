Orono High School Q3 Honor Roll

Grade 12, High Honors: Benjamin Blood, Lydia Chase, Aiden Crane, Nathaniel DeSisto, Kassidy Dill, Megan Franklin, Alexis Ireland, Jake Koffman, Rebecca Lopez-Anido, Mark Lucy, Connor McCluskey, Stephen Nelson, William O’Neil, Margaret Pandiscio, Nathan Paris, Lowell Ruck, Juyoung Seo, Samreen Silwal, Lindsay Wells, Matthew Williamson

Grade 12, Honors: Logan Barnes, Karoline Bass, Alexandra Bolin, Isaac Brissette, Audrey Carroll, Brinsley Chasse, Keenan Collett, Marijn Craenen, Madelyn Dichard, Huong Minh Do, Logan Emery, Daniel Fitzgerald, Elizabeth Fortier, Elise Kenney, Samantha Kenney, Yulim Kim, Femme Korthals Altes, Kaitlyn Kuwik, Sara Morneault, Daphne Murphy, Mona Roemer, Makayla Sennett, Madison Shepard, Ashley Smith, Maria Sockabasin, Hannah Steelman, Thorolf Van Walsum, Julia Vihavainen, Elizabeth White, Puck van Brakel, Lieke van Linschoten

Grade 11, High Honors: Benjamin Allan-Rahill, Thomas Bowie, Martina Caffagnini, Liza Gallandt, Rebecca Gallandt, Jessica Hayden, Samuel Holt, Emily Innis, Kaylyn Larkin, Grace Lee, Lillyana Leland, Anthony Manev, Nathan Reid, Elsa Saunders, Grace Shemwell, Sydnee Stiehl, Emily Witham

Grade 11, Honors: Benjamin Amar, Ashley Connole, Nicholas Cota, Kellen Doyle, Kassandra Eberhart, Seth Eddy, Ryan Fandel, Isaiah Grace, Keegan Gray, Samantha Hafford, Rachel Harrell, Michelle Haverlock, Isabel Henderson, Gabrielle Marquis, Cole May, Auralee Mayfield, Amanda Meade, Calvin Murphy, Jordyn Nason, Katherine O’Brien, Cody Peirce, Jenna Perkins, Campbell Ratledge, Logan Shannon, Jonathan Spencer, Peyton Trudel, Jessica Walker, Katie Walker, Noah White

Grade 10, High Honors: Kathryn Brayson, Benjamin Cobo-Lewis, Avery Colligan-Wild, Madison Culina, Kell Fremouw, Bailey Gifford, Katherine King, Camille Kohtala, Molly McCluskey, Elijah McGill, Maxwell Sennett, Nathan Shemwell, Sophia Silwal, Dorothy Smith, Elias Veilleux, Claire Williamson

Grade 10, Honors: Jakob Adams, Camryn Brown, Benjamin Clancy, Rose Cobo-Lewis, Leah Costello, Lauren Cyr, Lincoln Davenport, Marius De Lannee, Daisy Drinkert, Emily Dunn, Theodore Erikson, Dylan Farnham, Anna Fergusson, Nicholas Fox, Carley Hartery, Stephanie Hazlett, Ada Hepler, Priscilla King, Desiree Leighton, Trent Lick, Olivia Lockhart, Dylan Madden, Lauren-Ashley Melanson, Abigail Morin, Noam Osher, Zivi Osher, Alissa Parker, Joel Paul, Monique Pelletier, Connor Robertson, Roisin Rumsey, Ryan Shorette, Audrey Smith, Eleanor Sockabasin, Jonathan Steelman, Jeremiah Torres, Heather Van Dolman, Brooklynne White, Chana Wingard

Grade 9, High Honors: Justin Bishop, Katherine Buetens, Maggie Coutts, Iris Lee, Patrick Tyne

Grade 9, Honors: Isabelle Baker, Krista Bass, Itai Boss, Alexander Brown, Jackson Campbell, Cassidy Climo, Willem Crane, Marta Ehringhaus, Tucker Ellis, Dominick Farnham, Emma Fortier, George Grindle, Samuel Henderson, Jacob January, Joshua January, Katherine Owen, Leah Ruck, Eva White

This post was contributed by a community member. Submit your news →