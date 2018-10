Local sports: Golf scores; UMaine hockey sums; Bangor Raceway results

Contributed Photo | BDN Contributed Photo | BDN

October 14, 2018 8:19 pm

Golf

MSGA

At Cape Arundel GC

GROSS FLIGHT 1: Dustin Freeman 65, Scott Dewitt 69, Mike O’Brien 69, Craig Chapman 70, Chris King 70; NET 1: Brian Angis 65, Zach Rossignol 65, Kevin Nickerson 67, Jared Kremin 67, Bob Libby 67, GROSS FLIGHT 2: Mike Cleary 77, Tom Cyr 79, Kevin Coyne 80, Ryan Godin 80, Scott Jones 80, Pat Perreault 80; NET 2: Kevin Champagne 65, Harry Center 66, Tom Smith 66, Butch Kennedy 67, Darren Nelson 67; GROSS SENIOR 1: Tom Bean 71, Reid Birdsall 72, Mike Doucette 73, Ronald Dery 76, Mark Plummer 76, NET 1: Zibby Puleio 65, Mark Fillmore 67, Skip Mierop 67, Stephen O’Donnell 68, GROSS SENIOR 2: Fred Andrews 82, Jim Blais 84, Mer Doucette, Jack Leclair 84, Tom Plante 84; NET 2: Mark Hampton 65, Chris Stratos 67, Rick Zemla 69, Bill McGuire 70,

TEAM GROSS: Joe Hamilton-Dustin Freeman-Brian Angis-Shawn Picard 60, Aaron Clark-Jamie Donaldson-Nick Hunneman-Steve Lycette 61, Ian Doumas-Joe Ernst-Justin Irish-Zach Rossignol 63; NET: Fred Andrews-Jim Bither-Bourke O’Brien-John Zappia 55, Mike Cleary-Justin Conant-Justin Stewart-Ryan Brewer 56, Mike Harnden-Bruce Pelletier-Tom Cyr-Tony Cyr 56, Rick Plummer-Charlie Swett-Tom Smith-Joe Lariviere 56, Ray Ross-Mike Nappi-Pat Perreault-Dave Perreault 56.

FRIDAY SKINS: Gross No. 7 Skip Mierop 3, Gross No. 13 Gary Lamberth 2, Net No. 3 Harry Center 1, Net No. 12 Craig Geaumont 2, SATURDAY SKINS: Gross No. 1 Justin Irish 3, Gross No. 4 Andy Cloutier 3, Gross No. 7 Mike Harnden 3, Gross No. 9 Kevin Nickerson 3, Gross No. 16 Ricky Jones 2, Net No. 3 Mike Zak 1, Net No. 6 Dan Wentworth 1, Net No. 17 Joe Lariviere 2 , FRIDAY PINS: No. 3 Joe Hamilton 5’, No. 6 Butch Kennedy 4-6, No. 13 Gary Chapman 6-4, No. 16 Tim Mariano 14-0, SATURDAY PINS: No. 3 Dave Littlefield 8’, No. 6 Randy Sawyer 1-0, No. 13 Tony Cyr 6-3, No. 16 Paul Adler 9-4..

LOCAL

At Hidden Meadows GC

5-Person Yellow Ball Scramble (par 71) — 1. Josh Paul, Lloyd Bryant, Bob Bryant, Mike Ryner, Chris Field, 144; 2. Jamie Levitte, Brandon McLaughlin, Nick Cullen, George Leino, Parker Walker, 148; 3. Mike LaFontaine, Gene Fadrigon, Robbie Robertson, Ed Lucas, Greg Bosse, 156; 4. Owen Maurais, Jeannette Bernard, Randy Bernard, Bob Ashe, Ryan Bernard, 156; 5. Tom Harris, David Saucier, Kenny Grindle, Rick Gilman, David Thibodeau, 157; 6. Brett Stuart, Joe Stuart, Larry Stuart, Jim Medeau, George Keefe, 157; 7. Michele Kauppila, Jim Kauppila, Wes Kauppila, Chris Kauppila, Dillon Leland, 165; 8. Jim Evans, Richard Brown, Kevin King, Bill Stewart, Kevin Hamel, 166; 9. Matt Libby, Garrett Libby, John Lodge, Terry Grant, Bruce Grant, 171; 10. Rick Tidwell, Bill Patrick, Matt Alairno, Mark Alairno, Matt Cummings, 174; 11. Kathy LaFontaine, Lorraine Lanigan, Bill Fernandez, Nancy Hart, Diane Harring, 180. Pins: No. 4: Wes Kauppila, 3-4; No. 8: Terry Grant, 6-1

