Bangor Christian School 1st Quarter Honor Roll

Bangor Christian Schools – High School Honor Roll

1st Quarter 2016-2017

High Honors

Freshmen

Kelsey Benjamin, David Bubar, Emma Dearborn, Susan Faris, Audrey Groski, Seth Jones, Brianna Keib, Kerigan Linnehan, Judah McNally, Philip Mumford IV, Daniel Palmeter, Shannon Shaw, Rebekah Vadas

Sophomores

Nicholas Collins, Madison Dunham, Amanda Floyd, Chenyang Gan, Nathaniel Nowicki, Cody Porter, Duoduo Qian, Noelle Shamlian, Parker Shaw, Maria Taylor, Sydney Tozer

Juniors

Christian Boone, Kallie Brown, Kennedy Brown, Charity DiEgidio, Erik Gorczok, Dean Grass, Austin Keib, Micah Martin, Sydnie McKenney, Dacian Robert, Hailee Veilleux, Sarah Viekman

Seniors

Laura Gordon, Ryan McGraw, Sarah Ogan, Joshua Palmeter, Charity Perkins, Alexis Reed

Honors

Freshmen

Makayla Clark, Branden Guiggey, Gabriel Nason

Sophomores

Alexandra Cross, Laura Curioli, Oakley Dugans, William McDonald, Jeremiah McNally, Eryn Messer, Mercedes Pomeroy

Juniors

William Barriault, Victoria Bernhardt, Jacob Bowen, Luke Chandler, Kelsea DeRoche, Morgan Hobert, Calvin Mercier, David O’Donald, Caitlin Peary, Abigail Perkins, Elizabeth Remington, Weiyi Tao, Whitney Thomas, Jackson York, Erin Young

Seniors

Jonathan Cormier, Sydney Frost, Amara Joyce, Elizabeth Snow, Katherine Treadwell, Tyler Welch, Rebecca Wood

