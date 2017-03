Hermon High School

Second quarter honor roll

Grade 12, high honors: Cassidy Barnes, Meagan Berry, Matthew Leach, Kate Lusignan, Matthew Nichols, Alyssa Smith, Emily Woodilla; honors: Andie Babcock, Bradley Bell, Natasha Call, Caleb Dawson-Cyr, Abigail Fitts, John Goode, Caitlyn Hall, Emi Higgins, Rachel Ingalls, Jenna Kyhkynen, Michael Lana, Alexis MacManus, Connor Magliozzi, Sahvannah Michaud, Brittany Morales, Nicholas Murray, Zachary Nash, Dillon Nason, Emily Perley, Hailey Perry, Jackson Peterson, Seth Pinkham, Noah Pottle, Joshua Proctor, Chloe Raymond, Brianna Saulter, Emma Shaw, Elise Sides, Sierra Snow, Taylor-Marie Theriault, Kelsey Tripp.

Grade 11, high honors: Ashley Barker, Jordan Bishop, Krista Crawford, Evan McCoy, James Petersen, Nicole Petersen, Lauren Plissey, Katelyn Walsh; honors: Alexandria Allain, Emily Austin, Collin Bailey, McKenna Baker, Ryan Bowden, Peter Dunphy, Austin Ebersole, Kate Fergola, Anna Gosselin, Megan Haller, Zachary Hanson, Tyler Hawes, Kathryn Higgins, Andrew Howes, Mikaela Knight, Emily Kontio, Mark Mailloux, Elise McKay, Cameron Peirce, Joshua Peterson, Lillian Price, Madison Pullen, Isabel Rios-Mallett, Hannah Robichaud, Taylor Rouillard, Gage Shackley, Cameron Verrill, Madison Willis, Kaleigh Wilson, Kaitlyn Windsor, Laura Zenk.

Grade 10, high honors: Jacob Bailey, Emma Davis, Christopher Guzman, Breanne Oakes, Emily Smith, Allison Treat; honors: Emma Allmon, Matthew Bailey, Zachary Beaton, Joshua Berry, Logan Boden, Megan Chamberlain, Brooke Cowan, Mercedes Davis, Brianna DePuy, Autumn Doughty, Melanie Gagnon, Shelby Gamache, Reannah Glidden, Matthew Zoey Lee Graves, Ashlee Harvey Smith, Logan Keith, Jacob Lana, Olivia Nash, Connor Patten, Kent Raymond, Adam Rush, Skylar Shackley, Owen Shaw, Olivia Tardie, Jillian Taylor, Jessica Walsh, Kayli Woodard.

Grade nine, high honors: Quinn Bartlett, Abigail Boucher, Nicholas Cox, Ashley Dunphy, William Hartt, Reagan Partridge, Neily Raymond, Liana Shaw, Gabriel Sherman, Jillian Shorey, Jacob Wildes; honors: Nathan Allain, Madison Baker, Rachael Balmas, Brooke Dempsey, Harry Dornan, Garrett Eldridge, Mia Foley, Kylie Hall, Sydney Hanson, Lacey Haskell, Peter Hawes, Janae Hewey, Halie Jackson, Ryan Mailloux, Kimberlea McElroy, Kassandra Morin-Crawford, Kaden Nevells, Paige Plissey, Cassidy Robinson, Tyler Robles, Allyson Rush, Evan Staples, Noelle Thibodeau, Isaac Varney, Mackenzie White.

