Nokomis Regional High second quarter honor roll

Nokomis Regional High, Newport

Second quarter honor roll

Grade 12, highest honors: Brad Allen, Olivia Brown, Autumn Pearl, Austin Taylor; high honors: Jessica Alexander, Galen Armstrong, Alexander Baird, Mercedes Brown, Laura Freudenberger, Harley Gagne, Chloe Gustin, Samantha Harvey, Shelby Haskell, Kate Hight, Samuel Kenney, Allyson Lynady, Kaylee Mackie, Sarah Manzo, Sidney Moore, Briana Reazor, Isaac Sacks, Gabrielle Sands, Emily Taylor, Avery Terrill, Dianna Thorpe, Colby Watson; honors: Michelle Acevedo, Austin Archer, Ketrina Bennett, Nicholas Bolliger, Jacob Boyce, Journey Bubar, Cassidy Clark, Jessica Cloutier, Ciarra Connors, Bruce Gallison, Dana Grass, Colby Kreider, Elasah MacDonald, Wyatt Martin, Duncan McDougal, Karlie McGinnis, Samuel Viekman, Cody Walker, Samuel Whitmore, Ethan Wiers.

Grade 11, highest honors: Kailey Bell, Aren Herrick; high honors: Hayden Black, Britney Bubar, Chelsea Crockett, Kathryn DeNicola, Alice Donaldson, Mariah Gould, Veronica Hodges, Dalton Marshall, Hannah Maxcy, Savannah McTague, Emily Nyman, Jayme Seward, Joshua Smestad, Taylor Soule; honors: Aubre Culver, Dillon Davis, Joshua Emery, Alexandra Kelley, Sophia Littlefield, Jazmyn McLain, Megan Murphy, Colby Pinette, Gary Pitcher, Samantha Ramsey, Makayla Raymond, Lauren Roberts, Isaac Thibodeau.

Grade 10, highest honors: Emily Elwell; high honors: Jordyn Almeida, Hannah Armstrong, Collin Bowman, Makenzie Cooney, Alexander Costedio, Alyssa Ellis, Allysah Greene, Gwenith Grignon, Annie Howell, Cameron Newman, Samual Peacock, Tyler Pelletier, Haylee Reed, MaKenzie Sands, Remington Shaw, Alyssa Stankevitz, Chelsey Stratton, Morgan Wooldridge; honors: Mekayla Adams, Alexis Allard, Anastasia Allen, James Boyd, Jacob Freudenberger, Destiny Garland, Chance Graves, Riley Herrick, Madison Hopkins, Kayleigh Hughes, Maci Leali, Katelynn Lessner, Jade Lord, Chandler McPherson, Sean Osman, Dana Tasker, Seth Woodard.

Grade nine, highest honors: Jaylee Rice; high honors: Abigail Bagley, Maille Baker, Grady Berry, Jillian Bowden, Jayden Brooks, Calista Bucklin, Lauren Burke, Marian Easton, Michael Fletcher, Caitlyn Gallagher, Shelby Glidden, Joshua Grozik, Madison Ivory, Lucas Leighton, Zoe Morris, Myah Reed, Amber Smith, Narina Stevens, Meagan Whitten; honors: Abigail Boersma, Beau Briggs, Samuel Donaldson, Jacob Hawthorne, Bryce Henaire, Lia Herrick, Andrew Hopkins, Samantha Leadbetter, Hunter Leighton, Alison Murphy, Cassidie Newhall, Sierra Robichaud, Macy Salls, Onica Stratton, Aubrie Trost.

