MCI announces third quarter honor roll

Maine Central Institute, Pittsfield

Third quarter honor roll

Grade 12, highest honors: Maria Carvallo, Lanqing Cathy Huang, Marshall Lawler; high honors: Jung Hyun Jennie Bae, Gabrielle Benedetto, Abigail Bernier, Hayden Boreham, Mikahla Brochu, Joshua Buker, Elijah Bussell, Yuna Cho, Jinfeng Ding, Zachary Erving, Teran Goodridge, Georgy Khvtisavrishvili, Amber King, Alexei Krechko, Zeyang Lester Li, John Linkletter, Chelsea Lydem, Keely Manzo, Clark Morrison, Xuchao Ben Niu, Aidan Peacock, Carter Pearl, Sebastian Peill-Meininghaus, Thuy Thi Phuong Phan, Austin Reynolds, Carter Richmond, Emily Richmond, Brayden Rollins, Jessica Smith, Jie Lyndon Tao, Elizabeth Thibodeau, An Emily Truc Song Van, Hunter Wintle.

Grade 11, highest honors: Yuxin Isaac Bai, Meghan Cookson, Clair Gerry, Hyunjin Kim, Abigail Monteyro, Thanh Phat John Nguyen, Anna Simeone, Micaela Simeone, Elspeth Taylor, Devon Varney, Sarah Welch, Qingyi Connie Zhu; high honors: Eva Bickford, Wu Victor Cai, Jalen Chen, Xin Frankie Chen, Yu Jack Chen, Samantha Dunton, Olivia Durkee, Qi Priest Feng, Hannah Folan, Pablo Garcia Atienza, Ciera Hamlin, Cassidy Hamm, Quanyin Hank He, Nicholas Howard, Haiyi Hoiyi Huang, Allison Hughes, Jinsu Jang, Benjamin Kennedy, Duy Xuan Duc Alex Le, Paige Lord, April McAlpine, Connor Miholovich, Maxine Piatt, Aaron Schanck, Nikki Stewart, Li Aaron Tian, Sarah Trimarchi, Caroline Vigue, Linda Vrbova, Chen Wendy Wang, Addi Williams, Tian Zhang, Siqi Veronica Zhu; honors: Hy Hung Long Pham.

Grade 10, highest honors: Maia Blake, Son Hai Dao, Avery Gosselin, Richard Hallowell, Margaret Hodgins, Xiaohan Richard Hou, Duy Bao Huynh, Elisabeth Parker, Astrud Robichaud, Kyra Rosenberg, Megan Simeone, Angel Torrado Alvarez, Bao Dang Hung Pegasus Tran, Viet Tuan Harry Van, Mykayla Weinstein, Kendrah Willey; high honors: Hayden Caldwell, Christa Carr, Brianna Cates, Nicholas Clark, Blake Dawes, Destinee Duprey, Jettah Files, Ziyang Henry Huang, Jada Jensen, Sarah Kelly, Josie Libby, Xinyu JoJo Ma, Audrey McCannell, Quynh Trang Jessie Nguyen, Tung Thuong Jim Nguyen, Helen O Brien, Zeyu Jerry Peng, Lorna Pinet, Yangkaiqi Kitty Ren, Evan Shaw, Nan Kevin Shen, Matthew Singh, Fuyu Simon Tian, Deangeliz Urena, Xun Octavia Zhao.

Grade nine, highest honors: Olivia Allen, Tabyr Briggs, Dyllon Dunton, Riley Max, Hannah Peacock, Alexis Tardy, Isaac Tardy, Edith Tierney, Ethan Varney, Yuxin Jennifer Wen, Kylie Woodman, Alexander Yan; high honors: Camden Ardry, Makaila Bailey, Carrie Burr, Vivian Duncombe, Jillian Frost, Taylor Gallway, Elyana Gerrie, Gabriel Howes, Emily Linkletter, Grace Linkletter, Sara Linkletter, Siying Etta Long, Alahna McCarron, Amanda Neas, Erin Nolan, Inna Osetrova, Ava Patterson, Abigeal Shea, Harrison Sites, Ashley Souliere, Eva Walden, Xin Andy Wang, Mallory Whitley, Jarica Wiles, Xincong Yuri Yu.

