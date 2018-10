Pixabay | Stock image Pixabay | Stock image

October 13, 2018 8:44 pm

Updated: October 13, 2018 8:52 pm

Saturday’s high school cross country results|

Cross country

HIGH SCHOOL

KVAC Championship

At Augusta, 3.1 miles

Class A

Bangor 45, Brunswick 55, Hampden Academy 69, Mt. Ararat 76, Cony 179, Mt. Blue 192, Brewer 200, Lewiston 213, Messalonskee 249, Camden Hills 266, Oxford Hills 280, Edward Little 329, Lawrence 355

1. Lisandro Berry-Gaviria, MTA, 16 minutes, 33.5 seconds; 2. Gabe Coffey, BAN, 16:45.4; 3. Will Shaughnessy, BRUN, 17:06.8; 4. Wyatt Lord, HAM, 17:11.7; 5. Daniel McCarthy, BAN, 17:34.3; 6. Grahme Sokoloski, HAM, 17:48.0; 7. Dwight Knightly, BAN, 17:49.5; 8. Jason Mathies, HAM, 17:49.9; 9. Tyler Patterson, BRUN, 17:57.9; 10. Caleb Richardson, CONY, 17:59.9; 11. Cameron Ashby, BRUN, 18:02.0; 12. Gordon Doore, BAN, 18:04.5; 13. Grady Satterfield, MTA, 18:05.8; 14. Jesse Dalton, MTB, 18:11.2; 15. Joseph Valliere, BRUN, 18:14.4; 16. Nate Cohen, MTA, 18:16.3; 17. Andrew Chingos, BRUN, 18:18.4; 18. Lucas Bergeron, MTA, 18:19.8; 19. Gavin Sychterz, BAN, 18:34.2; 20. Maurice Beaulieu, LEW, 18:40.3; 21. Abbott Valentine, HAM, 18:46.9; 22. Daniel Lyons, BRUN, 18:49.3; 23. Casey Gallant, CONY, 18:50.5; 24. Aiden Simmons, BRUN, 18:52.2; 25. Elan Ramirez, MTB, 18:52.3;

26. Andrew Modery, BRW, 18:53.0; 27. Victor Tripp, EL, 18:55.2; 28. Andrew Chamberland, MTA, 19:02.2; 29. Dominic Harding, BRW, 19:06.2; 30. Lucas Hale, HAM, 19:07.1; 31. Connor Glowa, HAM, 19:07.3; 32. Henry Westrich, BAN, 19:10.9; 33. Travis Czapiga, HAM, 19:11.9; 34. Josiah Webber, LAWR, 19:21.1; 35. Isaac Roy, OH, 19:21.1; 36. Simon Socolow, BAN, 19:23.0; 37. Elijah Escobar, LEW, 19:28.3; 38. Myles Quirion, CONY, 19:40.0; 39. Hayden Thibeault, CAM, 19:42.4; 40. Tyler Bernier, MTA, 19:43.0; 41. Elijah Ross, MESS, 19:44.3; 42. Ethan McIntosh, MTB, 19:47.1; 43. Dylan Flewelling, MESS, 19:47.8; 44. Daniel Gonczy, BRW, 19:48.8; 45. Connor Pellerin, MESS, 19:53.6; 46. Nate Vanlonkhuyzen, CAM, 19:55.6; 47. Calvin Dundore, LEW, 19:57.1; 48. Cameron Smart, SKOW, 20:00.1; 49. Brodi Freeman, CONY, 20:01.2; 50. Ian Orsmond, CAM, 20:03.6;

51. Josh Hart, BRW, 20:11.2; 52. Zeb Giggey, BRW, 20:13.8; 53. Gabriel Escobar, LEW, 20:20.9; 54. Aubrey Hoes, MTB, 20:24.4; 55. Riley Smith, OH, 20:26.9; 56. Asa Honey, BRW, 20:28.2; 57. Elias Porter, CAM, 20:29.1; 58. Gabriel Labonte, LEW, 20:30.3; 59. Sam Stinson, MTB, 20:35.3; 60. Caden Cote, MESS, 20:36.9; 61. Jacob Pelletier, CONY, 20:37.8; 62. Evan Demott, MESS, 20:42.7; 63. Harrison Hartnett, OH, 20:42.8; 64. Sean Ames, LAWR, 20:50.5; 65. Alexander Wood, OH, 20:54.1; 66. Henry Swift, OH, 20:54.5; 67. Ben Lucarelli, CONY, 20:56.1; 68. Tyler Freeman, LEW, 21:01.7; 69. Nate Henry, BRW, 21:03.2; 70. Wyatt Viles, MTB, 21:04.2; 71. Isaiah Doscinski, MTB, 21:10.8; 72. Matt Syphers, EL, 21:14.2; 73. Cameron Langlois, EL, 21:24.0; 74. Andy Whynot, OH, 21:24.8; 75. Ayden St Laurent, OH, 21:31.7;