At Hermon Meadows GC

Ladies League — Turn Down: Gross: 1. Jody Lyford 86, 2 Diane Herring 89. 3 Peg Buchanan 94. Net: 1 Nancy Hart 71, 2 Cheryl Paulson 75, 3 Karen Feeney 78. Pins: No. 3 Peg Buchanan 11-11, No. 12 Jody Lyford 9-3, No. 16 Diane Herring 7-5. Putts (tie): 33 Jody Lyford, Diane Herring

At Rockland GC

Cry Baby Tournament — Gross: 1. Jason Yates, Jordan Carter, Jeremy Young, Bill Willis 61; 2. David Ames, Peter Cerevich, Craig Lord, Mark Froman 69; net: (tie) Jim Raye, Julie Raye, Jamie Boutin, Nikki Boutin 46; John Frye, Cheryl Frye, Steve Little, Martha Bouchard 46

Pins: No. 5 John Frye 9-0; No. 10 Rich Moscowitz 28-0; No. 18 James Anderson 25-1; No. 18 Pam Kenniston 42-4

At Bangor Muni GC

Last Call Open Scramble — Men’s Division: Scott Russell, Rick Boody, Tim Black, Dave Crichton 57; Mike McHugh, Scott Sprague, Bill Papsadora Jr., Tom Fitzgerald 59; Greg Ireland, Roger Moreau, David Steele, Otis Kneeland 59; Josh Kelley, Ben Harriman, Shea Patterson, Jeremy Russell 59; Jeff Kinney, Matt Kinney, Rich Russell, Hal Leeman 59. Mixed Division: Alan Anderson, Joey Clukey, John Byron, Mary Jo Cross 64. Ladies Division: Jessica Hayward, Carol Gray, Nancy Carney, Pricsilla Aucoin 74. Men’s pins: No. 3 Rick Boody 10-9; No. 6 Brian Enman 5-9; No. 11 Dr. Mark Allen 1-0′; No. 16 Ron Chase 3-10; Women’s pins: No. 3 Hilary Strout 3-0′; No. 6 Jessica Hayward 19-10, No. 16 Jessica Hayward 23-0

COLLEGE

Maine 3, St. Lawrence 1

(Friday Night)

UMaine (1-0) 0-3-0 — 3

St. Lawrence (0-1) 0-1-0 — 1

First period — No scoring.

Second period — 1. UM, Pearson 1 (Smith), 8:28 (sh); 2. UM, Smith 1 (Becker, Muehlbauer), 10:46; 3. SLU, Alftberg (Gicewicz, Garvey), 12:54 (pp); 4. UM, Pearson (Schmidt-Svejstrup, Binner), 16:33 (pp).

Third period — No scoring.

Shots on goal — UM 8-18-11 — 37; SLU 7-4-6 — 17

Goaltenders: UM, Swayman (17 shots-16 saves); SLU, Brey (37-34)

High percentage scoring chances: UM 7-15-7 — 29; SLU 7-5-5 — 17

Power plays: UM 1-10, SLU 1-8

Penalties/minutes: UM 9-18; SLU 11-22

Maine 4, St. Lawrence 1

(Saturday Night)

UMaine (2-0) 1-2-1 — 4

St. Lawrence (0-2) 0-1-0 — 1

First period — 1. UM, Schmidt-Svejstrup 1 (Pearson, Binner), :31.

Second period — 2. UM, Shea 1 (Fossier, Keeper), 2:01 (sh); 3. UM, Michel 1 (Fossier, Schmidt-Svejstrup), 14:18; 4. SLU, Garvey 1 (Stevens, Risteau), 17:18.

Third period — 5. UM, Doherty 1 (Keeper), 7:07.

