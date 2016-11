Madawaska High School

First quarter honor roll

Grade 12, high honors: Katelyn Beaulieu, Kathryn Bosse, Samantha Boucher, Paige Brown, Gabriella Cyr, Edward Dechaine, Zachary Epstein, Abigail Gonneville, Alissa Mathieu, Tabitha Nadeau, Alexander Ruest, Raleigh Toussaint; honors: Mark Albert, Desiree Belanger, Jenna Burress, Shelby Carter, Haley Dionne, Kyle Dionne, Emily Dumond, Sarah Gendreau, Evan Hebert, Jessica Morin, Brooke Morneault, Emma Thibeault, Hailey Vanier.

Grade 11, high honors: Alex Daigle, Taylor R. Dionne, Mandy Li, Chelsea Pelletier, Megan Roy; honors: Emily Boucher, Genesis Bourgoin, Isiah Bourgoin, Dakota Cyr, Logan Cyr, Marion Cyr, Taylor A. Dionne, Kristen Glidden, Ben Hebert, Lance Lavoie, Alec Morneault, Hannah Nadeau, Megan Ringuette, Jessica Russell, Ashley Williams.

Grade 10, high honors: Cassidy Beaulieu, Kasie Blanchette, Tristan Cyr, Jacob Dube, Isabelle Jandreau, Hollie Morneault, Emily Thibeault; honors: Harley Carter, Megan Corriveau, Austin Dechaine, Jenna Dugal, Vincent Gillette, Shayki Kuptchik, Jacob MacKenzie, Kayla Martin, Donna Morin, Samuel Richards, Benjamin Ruest, Brianne Thibeault, Ethan Williams.

Grade nine, high honors: Alexis Albert, Molly Cote, Matthew R. Cyr, Elizabeth Dufresne, Kara Gendreau, Keri Hebert, Riley Lausier, Alex Roy; honors: Harley Berube, Kobe Chasse, Lance Corbin, Charles Cyr, Olivia Delano-Ecker, Ariana Hebert, Michael Hebert, Chloe Levesque, Kaitlyn Martin, Tobey McFarland, Riley Morneault, Madison Nadeau.

