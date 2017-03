Brewer High School

Second quarter honor roll

Grade 12, high honors: Jared Austin, Castine Barry Grant, Madison Bean, Mariah Carlson, Jade D’Salva, Allie Dean, Crystal Dore, Alexxis Hinkley, Lia Johnson, George Alexander Maxsimic, Michele Maybury, Sean McGinn, Joshua McQuarrie, Olivia Milan, Irene Neal, Courtney Pearson, Nola Prevost, Haven Veillette, Gretchen Wright; honors: Maddison Arnold, Collin Averill, Jamie Baker, Emmalee Blaisdell, Dylan Bragdon, Alexandra Clowes, Hannah Daigle, Carol Fay, Daniel Ford-Coates, Benjamin Fournier, Samuel Gardner, Nicholas Gaskill, Samuel Hafford, Tyler Hafford, Makenna Hamm, Maxwell Hewes, Sydney Hewes, Garrett Ireland, Kathryn Jakubowski, Evan Kelly, Riley Kenney, Konlon Kilroy, Austin Lufkin, Bryanna Magan, Sarah Maxsimic, Breanna McGuinness, Lucas McLaughlin, Kellie Michaud, Alexandra Mower, Brady Murray, Hunter Pelkey, Joshua Pellegrino, Robert Perales, Cassandra Roberts, Hayley Roy, Emma Ruhlin, Macey Sherburne, Casey Walden, Spencer Walden, Kyle Webb, Caleb Wood, Cameron Wood.

Grade 11, high honors: Miles Adams, Erin Aucoin, Abigail Bennett, Kyle Brown, Jessica Bruns, Benjamin Byorak, Jacob Cote, Amanda Cuskelly, Jonathan Donnelly, Aubrey Duplissie, Caitlin Fraser, Kelsey Hines, Samantha Johnson, Omar Khan, Maria Maxsimic, Natalie Mayo, Courtney Melvin, Marina Monutti, Cameron Oxley, Alyssa Patterson, McKenna Porter, Collin Rhoads-Doyle, Justin Ripley, Abigail Stoneton, Mercedes Strang; honors: Evan Andrews, Tyler Beal, Sasha Beck, Calvin Beerman, Lillian Blakeman, Zachary Bragdon, Kayla Brooks, Cassandra Brown, Julie Bulliard, Zachary Butterfield, Alexis Clark, Brendan Clarke, Caroline Collins, Julia Cummings, Josiah Cyr, Kassi Day, Kelsi Day, Brooke Dennis, Siera Desjardins, Joseph Doughty, Trevor Dugal, Sophia Dunton, Richard Freedman, Jennah Geiser, Dallas Getchell, Garrett Graham, Sarah Gross, Christopher Haney, Lorraine Harrigan, Robben Harris, Cassie Hillman, Abigail Holsomback, Elizabeth Horr, Ayla Hoyt, Bryant Kiley, Bryce Largay, Nathaniel Laskey, Evan Lee, Emily Lord, Joshua Martin, Michael Mayo, James McLaughlin, Evan Messina, Brayden Nichols, Maxwell Raymond, Abby Riva, Haley Robertson, Abigail Rogers, James Roope, Courtney Sebastiano,James Seymour, Cassidy Smith, Hannah Smith, Sydney Spinney, Haley Spox, Nicholas Tracy, Justin Turner, Hunter Umel, Ashlee Vilasuso, Samantha Watters, Kaleb Webber, Nathan Williams, Caleb Winter.

Grade 10, high honors: Ethan Anderson, Ivy-Sue Beal, Lily Canders, Addison Caron, Olivia Cattan, Alyssa Cottrell, Riley Curtis, Katherine Dalton, Annabelle Fernandez-Faucher, Cecelia Ford, Lauren Forrest, Paul Fortier, Hannah Friedman, Rebecca Gideon, Andrew Gillette, Brandon Glidden, Jordan Goodrich, Elizabeth Grover, Jessica Hart, Michael Hayden, Kaitlyn Helfen, Nathan Henry, Christopher Horr, Jared Hoxie, Jessica Hymas, Sierra Jamieson, Anna Jewell, Andrew Kiley, Nicholas Luce, Sarah Massey-Richards, Jon Mosseau, Lauren Richardson, Isaac Roberts, Jaeda Rogers, Willow Russel, Lana Sabbagh, Jessica Sargent, Bridget Saunders, Breanna Severance, Anna Spaulding, Ashley Tanguay, Ethan Tardy, Noah Umel; honor: Trey Baker, Connor Bell, Lindsey Brown, Elizabeth Clark, Shyann Colavecchio, Eli Deabay, Brianna Demaso, Brielle Dickinson, Elizabeth Duff, Blaze Faulkner, Erin Gilbert, Kamron Gould, Brendan Grover, Colby Hafford, Joshua Hart, Zoie Jurkiewicz, Jacob McCluskey, Cameron Monroe, Emma Norton, Frank Noyes, Kiya Oakstone, Cierra Perez, Zoey Porter, Jacob Reed, Ryan Richard, Sherralyn Robbins, Shelby Runnells, Makenzie Sayers, Emily Slavinsky, Kaitlyn Smith, Hannah Spinney, Trey Stefanik, Zachary Steiger, Lauren Tardy, Colleen Thompson, Noah Tibbettsl, Rebecca Wood.

Grade nine, high honors: Kathryn Austin, Krystal Baillargeon, Morgan Bean, Caroline Blain, Sydney Blain, John Cobb, Eve Daries, MacKenzie Dore, MacKenzie Fitts, Laura Ford, Isabella Gatchell, Justyn George, Xerxes Grant, Delany Grover, Rylie Hall, Kaylee Harvey, Jacqueline Heanssler, Michaela Hersey, Amy Holman, Adam Hoxie, Emilie Ireland, Jayden Keefe, Rylee LaBelle, Kaycee Laffey, Derek Long, Alexis Morrarty, Matthew Mousseau, Sean Neal, Trevor Pearson, Peyton Pelletier, Mataya Philbrick, Alexa Richards, Brent Roberts, Grace Robertson, Juliet Stoneton, Kaylee Thibault, Zoe Vittum, Gwenivere Watkins, Kate West, Daniel Zaehringer; honors: Albee Vanessa, Ryan Averill, Isaac Badejo, Jonathan Basile, Joshua Birch, Jordan Brooks, Kolby Brooks, Mckayla Brown, Kaleb Bryant, Brooke Burrill, Luke Charette, Kurstin Chute, Kristopher Clulow, Ryder Croft, Taylor Cross, Calvin Curtis, MacKenzie Dore, Connor Dorr, Bradley Doughty, Alexander Fago, Benjamin Fitzpatrick, Matthew Gross, Dakota Grover, Tyler Harvey, Asa Honey, Adam Hoxie, Mark Jarvis, Erica Karp, Keenan MacDonald, Amethyst Merithew, Grace Milan, Justin Nutter, Ayla Oxley, Ian Reid, Taylor Tibbetts, Victoria Wood.