Shots on goal: UM 14-10-15 — 39; SLU 5-14-5 — 24

Goaltenders: UM, Swayman (24 shots-23 saves); SLU, Brey (39-35)

High percentage scoring chances: UM 10-9-13 — 32; SLU 2-6-6 — 14

Power plays: UM 0-5, SLU 0-4

Penalties/minutes: UM 7-17; SLU 8-22

Sunday’s scores

MIDWEST

Bowling Green 6, Robert Morris 0

Saturday’s scores

EAST

American International 3, Niagara 1

Army 3, Merrimack 2

Canisius 7, Holy Cross 6

Colgate 2, New Hampshire 1

Maine 4, St. Lawrence 1

Miami (Ohio) 3, Mercyhurst 0

Northeastern 5, Sacred Heart 0

Notre Dame 3, Providence 0

Quinnipiac 3, Vermont 2

RIT 5, UMass Lowell 4, OT

UMass 3, RPI 1

Union (NY) 5, Omaha 4

MIDWEST

Bemidji St. 1, North Dakota 1, OT

Minnesota Duluth 5, Michigan Tech 2

Minnesota St. 5, Boston U. 3

N. Michigan 4, Michigan St. 3

W. Michigan 5, Ferris St. 0

Wisconsin 7, Boston College 5

FAR WEST

Colorado College 6, Air Force 1

Denver 6, Ala.-Huntsville 0

Ohio St. 3, Arizona St. 0

St. Cloud St. 6, Alaska 2

Friday’s scores

EAST

Colgate 2, New Hampshire 1

Holy Cross 4, Canisius 2

Maine 3, St. Lawrence 1

Merrimack 1, Bentley 0

Niagara 4, American International 3, OT

Northeastern 5, Sacred Heart 2

Notre Dame 6, Mercyhurst 6, OT

Omaha 3, Union (NY) 3, OT

Penn St. 5, Clarkson 1

Providence 4, Miami (Ohio) 0

Robert Morris 3, Bowling Green 2

UConn 5, Army 2

UMass 6, RPI 1

UMass Lowell 2, RIT 1

MIDWEST

Bemidji St. 2, North Dakota 1

Michigan St. 4, N. Michigan 2

Minnesota Duluth 2, Michigan Tech 1

Minnesota St. 4, Boston U. 3

W. Michigan 4, Ferris St. 3

Wisconsin 3, Boston College 0

FAR WEST

Colorado College 1, Ala.-Huntsville 0

Denver 4, Air Force 1

Ohio St. 3, Arizona St. 2

Results

COLLEGE

Sunday’s Results

FIELD HOCKEY

Maine 4, New Hampshire 0

WOMEN’S SOCCER

Vermont 2, Maine 1

Saturday’s Results

HIGH SCHOOL

FOOTBALL

Cheverus 43, Windham 6

Cushing Academy, Mass. 34, Hebron Academy 8

Dexter 24, Mount View 0

Freeport 20, Old Orchard Beach 6

Hermon 48, Waterville 21

Lisbon 55, Poland Regional/Whittier 21

Massabesic 34, Bangor 7

Mt. Ararat 44, Westbrook 22

Nokomis 52, Hampden Academy 8

Proctor Academy, N.H. 6, Kents Hill 2

Tilton School, N.H. 27, Hyde 26

Traip Academy 48, Telstar 8

Winslow 35, Medomak Valley 0

GIRLS SOCCER

Foxcroft 2, MDI 1

COLLEGE

FOOTBALL

Amherst 35, Colby 9

Coast Guard 15 , MMA 0

Maine 38, Rhode Island 36

Husson 56, Alfred State 14

MEN’S HOCKEY

Maine 4, St. Lawrence 1

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

FOOTBALL

Boothbay 18, Camden Hills 16

Brunswick 14, Brewer 0

Bucksport 61, Orono 22

Cony 21, Gardiner 0

Dirigo 21, Maranacook 8

Edward Little 21, South Portland 20

Foxcroft Academy 41, Washington Academy 0

Fryeburg Academy 27, Cape Elizabeth 7

