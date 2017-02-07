Carrabec High School second quarter honor roll

Posted Feb. 07, 2017, at 12:54 p.m.

Carrabec High School, North Anson

Second quarter honor roll

Grade 12, high honors: Avianna Boucher, Allyn Foss, Evan Gorr, Royce Pena, Samantha Taylor, Sara Taylor; honors: Whitney Coro, Dustin Crawford, Taylor Cyrway, McKayla Gray, Paul Kaplan, Mariah Langton, Abigail Longley, Brooklynn Moore, Bobbie Peacock, Sophia Tsimekles, Emily Witham.

Grade 11, high honors: Rhiannon Ambrose, Jacob Atwood, Bailey Dunphy, Samantha LeBeau, Katrina Mason, Sierra Turcotte; honors: Kelsey Creamer, Kaitlin Dixon, Patrick Dube, Ariana-Lee Dunton, Mackenzie Edes, Daryl Foss, Courtney Fuller, Michael Hargreaves, Jackson Lawler-Sidell.

Grade 10, high honors: Lilyana Aloes, Tristan Bachelder, Lillian Johnson, Sidney Small; honors: Lauren Chestnut, Lindsay Lesperance, Lauren Rafferty, Haley Taylor, Makayla Vicneire.

Grade nine, high honors: Skylar Karr, Scott Mason; honors: Emily Avery, Cassidy Ayotte, Annika Carey, Jacob Copeland, Caitlin Crawford, Shay Cyrway, Dylan Leach, Abby Richardson.

This post was contributed by a community member. Submit your news →

Previous story:
«
Next story:
»
  1. Skier dies in Baxter State Park after getting separated from groupSkier dies in Baxter State Park after getting separated from group
  2. Camden selectman dies suddenly over the weekendCamden selectman dies suddenly over the weekend
  3. Social media comments cause school cancellation in HowlandSocial media comments cause school cancellation in Howland
  4. Maine man makes it to the final three on HISTORY’s survival show “Alone,” season finale airs ThursdayMaine man makes it to the final three on HISTORY’s survival show “Alone,” season finale airs Thursday
  5. Woman accused of trying to sell heroin at Winterport storeWoman accused of trying to sell heroin at Winterport store

Blogs

Be a BDN blogger | Browse BDN blogs