Old Town High School

Fourth quarter honor roll

Grade 12, highest honors: Nicholas Boutin, Johanna Burgason, Noah Burr, Callie Carroll-Brackley, Dominic D’Angelo, Cole Daniel, Samantha Dauphinee, Nicholas Feero, Lauren Gasaway, Nathan Hallowell, Joshua Hamilton, Kassidy Harriman, Jessup Henderson, Allison Ketch, Jacob Ketch, Isabel Larsen, Ashley Luzzi, Jordan Merchant, Kaylee Meserve, Chirien Pace, Mark Pollard, Raven Reinzo, Austin Sheehan, Emilienne Soucy, Drew St. Jean, Nathan St. Jean, Natalie St. Louis, Brooke Sulinski, Tyler Wheeler, Hunter Willey; high honors: Alexis Hawes, Kayla Jackson, Julie Miller, Thomas Sanborn.

Grade 11, highest honors: Nicholas Avery, Derek Barclay, Tabitha Bell, Madison Bickford, Tyler Bishop, Cara Braley, Rheylan Burke, Alexis Carey, Oliviah Damboise, Hope Dorr, Logan Doucette, Jacob Dubay, Jade Gilman, Kyle Jones, Nicole Kennedy, Brittany King, Antonios Koxarakis, Dillon Leland, Chaina Love, Dakota Madden, Savannah Metz, Alexander Moreira, Alexis Pelkey, Sage Phillips, Ashley Pope, Grace Pushor, Corinne Saucier, Abigail Slauenwhite, Jasmine Smith, McKenna Smith, Russel Sossong, Alyssa Street, Nicholas Swift, Kyla Veasy, Delaney Veilleux, Joshua Wheeler, Judith Wheeler, Zachary Wyles; high honors: Gabriel Bartkiewicz, Zachary Buck, Connor Cashman, John Cyr, Michael Downs, Abigail Garland-Nadeau, Megan Grindle, Thomas Lally, Dominic Pagnani-Mclean, Nicholas Parsons, Kyle Smith, Sean Austin Soucy, Hannah Storman, Natalie Swift, Logan Violette, Kayce Walker, Isabelle Ward; honors: Devon Beal, Kaira Fox.

Grade 10, highest honors: Olivia Albert, Danielle Baker, Manuel Becklas, Abigail Brackett, Caleb Braley, Alanna Chavaree, Anastasia Cormier, Jacob Cyr, Kaitlyn Dunham, Emily Dunlap, Joseph Emerson, James Emery, Benjamin Francis, Brenden Gasaway, Arianna Gordon, Emma Hargreaves, Jacey Harrison, Meaghan Kelley, Abigail Ketch, Emily Ketch, Olivia King, Eric Lyford, Carter McInnis, Lily Moran, Annabelle Muscatell, Morgan Paradis, Zachary Reese, Adam Regan, David Roderick, Garrett Smith, Erin Snyder, Melanie Soucy, Jarred Spencer, Hannah Talcove, Charlotte Turner, Alexis Wagner; high honors: Evelyn Domsalla, Kirsten Ksyniak, Michael Legere, Johnny Pierson, Emily Pomeroy, Jeremy Stoyell, Sarah Walker.

Grade nine, highest honors: Teagan Blackie, Matthew Brooks, Emily Chappelle, Rebecca Chappelle, Claudia Damboise, Matthew Hartt, Grace Harvey, Adam Kenny, Mikaela Kenny, Samuel Koch, Trinity Mailey, Abigail McKinley, Cindy Miller, Lilian Preble, Bryce Richards, Sydney Sheehan, Hannah Sibley, Brooke Sossong, Gabriel Talon, Kevin Webster; high honors: Cassidy Ammerman, Lillian Francis, Nickalas Kenny, Salissa Lachance, Nicholas Letourneau, Hailie Moore, Gage Smith.

