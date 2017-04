Carrabec High School third quarter honor roll

Carrabec High School, North Anson

Third quarter honor roll

Grade 12, high honors: Ian Baker, Avianna Boucher, Evan Gorr, McKayla Gray, Paul Kaplan, Bobbie Peacock, Royce Pena’, Samantha Taylor, Sara Taylor, Sophia Tsimekles; honors: Jacob Bauter, Whitney Coro, Dustin Crawford, Taylor Cyrway, Jade Fortin, Allyn Foss, Mariah Langton, Eric Libby, Abigail Longley, Brooklynn Moore, Elizabeth Rafferty, Sydney Trudeau.

Grade 11, high honors: Rhiannon Ambrose, Kaitlin Dixon, Bailey Dunphy, Michael Hargreaves, Samantha LeBeau, Katrina Mason; honors: Jacob Atwood, Mackenzie Baker, Emily Buzzell, Melanie Clark, Kelsey Creamer, Patrick Dube, Ariana-Lee Dunton, Mackenzie Edes, Courtney Fuller, Jackson Lawler-Sidell, Brooklyn Miller, Sierra Turcotte.

Grade 10, high honors: Tristan Bachelder, Lauren Rafferty; honors: Lilyana Aloes, Lauren Chestnut, Lillian Johnson, Lindsay Lesperance, Brody Miller, Liam Serafino, Sidney Small, Makayla Vicneire.

Grade nine, high honors: Annika Carey; honors: Cassidy Ayotte, Ashley Cates, Skyler Chipman, Caitlin Crawford, Shay Cyrway, Caroline Decker, Skylar Karr, Dylan Leach, Scott Mason, Laney Murray, Abby Richardson, Dalton Way, Skye Welch.

This post was contributed by a community member. Submit your news →