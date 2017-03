Mattanawcook Academy first semester honor roll

Mattanawcook Academy, Lincoln

First semester honor roll

Grade 12, high honors: Ava Broderick, Jeffrey Garfield, Carmen Ocana, David Susen, Gabrielle Tilton, Carter Ward; honors: Christopher Anderson, Marly Bubar, Meagan Butler, Siarra Chabot, Tiffany Dyer, Courtney Gordon, Emily Gray, Justin Gray, Jordan Hanscom, Reilly Hesseltine, Courtney Kimball, Saige Lakeman, Bryson Martinez, Sydney Morrison, Gabriel Olsen, Megan Porter, Lauren Ray, Marrinna York.

Grade 11, high honors: Corbett Arnold, Rebekah Brown, Koby Farrington, Nicholas Ireland, Cameron Johnstone, Duncan McIntyre, Luviana McLean, Kalista Severance; honors: Tyler Arnold, Morgan Beaulieu, John Farrington, Lindsey Gelfuso, MaKenna Hanson, Bailey Markie, Meagan OConnor, Lyla Priest, Autumn Rhodes.

Grade 10, high honors: Lynn Dwelley, Ainsley Hainer, Natalie McCarthy, Jason Worster; honors: Alex Brown, Elisia McLean.

Grade nine, high honors: Christopher Ireland; honors: Nicholas Larrabee, Kelly Nadeau, Emily Worster.

This post was contributed by a community member. Submit your news →