Central High School fourth quarter honor roll

Central High School, Corinth

Fourth quarter honor roll

Grade 12, high honors: Makayla Boudreau, Libby Cook, Ian Duncan, Kaylee Townsend; honors: Morgan Crocker, Nicholas Desrosiers, Zacary Fitts, Makayla Garnett, Katelyn Lyford, Mark Muir, Tuuli Overturf, Kaitlyn Pinkham, Logan Reardon, Janell Reece, Caleb Shaw, Jamie Smith, Andrew Speed, Brooklyn Tompkins, Fred Wain, Macy Ward, Braylee Wardwell, Cierra Waters.

Grade 11, high honors: Nicholas Bailey, Makayla Gibson, Liberty Oko, Anna Snow, Molly Stewart; honors: Dawson Byers, Kaleb French, Desiree Hatch, Ottilie McPhail, Daniel Michaels, Maija Overturf, Ethan Randall, Emily Smith.

Grade 10, high honors: Brianna Butler, Annie Clukey, Blake Oliver, Marie Schuster, Gabriel Shaw, Danielle Williams; honors: Alyse Campbell, James Doucette, Kylie Graffam, Bryce Green, Dylan Ham, Riese Mansfield, Mary Miller, Cody Norris, Sierra Pennington, Gage Poulin, Isaac Rollins, Jenna Speed, Madison Speed, Kaitlyn Stevens, Kyle Watson, Alexis Withee, Joseph Wright Jr.

Grade nine, high honors: Natalie Bickerstaff, Abigail Call, Sadie Fraser-Read, Kate Withee; honors: Alyssa Day, Whitney Larson, Samantha Ray, Alison Shaw, Jaeden Viani.

