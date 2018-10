Local sports: Golf scores; Bangor Raceway starters

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

October 15, 2018 8:48 pm

Golf

MSGA

At Cape Arundel GC

GROSS FLIGHT 1: Dustin Freeman 65, Scott Dewitt 69, Mike O’Brien 69, Craig Chapman 70, Chris King 70; NET 1: Brian Angis 65, Zach Rossignol 65, Kevin Nickerson 67, Jared Kremin 67, Bob Libby 67, GROSS FLIGHT 2: Mike Cleary 77, Tom Cyr 79, Kevin Coyne 80, Ryan Godin 80, Scott Jones 80, Pat Perreault 80; NET 2: Kevin Champagne 65, Harry Center 66, Tom Smith 66, Butch Kennedy 67, Darren Nelson 67; GROSS SENIOR 1: Tom Bean 71, Reid Birdsall 72, Mike Doucette 73, Ronald Dery 76, Mark Plummer 76, NET 1: Zibby Puleio 65, Mark Fillmore 67, Skip Mierop 67, Stephen O’Donnell 68, GROSS SENIOR 2: Fred Andrews 82, Jim Blais 84, Mer Doucette, Jack Leclair 84, Tom Plante 84; NET 2: Mark Hampton 65, Chris Stratos 67, Rick Zemla 69, Bill McGuire 70

TEAM GROSS: Joe Hamilton-Dustin Freeman-Brian Angis-Shawn Picard 60, Aaron Clark-Jamie Donaldson-Nick Hunneman-Steve Lycette 61, Ian Doumas-Joe Ernst-Justin Irish-Zach Rossignol 63; NET: Fred Andrews-Jim Bither-Bourke O’Brien-John Zappia 55, Mike Cleary-Justin Conant-Justin Stewart-Ryan Brewer 56, Mike Harnden-Bruce Pelletier-Tom Cyr-Tony Cyr 56, Rick Plummer-Charlie Swett-Tom Smith-Joe Lariviere 56, Ray Ross-Mike Nappi-Pat Perreault-Dave Perreault 56.

FRIDAY SKINS: Gross No. 7 Skip Mierop 3, Gross No. 13 Gary Lamberth 2, Net No. 3 Harry Center 1, Net No. 12 Craig Geaumont 2, SATURDAY SKINS: Gross No. 1 Justin Irish 3, Gross No. 4 Andy Cloutier 3, Gross No. 7 Mike Harnden 3, Gross No. 9 Kevin Nickerson 3, Gross No. 16 Ricky Jones 2, Net No. 3 Mike Zak 1, Net No. 6 Dan Wentworth 1, Net No. 17 Joe Lariviere 2 FRIDAY PINS: No. 3 Joe Hamilton 5’, No. 6 Butch Kennedy 4-6, No. 13 Gary Chapman 6-4, No. 16 Tim Mariano 14-0, SATURDAY PINS: No. 3 Dave Littlefield 8’, No. 6 Randy Sawyer 1-0, No. 13 Tony Cyr 6-3, No. 16 Paul Adler 9-4.

MSGA Women

At Samoset Resort

Flight 1 Gross: Swanson, Dana 84; Meggison, Micki 89; O’Grady, Kathi 89; Comstock, Kimberly 89; Net: Varrell, Linda 77; Beier, Traci 78; Dalfonso, Melissa 78; Hornberger, Prudence 80; Wootton, Susan 80; Flight 2 Gross: Lindquist, Vicki 93; Gelinas, Cindy 100; Cole, Cheryl 101; Janes, Karen 101; Net: Jones, Dodie 73; Eon, Joy 78; Sweet, Meriby 79; Kelley, Theresa 80; Flight 3 Gross: Shaw, Cindy 98; Rizzo, Karyn 102; Edgecomb, Judy 105; Ashe, Robin 107; NET: Gordon, Sue 70; Jones, Martha 74; May, Ann 74; Conover, Vicki 80; Skins gross: Beier, Traci 13, O’Grady, Kathi 16, Comstock, Kimberly 12, Swanson, Dana 4, Gelinas, Cindy 7, NET Sweet, Meriby 10, Eon, Joy 15, Witherell, Paulette 2; Storey, Nancy 6

LOCAL

At Hidden Meadows GC

5-Person Yellow Ball Scramble (par 71) — 1. Josh Paul, Lloyd Bryant, Bob Bryant, Mike Ryner, Chris Field, 144; 2. Jamie Levitte, Brandon McLaughlin, Nick Cullen, George Leino, Parker Walker, 148; 3. Mike LaFontaine, Gene Fadrigon, Robbie Robertson, Ed Lucas, Greg Bosse, 156; 4. Owen Maurais, Jeannette Bernard, Randy Bernard, Bob Ashe, Ryan Bernard, 156; 5. Tom Harris, David Saucier, Kenny Grindle, Rick Gilman, David Thibodeau, 157; 6. Brett Stuart, Joe Stuart, Larry Stuart, Jim Medeau, George Keefe, 157; 7. Michele Kauppila, Jim Kauppila, Wes Kauppila, Chris Kauppila, Dillon Leland, 165; 8. Jim Evans, Richard Brown, Kevin King, Bill Stewart, Kevin Hamel, 166; 9. Matt Libby, Garrett Libby, John Lodge, Terry Grant, Bruce Grant, 171; 10. Rick Tidwell, Bill Patrick, Matt Alairno, Mark Alairno, Matt Cummings, 174; 11. Kathy LaFontaine, Lorraine Lanigan, Bill Fernandez, Nancy Hart, Diane Harring, 180. Pins: No. 4: Wes Kauppila, 3-4; No. 8: Terry Grant, 6-1

