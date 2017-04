Bangor Christian School 3rd Quarter Honor Roll

Grade 12

Frost, Sydney E High Honors

Gordon, Laura B High Honors

Ogan, Sarah E High Honors

Palmeter, Joshua D High Honors

Perkins, Charity R High Honors

Reed, Alexis G High Honors

Treadwell, Katherine High Honors

Wood, Rebecca M High Honors

Chretien, Matthew D. Honors

McGraw, Ryan Honors

Snow, Elizabeth W Honors

Welch, Tyler J Honors

Grade 11

Boone, Christian A High Honors

Brown, Kallie E High Honors

Brown, Kennedy K High Honors

Grass, J. Dean High Honors

Keib, Austin High Honors

Martin, Micah J. High Honors

McKenney, Sydnie M. High Honors

Robert, Dacian T High Honors

Veilleux, Hailee L High Honors

Viekman, Sarah High Honors

Barriault, William Honors

Bernhardt, Victoria F Honors

Bowen, Jacob J Honors

Chandler, T. Luke Honors

DiEgidio, Charity F Honors

Gorczok, Erik C Honors

Hobert, Morgan J Honors

Perkins, Abigail M Honors

Tao, Weiyi (Doly) Honors

Thomas, Whitney C Honors

Young, Erin Honors

Grade 10

Collins, Nicholas T High Honors

Dunham, Madison G High Honors

Floyd, Amanda A High Honors

Gan, Chenyang (Luke) High Honors

Nowicki, Nathaniel T High Honors

Qian, Duoduo (Elena) High Honors

Shamlian, Noelle High Honors

Shaw, Parker T High Honors

Taylor, Maria E High Honors

Tozer, Sydney High Honors

Cross, Alexandra Honors

Curioli, Laura E Honors

Dempsey, Elizabeth E. Honors

DeRoche, Robert Honors

Dugans, Oakley Honors

Lehman, J. Tyler Honors

McDonald, William M Honors

McNally, Jeremiah Honors

Messer, Eryn K Honors

Porter, Cody G Honors

Grade 9

Benjamin, Kelsey L High Honors

Bubar, David High Honors

Faris, Susan J High Honors

Groski, Audrey High Honors

Keib, Brianna High Honors

Linnehan, Kerigan R High Honors

McNally, Judah High Honors

Mumford IV, Philip G High Honors

Palmeter, Daniel S High Honors

Shaw, Shannon E High Honors

Vadas, Rebekah E High Honors

Clark, Makayla B Honors

Dearborn, Emma L Honors

Jones, Seth P Honors

Nason, Gabriel Honors

This post was contributed by a community member. Submit your news →