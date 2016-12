Narraguagus first quarter honor roll

Narraguagus Junior/Senior High School, Harrington

First quarter honor roll

Grade 12, high honors: Hannah Bennett, Betsey Brown, Robin Fay Brown Morrison, Blaine Grant, Dakota McGuire, Rosemary Nguyen, Hayden Pineo, Thomas Ray-Smith, Caitlin Reynolds, Logan Staples, Kayla Toppin; honors: Hannah Alley, Jisselle Curtis, Kyle Davis, Brettin Dinsmore, Brandi Jellison, Harris Rittenhouse, James Sargent, John Paul “JP” Snider, Nicolas Willey, Dexter Wright.

Grade 11, high honors: Sasha Crowley, Sophia DeSchiffart, River Fenton, Mary Hammond, Madison Leighton; honors: Shalynne Barbee Bamford, Zachary Burt, Brittney Church, Taylor Colbeth, Josiah Couture, Emma Denbow, Agustin Lizcano Echavarria, Colby Poirier, Jose Salud Villafuerte Garcia, Emily Williams.

Grade 10, high honors: Hunter Beal, Kaylee Bosse, Kajsa Brown Morrison, Savannah Carter, Kristin Garnett; honors: Zachary Britton, Katie Brooks, Kylieanna Daudelin-Rantz, Haley Dinsmore, Eliza Fye, Michael Haire, Kylie Lamoureux, Nicholas Mathews, Lanie Perry, Kayla Petrain, Isiah Pinkham, Kassydee Pinkham, Madison Pray, Keanna Reynolds, Morgan Robinson, Shannon Rood, Diane Seavey, Breanna Smith, Emma Smith, Jacob Tenney.

Grade nine, high honors: Kaci Alley, Mackenzie Arey, Aryanna Beal, Hannah Beal, Anna Taylor, Madelyn Willey; honors: Eduardo Ayungua Gonzales, Logan Beal, Skylar Brand, Reese Brown, Jasmine Church, Alexis Fletcher, Benjamin Gallant, Myah Jellison, Breanna Kenney, Alyssa Lee, Thomas Minervino, Joseph Ocampo, Dayana Ortiz Garcia, Lydia Pineo, David Rodriguez, Aspin Schoppee, McKenzie Thompson, Nathan Thompson, Rodrigo Zamora

Grade eight, high honors: Kasey Call, Joshua Denbow, Riley Grant, Graydon Holcomb, Brantley Kane, Brylee McGuire, Daniel Nguyen, Lindsay Poirier, Samuel Somes, Anna Strout, Alyssa Turner; honors: Emma Alley, Braydon Bradbury, Cody Davis, Summer Dinsmore, Ally Moores, Vivian Noakes, Tania Paniagua Ortiz, Nicklas Snider, Dallas Strout, Zane Strout, Brad Thompson.

Grade seven, high honors: Marissa Arey, Joseph Ray-Smith; honors: Fatima Herrera Vargas, David Moores, Tori Rolfe, Mali Smith, Evan Strout, Desiree Wallace

