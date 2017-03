Bangor High School

Second quarter honor roll

Grade 12, highest honors: Catherine Ahola, Ellen Babbidge, Page Cadorette, Nicholas Cowperthwaite, Rebecca Elliott, Lauren Elwood, Natalie Fournier, Nicole Harris, Anna Hill, Kyle Hylan-Corcoran, Bill Keeslar, Peter Kemble, Morgan Kimball, Nichalas Kobrin, McKenzie Lower, Isabel Mahoney, Samantha McEwen, Katherine Morneault, Ashley Ouellette, Emma Payne, George Payne, Grace Peithman, Matthew Rice, Lauren Strout, Qianyi Xiao, Sherwin Yuen; honors: Sophia Alexander, Omar Alsamsam, Simon Ames, Michaela Anderson, Carson Atherley, Jacquie Bergeron, Clara Bradley, Sage Braman, Katherine Butler, Anna Cangelosi, Dylan Clark, William Cochran, Shayna Coombs, Emily Cross, Jenna Deane, Alexis England, Onyekachukwu Eyimegwu, Gary Farnham, Lily Finch, Austin Fink, Emma Gagne, Valery Gillis, Sarah Gilmore, Isabella Gonzalez, Dylan Hallett, Delaney Hartley, Victoria Haskell, Rebekah Haun, Oliver Higgins, Alexa Hirsch, Madison Hodgdon, Mariah Hoggard, Chance Isazu, Morgan Jones, David Kelly, Austin Labbe, Dominick Lane, Mariah Latlippe, Gabriella Lee, Natalie Lisnet, Dominick Lizotte, Elizabeth Londre, Vicky Luu, Hannah McCarthy, Sydney McDonald, Jared McKay, Maia Michaud, Makayla Miller, Grace Morris, Samara Muth, Annalyse Nichols, Gabriel Oldfield, Grace Perron, Henry Pilot, Samuel Putnam, Cassidy Quint, Hassan Qureshi, Aidan Redding, Margo Roberts, Jada Robinson, Zachary Rockwell, Samuel Scott, Nina Simonsen, Alan Skarda, Rihan Smallwood, Alexander Smart, Emma Smith, Steven Smotherman, Steven Soctomah-Holmes, Thomas Szewczyk, Noah Tappan, Bradley Thompson, Joseph Thyer, Chantal Tompkins, Tanner Tripp, Victoria Tuzzolino, Stephanie Urquhart, Moriah Weitman, Jordan White, Genevieve Wilson, Max Winn, Hannah Wood.

Grade 11, highest honors: Caroline Baldacci, Alexander Bloomer, Brooke Bowen, Charles Budd, Joseph Dagher, Patrick Fraser, Trista Gray, Tiffany Kane, Sarah Marcotte, David Rubin, Elena Speronis, Hailey Stanley, Mei Tian, Lily Waddell, Yun Wang, Cheyanne Wilcox; honors: Brooke Ashey, Savannah Beck, Olivia Brangwynne, Alana Broughton, Lydia Caron, Taylor Clifton, Savannah Comstock, Maddison Cormier, Arden Courant, Jared Courtright, Alexis Cunningham, Joseph Cutting, Aylee Doane, Liam Dunn, Lindsay Dusablon, Xandra Flagg, Greta Frost, Cadell Gamber, Anthony Gardner, Thomas Gause, Devin Hagerty, Pallas Hamer-Nagle, Alyssa Harris, Rachel Harris, Emily Hart, Jordan Hawes, Shayla Hotham, Alexander Inman, Cody Jordan, Braydon Kneeland, Jenna Leighton, Kahia Maheux, Brendan Martin, Camryn McGarry, Samantha McNaughton, Elijah Meeks, Caleb Metcalf, Isabelle Morris, Zachary Murray, Branden Musgrave, Jonathan Neel, Jacob Nevells, Alexander Ogden, Tyler Parke, Corey Pease, Julia Phan, Iziah Pike, Edgar Prouty, Brandon Robertson, Tyler-John Rossignol, Catherine Rudnicki, Christopher Schell, Ethan Scripture, Sarah-Marie Seifert, Eliot Sekera, Lauren Shorey, Ban Shoukeir, Taylor Small, Kobe Smith, Sydney Sprague, Shay Stanley, Katie Strout, Aleksei Sychterz, Madelyn Symonds, Sadie Thomas, Ashley Tremblay, Elliot Tuttle, Alyssa Watrous, Samuel West, Graci Wiseman, Quintezza Yardley.

