Old Town High School
Third quarter honor roll
Grade 12, highest honors: Nicholas Boutin, Christopher Brunton, Johanna Burgason, Noah Burr, Callie Carroll-Brackley, Dominic D’Angelo, Cole Daniel, Samantha Dauphinee, Nicholas Feero, Joshua Hamilton, Kassidy Harriman, Jessup Henderson, Allison Ketch, Jacob Ketch, Isabel Larsen, Ashley Luzzi, Jordan Merchant, Kaylee Meserve, Chirien Pace, Mark Pollard, Raven Reinzo, Alexis Rutherford, Austin Sheehan, Emilienne Soucy, Drew St. Jean, Nathan St. Jean, Natalie St. Louis, Garrett Stoyell, Brooke Sulinski, Hunter Willey; high honors: Alexis Hawes, Kayla Jackson, Julie Miller, Kyle Patrock.
Grade 11, highest honors: Nicholas Avery, Derek Barclay, Kyle Berube, Madison Bickford, Tyler Bishop, Cara Braley, Alexis Carey, Oliviah Damboise, Hope Dorr, Logan Doucette, Jacob Dubay, Mackenzie Folsom, Jade Gilman, Nicole Kennedy, Brittany King, Antonios Koxarakis, Dillon Leland, Chaina Love, Savannah Metz, Alexander Moreira, Sage Phillips, Grace Pushor, Corinne Saucier, Abigail Slauenwhite, McKenna Smith, Russel Sossong, Hannah Storman, Alyssa Street, Nicholas Swift, Kyla Veasy, Delaney Veilleux, Olivia Westura, Zachary Wyles; high honors: Gabriel Bartkiewicz, Kaylee Bellavance, Casey Colson, Michael Downs, Megan Grindle, Kyle Jones, Brandon Lilley, Dominic Pagnani-Mclean, Nicholas Parsons, Ashley Pope, Melaina Rand, Jasmine Smith, Sean Austin Soucy, Natalie Swift, Kayce Walker, Isabelle Ward, Joshua Wheeler, Judith Wheeler.
Grade 10, highest honors: Olivia Albert, Kyra Armitage, Danielle Baker, Manuel Becklas, Abigail Brackett, Caleb Braley, Alexander Chapman, Alanna Chavaree, Jacob Cyr, Kaitlyn Dunham, Emily Dunlap, Joseph Emerson, Zachariah Fostun, Benjamin Francis, Brenden Gasaway, Brady Georgia, Arianna Gordon, Emma Hargreaves, Zackary Ireland, Meaghan Kelley, Abigail Ketch, Emily Ketch, Olivia King, Michael Legere, Lily Moran, Annabelle Muscatell, Morgan Paradis, Demetrius Porter, Adam Regan, David Roderick, Melanie Soucy, Jarred Spencer, Hannah Talcove, Alexis Wagner; high honors: Colby Archer, James Emery, Carter McInnis, Audree O’Meara, Garrett Smith, Jeremy Stoyell, Sarah Walker.
Grade nine, highest honors: Cassidy Ammerman, Teagan Blackie, Matthew Brooks, Emily Chappelle, Rebecca Chappelle, Zachariah Cobb, Claudia Damboise, Jesse Gifford, Matthew Hartt, Grace Harvey, Ethan Hayes, Adam Kenny, Mikaela Kenny, Samuel Koch, Nicholas Letourneau, Trinity Mailey, Abigail McKinley, Cindy Miller, Colin Rutherford, Sydney Sheehan, Hannah Sibley, Brooke Sossong, Gabriel Talon, Kevin Webster; high honors: Michael Brown, Nicholas Harrington, Nickalas Kenny, Salissa Lachance, Samuel Magoon, Hailie Moore, Gage Smith, Travis Spell, Austin Wickett.
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