76. Alex Farkas, CONY, 21:40.6; 77. Robin Apollonio, CAM, 21:41.1; 78. Addison Weisbruch, CAM, 21:48.0; 79. Samuel Davis, LEW, 21:51.8; 80. Austin Brown, EL, 22:07.1; 81. Devin Smith, EL, 22:17.8; 82. Cooper Dunn, EL, 22:21.9; 83. Colin Stewart, CAM, 22:45.5; 84. Phoenix Sanchez, MESS, 22:50.2; 85. Zach Delile, LAWR, 22:53.7; 86. Chris King, MESS, 22:59.9; 87. Trey Goodwin, LAWR, 23:06.6; 88. James Pawlina, EL, 24:39.7; 89. Eli MacMichael, SKOW, 26:13.4; 90. Christian Day, LAWR, 26:35.0; 91. Ryan Bowley, LAWR, 27:06.2; 92. Isaiah Shields, SKOW, 27:29.2; 93. Shravanan Bushey, SKOW, 28:50.7.

Class B

Lincoln Academy 33, Morse 47, Maranacook 67, Belfast 115, Erskine Academy 116, Winslow 185, Medomak Valley 190, Gardiner 196

1. Sam Russ, LINC, 17:26.8; 2. Jarrett Gulden, LINC, 17:39.0; 3. Luke Bartol, MARA, 18:06.9; 4. Jojo Martin, LINC, 18:12.3; 5. Finn Thelen, MORSE, 18:27.6; 6. Eamon Goscinski, BELF, 18:41.9; 7. Connor Freeman, MORSE, 18:48.7; 8. William Bourque, ERSK, 18:56.1; 9. Benji Pugh, LINC, 18:56.9; 10. Ben Brewer, MORSE, 19:07.1; 11. Gabe Fein, MARA, 19:15.9; 12. Conner McNish, MORSE, 19:30.4; 13. Zack Mcallister, WAT, 19:30.8; 14. Liam Scanlon, MORSE, 19:33.1; 15. Aidan Pryor, MORSE, 19:33.9; 16. Spencer Dyer, MARA, 19:40.2; 17. Tate Mendall, MARA, 20:00.1; 18. Braxton Farrin, LINC, 20:09.7; 19. Kaleb Brackley-Prouty, LINC, 20:10.6; 20. Sullivan Anderson, LINC, 20:10.7; 21. Paul Slimm, ERSK, 20:31.7; 22. Nolan Gahagan, MED, 20:35.8; 23. Nate Janell, MARA, 20:36.7; 24. Sam Roy, NOK, 20:51.3; 25. Gary Moline, BELF, 20:56.7;

26. Daniel Gaunce, WAT, 20:56.7; 27. Connor Daigle, MED, 21:07.3; 28. Riley Toner, ERSK, 21:18.6; 29. Jacob Witham, WINS, 21:27.7; 30. Eli Jolliffe, BELF, 21:34.3; 31. Joseph Potter, BELF, 21:36.1; 32. Chase Rowe, LEAV, 21:43.2; 33. Andrew Robinson, ERSK, 21:49.3; 34. Dana Purington, GARD, 21:49.9; 35. Nicholas Ritchie, BELF, 21:54.4; 36. Jared Goss, WINS, 21:54.8; 37. Caleb Avery, MORSE, 22:10.2; 38. Xavian Marable, ERSK, 22:12.1; 39. Alex Mahon, ERSK, 22:13.4; 40. Hayden Barlow, GARD, 22:15.0; 41. Brian Rollerson, BELF, 22:16.6; 42. Elias Howard, BELF, 22:29.3; 43. Keegan Fitzgerald, OCEAN, 22:34.1; 44. Evan Watts, WINS, 22:58.8; 45. Joseph Morin, WAT, 23:03.2; 46. Jame Rose, MED, 23:29.9; 47. Ethan Matthews, WINS, 23:36.0; 48. Isaac Dostie, GARD, 23:38.7; 49. Andrew Killen, GARD, 23:39.9; 50. Max Olmstead, MARA, 23:41.7;