Grade 10, highest honors: Jack Bourassa, Sarah Dumas, Hannah Feliciano, Noah Gagne, Andrew Green, Kathleen Greenlaw, Madeline Huerth, Elinor Hunt, Anna Kemble, Ryan Kinney, Dwight Knightly, Sarah Larson, Alexis LeBreton, Kaitlin Liu, Conor O’Brien, Noah Robinson, Reya Singh, Tessa Worgull; honors: Daniel Adam, Maher Alsamsam, Elizabeth Andrews, Joshua Arsenault, Olivia Baldacci, Andrew Bergeron, Caleb Bois, Noah Bowman, Madeline Brookings, Colby Caldwell, Maxwell Carter, Miah Cassum, Andres Celano, Gabriel Coffey, James Cogswell, Chloe Colby, Lydia Colson, Zachary Cowperthwaite, Tyson Craig, Jessica Davis, Tyler Delargy, Zachary DeRoche, Erica Desjardins, Akachukwu Ezeaku, Allison Foster, Landyn Francis, William Gagnon, Madison Garrett, Emma Guernsey, Kristin Helsley, Alejandra Hernandez, Olivia Hoovler, Dominic Huntington, Nicholas Jacobs, Michelle Karam, Natalie Kerecman, Colby Koelsch, Emerson Landon, Huong Le, Connor Lee, Grace Martin, Harmony Mayhew, Destiny McGraw-Low, Shaphnah McKenzie, Lily McLaughlin, Alicen Miller, Marina Mohawass, Naomi Moynihan, Connor Noddin, Joseph Picone, Jack Prior, Taylor Randall, Alainna Roach, Harold Roberts, Nikolaus Robertson, Daniel Rutledge, Kyli Sampson, Kierra Small, Henry Smiley, Sabrina Stern, Alexander Stockford, Emily Strout, Makenzie Thompson, William Tobin, Giovanna Tompkins, Damon Tucker, Lauren Turcotte Seavey, Isabella Varisco, Victoria White, Reegan Wilson, Chloe Woodward.

Grade nine, highest honors: Cameron Coyle, Lydia Gilmore, Caitlin Gosselin, Grace Hills, Amarachukwu Ifeji, Alec Jansujwicz, Eliza Jansujwicz, Sarah Keene, Kade Kneeland, Alyssa Lyons, Jordyn Miller, Vinh-Nhan Ngo, Emma Paterson-Dennis, Quinn Richards, Mollie Robichaud, Lilli Seeley, Damian Sheffer, Claire Thompson, Melissa Tian; honors: Madeline Ahola, Connor Ashfield, Jonathan Bailey, Marena Blanke, Jeremiah Bourbon, Benjamin Brook, Hannah Burby, Jeffrey Burns, Anthony Caccese, Abby Cadorette, Abigail Caron, James Chabe, Madison Clay, Camden Cole, Libby Colley, Alison Comstock, John Connors, Ibrahim Conteh, Austin Conway, Zander Cook, Aiden Cormier, Alexandra Creaser, Ryan Cunningham, Colby Currier, Addison Darcy, Leila Davids, Logan Dow, Emily Doyle, Hannah Dunn, William Elefson, Tristan Elia, Kevin Fish, Hailey Fournier, Logan Gallant, Mackenzie Gillis, Jodi Glidden, Benjimin Gould, Zachary Grant, Simone Grosswiler, Ethan Grover, Molly Hagerty, Amaiah Hallowell, Haley Harriman, Zoe Harriman, Mackenzie Harvey, Emma Heath, Taylor Helsley, Anthony Henry, Matthew Hogan, Alyssa Hutchinson, Bryce Jordan, Jesse Karnes, Jocelyn Kinghorn, Spencer Krebs, Cassandra Lacasse, Morgan Lagasse, Mackenzie Lambert, Samuel Lane, Kylie Lavoie, Colby LeClair, William Lehan, Ellie MacMillan, Kamryn McClure, Sarah McNeil, Morgan-Carter Moulton, Jacob Munroe, Ijeoma Obi, Veronica Otis, Aimee Ouellette, Isabel Parkin, Nora Payne, Claire Pellegrino, Kelly Pellegrino, Megan Polk, Courtaney Prendergast, Carson Prouty, Margaret Putnam, Benjamin Reed, Nathan Richardson, Daniel Riker, Alexander Saros, Rebecca Schwendt, Tate Scovil, Brayden Sheahan, George Smith, Hunter Smith, Jericka Sprague, Ashlynn Stahl, Michaela Stevenson, Jenna Stone, Abigail Thibodeau, Lauren Thompson, Miles Tuttle, Serena Wallace, Jayde Walsh, Henry Westrich, Dianna Wilson, Jonathan Young.