At Hermon Meadows GC

Ladies League — Turn Down: Gross: 1. Jody Lyford 86, 2 Diane Herring 89. 3 Peg Buchanan 94. Net: 1 Nancy Hart 71, 2 Cheryl Paulson 75, 3 Karen Feeney 78. Pins: No. 3 Peg Buchanan 11-11, No. 12 Jody Lyford 9-3, No. 16 Diane Herring 7-5. Putts (tie): 33 Jody Lyford, Diane Herring

At Rockland GC

Cry Baby Tournament — Gross: 1. Jason Yates, Jordan Carter, Jeremy Young, Bill Willis 61; 2. David Ames, Peter Cerevich, Craig Lord, Mark Froman 69; net: (tie) Jim Raye, Julie Raye, Jamie Boutin, Nikki Boutin 46; John Frye, Cheryl Frye, Steve Little, Martha Bouchard 46

Pins: No. 5 John Frye 9-0; No. 10 Rich Moscowitz 28-0; No. 18 James Anderson 25-1; No. 18 Pam Kenniston 42-4

At Bangor Muni GC

Last Call Open Scramble — Men’s Division: Scott Russell, Rick Boody, Tim Black, Dave Crichton 57; Mike McHugh, Scott Sprague, Bill Papsadora Jr., Tom Fitzgerald 59; Greg Ireland, Roger Moreau, David Steele, Otis Kneeland 59; Josh Kelley, Ben Harriman, Shea Patterson, Jeremy Russell 59; Jeff Kinney, Matt Kinney, Rich Russell, Hal Leeman 59. Mixed Division: Alan Anderson, Joey Clukey, John Byron, Mary Jo Cross 64. Ladies Division: Jessica Hayward, Carol Gray, Nancy Carney, Pricsilla Aucoin 74. Men’s pins: No. 3 Rick Boody 10-9; No. 6 Brian Enman 5-9; No. 11 Dr. Mark Allen 1-0; No. 16 Ron Chase 3-10; Women’s pins: No. 3 Hilary Strout 3-0; No. 6 Jessica Hayward 19-10, No. 16 Jessica Hayward 23-0

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Tuesday’s starters, 5 p.m.

FIRST, Pace, $3,100

1. Shea Writes Right, Ro Cushing

2. Eternal Ring, He Campbell

3. The Wizsell Of Odz, Ho Davis Jr

4. Camtizzy, Ga Mosher

5. Nuclearccino, Da Deslandes

6. Lady Spartacus, Br Ranger

7. Carls Glory, Jo Beckwith

SECOND, Pace, $2,700

1. Fast Ben, Ro Cushing

2. Super Soul Patrol, Mc Sowers

3. It’sgottabemyway, He Campbell

4. Wake, Ma Athearn

5. Casimir Nymph, An Harrington

6. Catchajolt, Da Deslandes

7. Gaelic Thunder, Sh Thayer

8. Luv A Lot Hanover, Br Ranger

THIRD, Pace, $3,100

1. Fifty Spender, Aa Hall

2. Yankee Peach, Ga Mosher

3. Big Red, Ho Davis Jr

4. Quarter To Noon, Ma Athearn

5. Hay You Hellion, He Campbell

6. P L Hellcat, Da Deslandes

7. Malek Hanover, Mc Sowers

8. Jk Allnitelong, Sh Thayer

FOURTH, Pace, $14,961

1. Luck Of The Deal, Ho Davis Jr

2. Poocham Magic, Br Ranger

3. Ella’s Angel, St Wilson

4. Diamond Stepp, He Campbell

5. Pink Ribbon Rebel, Ga Mosher

6. Perfect Maverick, Ro Cushing

FIFTH, Pace, $3,100

1. Daughtry Hanover, Aa Hall

2. Or, Ga Mosher

3. Avogadro Hanover, Mc Sowers

4. Keemosabe, Mc Sowers

5. Allamerican Dice, Da Deslandes

6. Lifeontherange, He Campbell

7. J Patch, Mi Cushing

8. Fiesty Baran, Ro Cushing

SIXTH, Pace, $14,971

1. The Humble One, Sh Thayer

2. Flip The Dice, Ga Mosher

3. Heythepartysover, Sh Taggart

4. Hurrikane Bunny, Mc Sowers

5. The Deucemeister, Da Deslandes

6. Woody’s Cash Crop, Br Ranger

SEVENTH, Pace, $2,900

1. Pay The Do’s, Jo Beckwith

2. Missbiglee, He Campbell

3. Iloveroses, An Harrington

4. Lucky Michael, St Wilson

5. Sunset Over Miami, Ho Davis Jr

6. Sports Delight, Da Deslandes

EIGHTH, Pace, $3,700

1. Tom And Stan, Br Ranger

2. Sandinista, Ho Davis Jr

3. Paris Beau, Sh Thayer

4. Nucular Enemy, Mc Sowers

5. American Flight, Aa Hall

6. Bold Willie, Ga Mosher

7. Penney’s Spirit, Mc Sowers

8. Worth Watching, Da Deslandes

NINTH, Pace, $2,700

1. Dancers Pass, He Campbell

2. Sweetchildofmine, Jo Beckwith

3. Vicky Killean, Ro Cushing

4. Noble’s Grand Slam, Mc Sowers

5. Putnams Legacy, Br Ranger

6. Woodmere Bigsplash, Da Deslandes

7. Max Mike And Ggb, Ga Mosher

8. Wellthereyougo, Aa Hall