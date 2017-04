Lee Academy Announces 2016-2017 3rd Quarter Honor Roll

Lee Academy is pleased to announce the 2016-2017 3rd Quarter Honor Roll.

Grade 13, Highest Honors: Dianna Nicholas; Honors: Kristaps Feikners, Karol Kutta.

Grade 12, High Honors: Chelsea Andrews, Grace Cowan, Howard Francis, Taylor Fullerton, Isabella Gallant, Lincoln Gallant, Sidney McLeod, Jared Robbins, Marija Vuleta, Mengjie Wang, Zhilin Yan; Honors: Jiahong Chen, Makala Jipson, Jeroen Kales, Yoo Hyun Kim, Dmitrii Krivorotko, Aleksandar Pantelic, Phillip Parent, Emre Yildirim.

Grade 11, Highest Honors: Brooke Brehaut, Lynzi Rideout, Jovan Sakovic; High Honors: Maggie Banks, Chelsie Chandonait, Hoang Vu Huy Chu, Patryk Czerniewicz, Elena Dobmeier, Lindsey Dodge, Katie Dyer, Cole Harriman, Makenna Hill, Alexey Platonov, Hannah Reiss, Savanna Waite; Honors: Joseph Austin, Teoman Kalay, Yared Mamo, Aleksandar Milosavljevic, Caelynn Plaisted, Jordon Robbins.

Grade 10, Highest Honors: Nicole Chandler; High Honors: John Albert, Ashton Dunbar, Emin Gulhan, Susanna Owens, Olga Shalimova, Ismail Bora Yilmaz; Honors: Kelsey Demers, Sarah Gadue, Matthew Knowles.

Grade 9, Highest Honors: Steven Ciulla, Sarah Dodge, Samantha Golden, Julia Shannon; High Honors: Sara Albert, Artem Loginov, Peter Loman, Aleah Perfect, Kuan Yeh; Honors: Alexis Lyons-Rice, Dakota Moore, Anthony Peters, Bowen Shi.

