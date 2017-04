Hampden Academy

Third quarter honor roll

Grade 12, high honors: Cole Benner, Elisabeth Boberg, Paul Casavant, Noah Gardner, Justin Hatch, Mikayla Holmes, Benjamin Huston, Parker Kimball, Ashley Mahoney, Melissa Reichel, Brandon Smith, Hunter Spencer, Isabella Urban, Kathryn Wilbanks, and Simone Withers; honors: Dalton Adams, Cooper Bennett, Johann Bradley, Haley Brown, Emma Caron, Kristina Chaffee, Rebecca Cyr, Hannah Daigle, Thomas Darby, Meredith Darling, Guy Davis, Tessa Dinardo, Olivia Ellis, Savanna Fenlason, Sarah Fortier, Andrew Gendreau, Bailey Giles, Mia Hendricks, Tyler Knights, Noah Larson, Aubra Linn, Paige Malkow, Maxx Meether, Daija Misler, Emma Nelson, Griffin Nye, Adam Pease, Brandon Pelletier, Alexander Powers, Whitney Ravin, Joshua Redmond, Emma Reynolds, Haley Rinfret, Ross Robinson Jr., Rebekah Sands, Julia Sicard, Kurt Speed, Molly Stevens, Casey Sudbeck, Emma Taylor, Andrew Terry, Marcus Theriault, Cole Tweedie, Phoenix Vachon, Elizabeth Willard, and Alex Wintle.

Grade 11, high honors: Danielle Barrett, Alexandra Buzzini, Emily Colter, Allison Guerrette, Micah Hawes, Katherine Kirby, Nicholas Parker, Sydnie Phillips, Ashley Ricker, Connor Roy, Brooklynn Scott, and Christie Woodside; honors: Alec Allain, Cassidy Burke, Benjamin Chasse, Paige Clifford, Shelby Deron, Hunter Dougherty, Gabriel Ducas, Nicole Dunton, Emily Dysart, Cassandra El-Hajj, Chelsea El-Hajj, Ruby El-Hajj, Madison Elkins, Madison Elliott, Courtney Fish, Zachary Flannery, Emma Gagnon, Marissa Gilpin, Emily Gonthier, Conan Harmon, Auden Hayes, Illia Horton, Nathaniel Jordan, Ryan Kenneson, Zachary Klein, Josephine Lawrence, Nicholas Lorenzo, Tait McKay, Erin Mitchell, Sophia Narofsky, Katherine Nickerson, Mikayla Patel, Allana Pfautz, Emilee Pinkham, Grace Plaisted, Panithan Rithburi, Alexander Ross, Claire Scobie, Peyton Smith, Dylan Stanley, Cassie Staples, Alexander Todd, Matthew Twaddell, Brendan Vaverchak, Aaron Wilde, Braylee Wildman, John Wolfington, and Orion Zydlewski.

Grade 10, high honors: Mercede Ambrose, Grace Bennett, Logan Christian, Kaelan Dinwiddie, Daniel Fachiol, Lucas Flanagan, Sydney Hatch, Chloe Lawrence, Elise Linn, Brady Lobdell, Christina Lougee, Emily Murphy, Regan Robinson, Eliot Small, Andrew Tilley, Ross Webb, and Cara Whitmore; honors: Trevor Allen, Aidan Babbitt, Nathaniel Bailey, Chloe Baker, Grace Beaulieu, Camryn Bouchard, Alexander Briggs, Noah Burby, Christopher Chaffee, Elisabeth Dacey, Daniel DeWitt, Jack Dunning, Zoe Ellingwood, Madison Freeman, Audrie French, Cole Frey, Hannah Gallacher, Colby Graham, Julia Hammond, Natchalin Iwsakul, Andrew Johnston, Alex Knupp, Julianne Llerena, Lauren MacDonald, Nathan Manaker, Marilyn Manigoult, Sarah Masterson, Robin McMahan, Dakota Miller, Zara Misler, Kent Oliver, Hope Patterson, Sara Poll, Alexis Pressey, Tyler Rinfret, Jordan Robichaud, Natalie Sicard, Zachary Steigert, Molly Swalec, Jacquelyn Webb, Jacob Weston, and Rylan Wintle.

Grade nine, high honors: Anna Baldwin, Lauren Beckwith, Alexandra Booker, Peyton Chahley, Denali Eyles, Margaret Flanagan, Rachel Gardella, Sarah Gass, Elizabeth Graham, Taylor Guerrette, Adie Hughes, Tyler Libby, Abigail Lyons, Aria Maietta, Bailey Mallory, Hannah Mushrow, Claire Nickels, Ingrid Plant, Kaitlynn Raye, Bryanna Romesburg, Isabelle Soucy, Grace Thompson, Emiline Verhar, and Madison Yost; honors: Bailey Anderson, Kellie Armstrong, Alaina Bates, Mychal Beaulieu, Anna Bishop, Teodora Blejeru, Alydia Brillant, Sydney Brown, Wade Brown, Caitlin Bryer, Robert Buzzini, Jacob Clark, Joshua Clark, Lindsay Clements, Sairah Damboise, Gracie Demchak, Garrett Donovan, Gabrielle Doucette, Samuel Economy, Catrina El-Hajj, Kennedy Ellis, Emily Garib, Owen Gray, Anjolia Gulliver, Chase Hathorn, Abigail Henderson, Sydney Hodgdon, Jarrett Jones, Sunil Jones, Kyle Leavitt, Brianna LeBlanc, Brianna Leneski, Riley Martin, Libby Nute, Gavin Partridge, Jacob Peckham, Ryleigh Preston, Michael Raye Jr, Grace Rishton, Makayla Russell, Kendra Ryder, Colby Small, Sarah Stanicki, Faith Tapley, Hannah Tash, Sage Tate, Alanna Thomas, Olivia Tolman, Jonathan Turlo, Phoebe Wagner, and Jasmine Willett.

This post was contributed by a community member. Submit your news →