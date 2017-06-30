Bangor High School fourth quarter honors

Bangor High School
Fourth quarter honor roll
Grade 12, highest honors: Catherine Ahola, Ellen Babbidge, Jacquie Bergeron, Page Cadorette, Nicholas Cowperthwaite, Emily Cross, Logan Cross, Rebecca Elliott, Lily Finch, Sarah Gilmore, Darryl Hagar, Nicole Harris, Delaney Hartley, Anna Hill, Bill Keeslar, David Kelly, Gabriella Lee, Natalie Lisnet, McKenzie Lower, Hannah McCarthy, Katherine Morneault, Annalyse Nichols, Gabriel Oldfield, Ashley Ouellette, Emma Payne, Matthew Rice, Jenna Weaver, Hannah Wood, James Wood, Qianyi Xiao, Sherwin Yuen; honors: Omar Alsamsam, Noah Ashey, Carson Atherley, Michael Bowden, Clara Bradley, Katherine Butler, Demitria Caldwell-Givens, Anna Cangelosi, Sam Carlson, William Cochran, Kristin Colford, Megan Conner, Shayna Coombs, Rachel Dumond, Lauren Elwood, Onyekachukwu Eyimegwu, Gary Farnham, Matteo Fenn, Natalie Fournier, Emma Gagne, Valery Gillis, Isabella Gonzalez, Rebekah Haun, Oliver Higgins, Alexa Hirsch, Madison Hodgdon, Mariah Hoggard, Kyle Hylan-Corcoran, Chance Isazu, Morgan Jones, Peter Kemble, Morgan Kimball, William Kneeland, Nichalas Kobrin, Dominick Lizotte, Elizabeth Londre, Isabel Mahoney, Sydney McDonald, Samantha McEwen, Jared McKay, Maia Michaud, Makayla Miller, Samara Muth, Ian Nagle, RaeKwon Norwood, George Payne, Grace Peithman, Henry Pilot, Hassan Qureshi, Holly Rand, Aidan Redding, Margo Roberts, Jada Robinson, Dylan Schlipstein, Samuel Scott, Gerald Simpson, Jeremy Slaven, Rihan Smallwood, Patrick Smith, Catherine Stewart, Lauren Strout, Jordyn Sumner, Thomas Szewczyk, Joseph Thyer, Bayleigh Tidd, Tanner Tripp, Victoria Tuzzolino, Edward Ward, Moriah Weitman, Shelby Wheeler, Noah White, Jacob Willette, Jared Willette, Genevieve Wilson, Olivia Wilson.
Grade 11, highest honors: Caroline Baldacci, Alexander Bloomer, Brooke Bowen, Faith Bragdon, Charles Budd, Alexis Cunningham, Joseph Cutting, Xandra Flagg, Alyssa Harris, Emily Hart, Olivia Heanssler, Christina Hyatt, Cody Jordan, Brendan Martin, David Rubin, Taylor Small, Elena Speronis, Hailey Stanley, Mei Tian, Ashley Tremblay, Lily Waddell, Alice Wang, Cheyanne Wilcox; honors: Mariah Arey, Brooke Ashey, Lindy Bezgembluk Mena, Olivia Brangwynne, Lydia Caron, Savannah Comstock, Bailey Cormier, Maddison Cormier, Joseph Dagher, Camden D’Alessio, Liam Dunn, Lindsay Dusablon, Patrick Fraser, Greta Frost, Lucy Galkin, Anthony Gardner, Michael Garvey, Thomas Gause, Devin Hagerty, Rachel Harris, Jordan Hawes, Shayla Hotham, Alexander Inman, Zachary Ireland, Derek Irish, Tiffany Kane, Braydon Kneeland, Emily Leavitt, Kodi Legassie, Jenna Leighton, Victor Leong, Sarah Marcotte, Kyle McCue, Camryn McGarry, Caleb Metcalf, Isabelle Morris, Noah Murphy, Zachary Murray, Henry Nagle, Jonathan Neel, Jacob Nevells, Tyler Parke, Julia Phan, Susannah Powell, Edgar Prouty, Emma Pyzynski, Brandon Robertson, Aliya Roderick, Catherine Rudnicki, Christopher Schell, Sarah-Marie Seifert, Eliot Sekera, Lauren Shorey, Ban Shoukeir, Kobe Smith, Katie Strout, Aleksei Sychterz, Madelyn Symonds, Travis Terra, Sadie Thomas, Elliot Tuttle, Gina Vo, Samuel West, Colby Wheaton, Graci Wiseman, Britton Woodford, Lauren Young.
