Bucksport High School

Third quarter honor roll

Grade 12, highest honors: Dylan Bunker, Zoe Erickson, Virginia Erlanson, Cassandra Spinazola, Arlena Tolmasoff; high honors: Natasha Clement, Kristina Cloutier, Breanna Coombs, Emily Hunt, Aaron Kircheis, William Meehan, Taylor Megno, Tanisha Parsons, Victoria Rich, Jazmine Robbins, Ashlyn Royal, Lauren Stubbs, Marissa Thompson; honors: Emma Bennett, Hailey Betts, Evan Brassbridge, Isabella Cyr, Elisha Davenport, Vitor deAmorim Silva, Byron Dossett, Brandyn Findlay, Joshua Geagan, Michael Goode, Melanie Grant, Mercedes Gray, Lauren Greenlaw, Melanie Hall, Courtney Hill, Tine Hjelle, Drew Malenfant, Ryker Mason, Benjamin McDonald, Sarah McKinley, James Minnick, Madysen Robichaud, Josulynn Saunders, Tabitha Steele, Alyssa Varnum, Matthew Vincent, Eva York.

Grade 11, highest honors: Daniel Bunker, Lindsay Pitts, Emily Tracy; high honors: Foster Ashmore, Chase Carmichael, Alexander Cole, Meaghan Goodine, Darian Jellison, Mckayla Rich; honors: Cameron Ashey, Hannah Ashmore, Ashley Baker, Alyssa Bennett, Maggie Bires, Leilani Boylan, Cassy Coombs, Devin Darveau, Caitlyn Emery, Mackayla Flewelling, Tyler Heath, Jaelon Keene, Erin McGinty, Samantha Munn, Tiffany Parsons, Michael Patterson, Ramon Perez, Katelin Saunders, Christopher Small, Makenzie Smith, Tanner Stegner, Hannah Stevenson, Abigail Terry, Ashley Worotnik, Jordan Young.

Grade 10, highest honors: Sarah Low, Kaylah Rankin, Nolan Soucie, Carter Tolmasoff, Mikayla Tripp; high honors: Hank Austin, Luke Breidt, Austin Clement, Nathaniel Cusack, Brittney Dewitt, Emily Erickson, Hannah Ferrell, Rigoberto Perez, William Plante, Drew Smith, James Terrill, Amya Tucker, Dylan Wight; honors: Benjamin Ames, Max Astbury-King, Alyssa Brages, Donald Brown, Braison Capitano, Madison Clifford, Haley Connor, Jakob Donnell, Morgan Gaff, Brody Gaslin, Kennedi Goodine, Isabelle Gray, Tyson Gray, Cameron Grindle, Jacob Hanscom, Nicholas Johnson, Sadie Lanpher, Caleb Lawrence, Derian Letourneau, Megan Leveille-Jellison, Richard Perkins, Nathan Russell, Nathaniel Sawyer, Autumn Skillin, Trenton Winslow, Amelia-Elise Wood, Roger Woodbridge, Tia Zuck.

Grade nine, highest honors: Katelyn Cloutier, John Foster, Zoe Hosford, Suzanne Jack, Rhiannon Swift, Olivia West, Tyler Winchester; high honors: Madison Colson, Jesse Ginn, Aubrey Merritt, Samuel Murphy, Erin Tanguay, Jocelyn Tozier, Christian Winslow; honors: Stephanie Bennett, Shawn Bernier, Christian Chase-Hurd, Kelsie Cirillo-Ormsby, April Coleman, Masen Dale, Drake Deroche, Bethany Dimmock, Brady Findlay, Logan Gilman, David Gross, Justice Hazelwood, Timothy Holcomb, Quincy Howes-Mosher, Emily Orcutt, Tyler Paulauskas, Matthew Sargent, Cameron Soper, Charles Wescott, Kiah Wilson.

This post was contributed by a community member. Submit your news →