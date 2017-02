Carrabec High School second quarter honor roll

Carrabec High School, North Anson

Second quarter honor roll

Grade 12, high honors: Avianna Boucher, Allyn Foss, Evan Gorr, Royce Pena, Samantha Taylor, Sara Taylor; honors: Whitney Coro, Dustin Crawford, Taylor Cyrway, McKayla Gray, Paul Kaplan, Mariah Langton, Abigail Longley, Brooklynn Moore, Bobbie Peacock, Sophia Tsimekles, Emily Witham.

Grade 11, high honors: Rhiannon Ambrose, Jacob Atwood, Bailey Dunphy, Samantha LeBeau, Katrina Mason, Sierra Turcotte; honors: Kelsey Creamer, Kaitlin Dixon, Patrick Dube, Ariana-Lee Dunton, Mackenzie Edes, Daryl Foss, Courtney Fuller, Michael Hargreaves, Jackson Lawler-Sidell.

Grade 10, high honors: Lilyana Aloes, Tristan Bachelder, Lillian Johnson, Sidney Small; honors: Lauren Chestnut, Lindsay Lesperance, Lauren Rafferty, Haley Taylor, Makayla Vicneire.

Grade nine, high honors: Skylar Karr, Scott Mason; honors: Emily Avery, Cassidy Ayotte, Annika Carey, Jacob Copeland, Caitlin Crawford, Shay Cyrway, Dylan Leach, Abby Richardson.