Grade 10, highest honors: Maxwell Carter, Rebecca Elwood, Noah Gagne, Andrew Green, Elinor Hunt, Nicholas Jacobs, Michelle Karam, Ryan Kinney, Dwight Knightly, Huong Le, Kaitlin Liu, Shaphnah McKenzie, Lily McLaughlin, Alicen Miller, Conor O’Brien, Henry Smiley, Victor White, Tessa Worgull; honors: Daniel Adam, Maher Alsamsam, Olivia Baldacci, Jaron Baude, Andrew Bergeron, Peter Blackwell, Noah Blackwell-Quinton, Caleb Bois, Jack Bourassa, Noah Bowman, Madeline Brookings, Brett Brown, Colby Caldwell, Ellison Cammack, Kiera Campbell, Miah Cassum, Andres Celano, Gabriel Coffey, James Cogswell, Chloe Colby, Lydia Colson, Zachary Cowperthwaite, Tyson Craig, Sarah Danby, Jessica Davis, Zachary DeRoche, Erica Desjardins, Sarah Dumas, Cameron Dysart, Akachukwu Ezeaku, Chiazokam Ezeaku, Hannah Feliciano, Caroline Fernald, Allison Foster, Landyn Francis, William Gagnon, Madison Garrett, Noah Gould, Kathleen Greenlaw, Emma Guernsey, David Hadden, Alejandra Hernandez, Olivia Hoovler, Abigail Houghton, Madeline Huerth, Dominic Huntington, Anna Kemble, Natalie Kerecman, Carter Khoury, Emerson Landon, Sarah Larson, Alexis LeBreton, Connor Lee, Dylan Massey, Alayna McCullough, Dexter McGraw-Low, Noah Missbrenner, Marina Mohawass, Naomi Moynihan, Hunter Neale, Amber Nevers, Connor Noddin, Jack Prior, Harold Roberts, Nikolaus Robertson, Noah Robinson, Kyli Sampson, Isaac Sewell, Olivia Sharrow, Joshua Sherwood, Reya Singh, Kierra Small, Rachel Spade, Sabrina Stern, Emily Strout, Samuel Theriault, Giovanna Tompkins, Damon Tucker, Lauren Turcotte Seavey, Sofia Wittmann.
Grade nine, highest honors: Madeline Ahola, Hannah Burby, Anthony Caccese, Madison Clay, Austin Conway, Cameron Coyle, Hailey Fournier, Lydia Gilmore, Benjimin Gould, Amarachukwu Ifeji, Eliza Jansujwicz, Sarah Keene, William Lehan, Alyssa Lyons, Sarah McNeil, Jordyn Miller, Elisa Munoz Curiel, Vinh-Nhan Ngo, Emma Paterson-Dennis, Lilli Seeley, Damian Sheffer, Claire Thompson, Melissa Tian; honors: Madison Arno, Connor Ashfield, Benjamin Brook, Elisabeth Budd, Madison Burnes, Jeffrey Burns, Abby Cadorette, William Chubbuck, Camden Cole, Libby Colley, John Connors, Ibrahim Conteh, Aiden Cormier, Andrew Craig, Colby Currier, Cullen Cyr, Addison Darcy, Katelynne Dorr, Emily Doyle, Hannah Dunn, Emma Duplain, Kevin Fish, Logan Gallant, Alexandra Gilley, Mackenzie Gillis, Jodi Glidden, Zachary Grant, Simone Grosswiler, Rayden Grymes, Molly Hagerty, Haley Harriman, Emma Heath, Taylor Helsley, Grace Hills, Charity Hummel, December-Lee Hustus, Sean Hyatt, Alec Jansujwicz, Alexa Jarvis, Georgia Jones, Bryce Jordan, Jesse Karnes, Kade Kneeland, Mackenzie Lambert, Colby LeClair, Gracie McAuliffe, Kamryn McClure, Ziya Moon, Jacob Munroe, Parker Noyes, Ijeoma Obi, Aimee Ouellette, Isabel Parkin, Claire Pellegrino, Megan Polk, Margaret Putnam, Kylie Rhoades, Madison Rice, Nathan Richardson, Daniel Riker, Alexander Saros, Matthew Schell, Rebecca Schwendt, Tate Scovil, Aidan Scripture, Brayden Sheahan, Isaac Sleight, Ashlynn Stahl, Michaela Stevenson, Logan Vafiades, Chelsea Vo, Jayde Walsh, Joshua Watson, Henry Westrich, Dianna Wilson, Jonathan Young.
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