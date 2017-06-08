Bangor third quarter honor roll

Bangor High School
Third quarter honor roll
Grade 12, highest honors: Ellen Babbidge, Page Cadorette, Shayna Coombs, Nicholas Cowperthwaite, Lily Finch, Sarah Gilmore, Isabella Gonzalez, Darryl Hagar, Anna Hill, Bill Keeslar, Natalie Lisnet, McKenzie Lower, Isabel Mahoney, Samantha McEwen, Katherine Morneault, Annalyse Nichols, Emma Payne, George Payne, Matthew Rice, Jenna Weaver, Moriah Weitman, Hannah Wood, Sherwin Yuen; honors: Elisabeth Adams, Catherine Ahola, Omar Alsamsam, Alyssa Anyon, Noah Ashey, Carson Atherley, Jacquie Bergeron, Clara Bradley, Sage Braman, Haley-Jane Butler, Katherine Butler, Anna Cangelosi, Sam Carlson, Dylan Clark, William Cochran, Kristin Colford, Megan Conner, Derek Courtney, Emily Cross, Jenna Deane, Rachel Dunham, Rebecca Elliott, Lauren Elwood, Onyekachukwu Eyimegwu, Gary Farnham, Matteo Fenn, Austin Fink, Natalie Fournier, Emma Gagne, Valery Gillis, Nicole Harris, Delaney Hartley, Rebekah Haun, Oliver Higgins, Alexa Hirsch, Madison Hodgdon, Mariah Hoggard, Krista Hughes, Kyle Hylan-Corcoran, Chance Isazu, Peter Kemble, Morgan Kimball, Jacob King, William Kneeland, Nichalas Kobrin, Austin Labbe, Dominick Lane, Gabriella Lee, Dominick Lizotte, Maia Michaud, Makayla Miller, Grace Morris, Ian Nagle, Gabriel Oldfield, Ashley Ouellette, Grace Peithman, Grace Perron, Caleb Phillips, Henry Pilot, Samuel Putnam, Cassidy Quint, Hassan Qureshi, Holly Rand, Aidan Redding, Margo Roberts, Jada Robinson, Samuel Scott, Jeremy Slaven, Rihan Smallwood, Alexander Smart, Emma Smith, Steven Smotherman, Lauren Strout, Jordyn Sumner, Thomas Szewczyk, Aziza Thurlow, Joseph Thyer, Tanner Tripp, Victoria Tuzzolino, Shelby Wheeler, Noah White, Jacob Willette, Jared Willette, Genevieve Wilson, Olivia Wilson, Qianyi Xiao.
Grade 11, highest honors: Alexander Bloomer, Brooke Bowen, Faith Bragdon, Alana Broughton, Charles Budd, Alexis Cunningham, Joseph Dagher, Emily Hart, Christina Hyatt, Alexander Inman, Tiffany Kane, Sarah Marcotte, Brendan Martin, Julia Phan, David Rubin, Catherine Rudnicki, Lauren Shorey, Elena Speronis, Mei Tian, Lily Waddell, Alice Wang, Samuel West; honors: Brooke Ashey, Caroline Baldacci, Lindy Bezgembluk Mena, Olivia Brangwynne, Zachary Briggs, Lydia Caron, Taylor Clifton, Savannah Comstock, Bailey Cormier, Maddison Cormier, Jared Courtright, Kayla Crossman, Joseph Cutting, Liam Dunn, Alexus Emmons, Xandra Flagg, Patrick Fraser, Greta Frost, Lucy Galkin, Cadell Gamber, Anthony Gardner, Thomas Gause, Trista Gray, Devin Hagerty, Pallas Hamer-Nagle, Forrest Hand, Alyssa Harris, Rachel Harris, Jordan Hawes, Olivia Heanssler, Shayla Hotham, Zachary Ireland, Cody Jordan, Braydon Kneeland, Emily Leavitt, Jenna Leighton, Gavin Lemay, Victor Leong, Kahia Maheux, Camryn McGarry, Samantha McNaughton, Abigail Merrill, Caleb Metcalf, Isabelle Morris, Zachary Murray, Branden Musgrave, Jonathan Neel, Jacob Nevells, Alexander Ogden, Hope Ouellette, Tyler Parke, Edgar Prouty, Emma Pyzynski, Brandon Robertson, Aliya Roderick, Tyler-John Rossignol, Christopher Schell, Sarah-Marie Seifert, Eliot Sekera, Ban Shoukeir, Taylor Small, Kobe Smith, Max St John, Hailey Stanley, Shay Stanley, Katie Strout, Aleksei Sychterz, Madelyn Symonds, Sadie Thomas, Ashley Tremblay, Elliot Tuttle, Gina Vo, Samantha Walker, Kaitlin Walsh, Alyssa Watrous, Ryan Watson, Colby Wheaton, Cheyanne Wilcox, Quintezza Yardley, Lauren Young.