Greely 22, Gorham 14, OT

Houlton 14, Stearns 6

Kennebunk 25, Falmouth 7

Lake Region 68, Sacopee Valley 6

Lawrence 44, Skowhegan 26

Madison 28, Winthrop/Monmouth 22

Maine Central Institute 41, Oceanside 0

Marshwood 40, Biddeford 6

Mattanawcook Academy 54, Ellsworth 0

Mount Desert Island 52, John Bapst 8

Mt. Blue 13, Messalonskee 6

Noble 28, York 21

Portland 17, Oxford Hills 14

Sanford 60, Deering 26

Scarborough 41, Lewiston 8

Spruce Mountain 27, Oak Hill 25

Thornton Academy 40, Bonny Eagle 21

Wells 33, Mountain Valley 0

Yarmouth 55, Gray-New Gloucester 6

GIRLS SOCCER

Lee 1, Woodland 0

COLLEGE

FIELD HOCKEY

Maine 4, UMass Lowell 1

MEN’S HOCKEY

Maine 3, St. Lawrence 1

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $2,700

Glow Again, Da Ingraham, 99.60 17.80 10.20

Wellthereyougo, Aa Hall, 2.40 2.10

Pan Taylor, Wi Campbell, 5.80

T: 1:59.4.Ex. (8/4) $246.80; Tri. (8/4/a) $577.00

SECOND, Pace, $2,800

Bad Moonshine, He Campbell, 4.40 2.60 2.40

American Fighter, Da Deslandes, 4.60 3.40

Dancers Pass, Da Ingraham, 2.80

T: 2:00.2.Ex. (6/3) $14.80; Tri. (6/3/5) $36.80; 1st Half Daily Double (8/6) $240.20

THIRD, Pace, $3,100

Northern Ideal, Mc Sowers, 3.60 3.40 3.20

J Patch, Da Deslandes, 11.60 6.60

Power Off, Ga Mosher, 10.00

T: 1:59.2.Ex. (2/7) $94.80; Tri. (2/7/8) $1,499.80

FOURTH, Pace, $3,500

Verry Well Pretty, Wi Campbell, 2.20 2.20 2.10

Royal Engagement, Ga Mosher, 7.00 9.20

Tricia Star, Aa Hall, 9.20

T: 2:00.0.Ex. (4/2) $15.40; Tri. (4/2/6) $90.80

FIFTH, Trot, $5,000

Pembroke Castaway, He Campbell, 3.00 2.40 2.10

Booyah Tj, Jo Beckwith, 2.60 2.20

Deli-Craze, Da Ingraham, 5.80

T: 2:00.0.Ex. (7/4) $7.80; Tri. (7/4/2) $68.40

SIXTH, Pace, $3,100

Nuclearccino, Da Deslandes, 10.60 5.80 4.00

Princess Delcine, Wi Campbell, 43.00 7.80

Lady Spartacus, An Harrington, 2.80

T: 2:00.3.Ex. (2/8) $492.00; Tri. (2/8/4) $989.20

SEVENTH, Pace, $3,500

Daniel Semalu, Sh Thayer, 142.60 19.80 11.20

Wishing You Well, Wi Campbell, 5.60 3.40

Jay Bees Grin N, Ga Mosher, 3.40

T: 1:58.1.Ex. (8/2) $204.00; Tri. (8/2/5) $1,235.20; Pick 3 (7/2/8) $321.00

EIGHTH, Pace, $3,000

My Time Hanover, Wi Campbell, 11.20 3.80 5.00

Dragon Seelster, Da Deslandes, 2.40 2.20

K D Overdrive, He Campbell, 8.40

T: 2:00.0.Ex. (1/2) $30.40; Tri. (1/2/8) $151.20

NINTH, Pace, $5,000

Grand Galop Semalu, He Campbell, 10.80 3.20 2.10

Real Special, Wi Campbell, 2.80 2.10

Sinners Prayer, Jo Beckwith, 2.10

T: 1:57.1.Ex. (6/2) $34.00; Tri. (6/2/4) $59.40

TENTH, Pace, $3,000

Pembroke Scorpio, He Campbell, 6.00 2.80 3.00

Stonebridge Satire, An Harrington, 2.20 2.40

Chasen Cancun, Mi Stevenson, 6.40

T: 2:00.0.Ex. (8/1) $17.60; Tri. (8/1/4) $266.40; 1st Half Late Double (6/8) $26.40; Total Handle: $29,889