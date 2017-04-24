Medomak Valley High School third quarter honor roll

Medomak Valley High School, Waldoboro
Third quarter honor roll
Grade 12, high honors: Jane Horovitz, Joseph Powell; honors: Jonathan Allard, Ryan Andrick, Quinlan Ashmore, Jenessa Cox, Wren Dean, Whitney Dow, Adam Eutsler, Isaac Eutsler, Jacob Faria, Sarah Gracie, Amber Hagin, Sarah Harvey, Tyler Hayes, Jessie Hugh, Richard Kinney-Herald, Madeline Knause, Cameron Leach, Joseph Malburg, Cameron Martin, Hunter McDaniels-Rossiter, Breanna McKay, Jasmine Packard, Zackary Peters, Chelsea Ripley, Austin Rogers. Benjamin Rowe, Matthew Simmons, Taylor Smith, Hannah Smith, Katelyn Staples, Tyeler Stewart, Amber Studley, Jordyn Walker, Patrick White, Connor Williams, Logan Wright.
Grade 11, honors: Haley Bedenik, Alyssa Blackler, Gabrielle DePatsy, Nicholas Deschesne, Dylan Dickey, Somerset Ganz, Graci George, Bridgette Gross, Rosamond Hickey, Hallie Kunesh, Maddie LaFrance, Sierra Metcalf, Samantha Pelkey, Jason Reese, Brent Stewart, Adrianna Wadsworth, Logan Wheeler, Emily Wiley, Abigail Williams, Haley Wyllie.
Grade 10, high honors: Jaden Abruzese, Claire Bourett, Elizabeth Flanagan, Ethan Gould, Emalee Grant, Ashley Holmes, Joseph Horovitz, Elias Miller, Kennedy Scheimreif, Hattie Watmough, Madelyn White, Leah Wilcox; honors: Peter Alexander, Kelsey Berry, Mackenzie Bickmore, Julia Bowden, Geovanni Caguana, Greyson Clark, Kameryn Cox, Noah Dean, Chloe Dennison, Connor Dodge, Nathan Emerson, Savannah Gilbert, Emily Grinnell, Nicholas Hill, Amos Hinkley, Emma Hooper, Brooke Johnson, Elizabeth Johnson, Juliette Keene, Kylie Lane, Kaysee Leary, Tyler Lee, Vanessa MacDougall, Alden McLain, Kaleb Pendleton, Kaileigh Ross, Aubrey Schaeffer, Lydia Simmons, Mikayla Wallace, Talia Willis,
Grade nine, high honors: Serena Blasius, Chloe Bossow, Abigail Bradeen, Kylie Christie, Sadie Cohen, Alexander Hall, Gabrielle Keene, Allison Lupien, Emily Lupien; honors: Abbey Bedenik, Adam Berry, Chloe Blake, Andrew Bourett, Olivia Bradstreet, Colby Combs, Hayden Daigle, Sadie Davis, Kayla Donlin, Cheyanne Greene, Joshua Hagin, Tristin Heald, Grace Kurr, Shelby Lash, Branden Lee, Bryce Luce, Von McLaughlin, Carson Murphy, James Noyes, Haley Osier, Taylor Post, Paige Powell, Alexis Rutledge, Andrew Severson, Zackery Shallow, Natalie Shields, Michael Simmons, Michaela Staples, Kiya Stelzer, Wyatt Sykes, Kyra Waltz, Kyle Weinland, Cameron Willis, Emily Wotton, Travis Wyman.
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