Grade 10, highest honors: Jack Bourassa, Maxwell Carter, Jessica Davis, Sarah Dumas, Landyn Francis, Noah Gagne, Andrew Green, Abigail Houghton, Elinor Hunt, Nicholas Jacobs, Anna Kemble, Carter Khoury, Dwight Knightly, Huong Le, Alexis LeBreton, Connor Lee, Kaitlin Liu, Alicen Miller, Noah Missbrenner, Connor Noddin, Nikolaus Robertson, Henry Smiley, Giovanna Tompkins, Chloe Woodward; honors: Daniel Adam, Maher Alsamsam, Gabriel Arnold, Joshua Arsenault, Malorie Baines, Olivia Baldacci, Jaron Baude, Andrew Bergeron, Peter Blackwell, Noah BlackwellQuinton, Caleb Bois, Nicholas Boudreau, Noah Bowman, Madeline Brookings, Brett Brown, Lucas Burt, Miah Cassum, Andres Celano, Gabriel Coffey, James Cogswell, Chloe Colby, Lydia Colson, Zachary Cowperthwaite, Tyson Craig, Sarah Danby, Tyler Delargy, Zachary DeRoche, Erica Desjardins, Sophia Dionne, Cameron Dysart, Akachukwu Ezeaku, Chiazokam Ezeaku, Hannah Feliciano, Caroline Fernald, Allison Foster, William Gagnon, Kathleen Greenlaw, Emma Guernsey, Rachel Hand, Jacob Henry, Alejandra Hernandez, Olivia Hoovler, Nicholas Hopkins, Madeline Huerth, Dominic Huntington, Michelle Karam, Austin Kessler, Ryan Kinney, Emerson Landon, Sarah Larson, Grace Martin, Roland Mattsen, Shaphnah McKenzie, Lily McLaughlin, Marina Mohawass, Hunter Neale, Conor O’Brien, Joseph Picone, Jack Prior, Joshua Rand, Harold Roberts, Noah Robinson, Kyli Sampson, Isaac Sewell, Olivia Sharrow, Joshua Sherwood, Reya Singh, Kierra Small, Sabrina Stern, Alexander Stockford, Emily Strout, Samuel Theriault, William Tobin, Lauren Turcotte Seavey, Isabella Varisco, Victor White, Sofia Wittmann, Tessa Worgull.
Grade nine, highest honors: Madeline Ahola, Hannah Burby, Anthony Caccese, Austin Conway, Colby Currier, Hailey Fournier, Lydia Gilmore, Amarachukwu Ifeji, Alec Jansujwicz, Eliza Jansujwicz, Sarah Keene, William Lehan, Alyssa Lyons, Gracie McAuliffe, Sarah McNeil, Jordyn Miller, Vinh-Nhan Ngo, Ijeoma Obi, Emma Paterson-Dennis, Lilli Seeley, Damian Sheffer, Claire Thompson, Melissa Tian, Dianna Wilson; honors: Madison Arno, Connor Ashfield, Jaylyn Ashmead, Jeremiah Bourbon, Benjamin Brook, Elisabeth Budd, Madison Burnes, Jeffrey Burns, Abby Cadorette, Abigail Caron, Madison Clay, Camden Cole, Libby Colley, John Connors, Ibrahim Conteh, Aiden Cormier, Cameron Coyle, Andrew Craig, Alexandra Creaser, Addison Darcy, Katelynne Dorr, Emily Doyle, Hannah Dunn, William Elefson, Tristan Elia, Spencer Emerton, Kevin Fish, Logan Gallant, Alexandra Gilley, Jodi Glidden, Alyssa Goodell, Caitlin Gosselin, Benjimin Gould, Nevaeh Grady, Zachary Grant, Ethan Grover, Rayden Grymes, Molly Hagerty, Haley Harriman, Mackenzie Harvey, Emma Heath, Taylor Helsley, Anthony Henry, Olivia Herschell, Brendan Hildebrandt, Grace Hills, Matthew Hogan, Sean Hyatt, Georgia Jones, Bryce Jordan, Jesse Karnes, Jocelyn Kinghorn, Kade Kneeland, Spencer Krebs, Cassandra Lacasse, Hailey LaGross, Mackenzie Lambert, Kylie Lavoie, Colby LeClair, Ellie MacMillan, Kamryn McClure, Ziya Moon, Jacob Munroe, Veronica Otis, Isabel Parkin, Claire Pellegrino, Kelly Pellegrino, Megan Polk, Courtaney Prendergast, Carson Prouty, Margaret Putnam, Benjamin Reed, Elizabeth Rice, Madison Rice, Quinn Richards, Nathan Richardson, Mollie Robichaud, Alexander Saros, Rebecca Schwendt, Tate Scovil, Rebecca Seifert, Brayden Sheahan, George Smith, Ashlynn Stahl, Lauren Thompson, Miles Tuttle, Logan Vafiades, Chelsea Vo, Henry Westrich, Hana Woodard, Jonathan Young.
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