51. Ryan Lynch, OCEAN, 24:03.3; 52. Kyle Barlow, GARD, 24:21.4; 53. George Ricker, GARD, 24:24.8; 54. Ryan Yang, WINS, 24:39.6; 55. Zachary Berg, MARA, 24:53.7; 56. James Rinderknecht, GARD, 25:07.3; 57. Alex Mahar, OCEAN, 25:37.6; 58. Ben Vaillencourt, WINS, 26:21.1; 59. Sebastion Bouchard, WINS, 27:16.8; 60. Ben Noyes, MED, 27:19.3; 61. James Noyes, MED, 27:36.4; 62. Max Osbourne, MED, 27:51.9; 63. Edwin Stone, MED, 28:42.7.

GIRLS

Class A

Camden Hills 48, Mt. Ararat 90, Mt. Blue 122, Bangor 136, Brunswick 145, Cony 176, Messalonskee 185, Hampden Academy 204, Edward Little 215, Oxford Hills 222, Lewiston 226, Lawrence 305

1. Jillian Richardson, EL, 19:27.8; 2. Kahryn Cullenberg, MTB, 20:37.4; 3. Emma Charles, MTB, 21:02.1; 4. Augusta Stockman, CAM, 21:02.2; 5. Peyton Arbour, MESS, 21:07.9; 6. Elsie Hildreth, CAM, 21:12.2; 7. Camila Ciembroniewicz, MTA, 21:16.4; 8. Claire Wyman, CAM, 21:18.3; 9. Olivia Mosca, BRW, 21:31.4; 10. Charlotte Wentworth, MESS, 21:34.9; 11. Lydia Gilmore, BAN, 21:35.7; 12. Erin McCarthy, BAN, 21:38.1; 13. Ava Dowling, HAM, 21:44.1; 14. Miranda Dunton, CAM, 21:53.2; 15. Zaid Teklu, LEW, 22:09.5; 16. Sara York, MTA, 22:13.4; 17. Karli Leighton, MTA, 22:15.0; 18. Rose O’Brien, CAM, 22:21.4; 19. Grace Kirk, CONY, 22:27.4; 20. Aela Hemberger, BRUN, 22:33.6; 21. Payton Goodwin, LAWR, 22:43.2; 22. Lily Vincent, EL, 22:44.6; 23. Brynne Robbins, MTB, 22:52.8; 24. Phoebe Root, CAM, 22:56.8; 25. Margaret Chingos, BRUN, 23:06.5;

26. Katie Lynch, MTA, 23:07.8; 27. Bri Harriman, CONY, 23:19.5; 28. Fay O’Donnell, MTA, 23:20.5; 29. Lauren Rothwell, CAM, 23:24.6; 30. Caitlin Chambers, MTA, 23:27.1; 31. Brooke Cloutier, LEW, 23:27.5; 32. Wells Mundell-Wood, BAN, 23:37.3; 33. Kaylynn Johnson, OH, 23:41.1; 34. Kaeden Green, BRUN, 23:46.0; 35. Maelys Biot, BRUN, 23:55.6; 36. Adeline Dolley, BRUN, 24:02.0; 37. Rachel Chase, OH, 24:02.8; 38. Zoe Stevenson, MTA, 24:19.1; 39. Ashley King, BAN, 24:21.5; 40. Ashley Childs, OH, 24:26.9; 41. Ally Waller, CONY, 24:28.9; 42. Juliet Bolduc, LEW, 24:41.5; 43. Suzanne Webb, HAM, 24:42.3; 44. Emily Libby, EL, 24:52.2; 45. Mickey Hersey, BRW, 24:52.5; 46. Zina Gregor, CONY, 24:52.5; 47. Abbie Cramer, MTB, 24:54.2; 48. Molly Nagle, BAN, 24:56.3; 49. Alexis Thornwall, HAM, 24:59.4; 50. Hannah Richardson, CONY, 25:00.5;

51. Kaitlyn Jipson, HAM, 25:11.6; 52. Grace Dalton, MTB, 25:16.5; 53. Jasmine Knapp, BAN, 25:17.3; 54. Jade Martel-Bixby, OH, 25:21.1; 55. Anna MacDonald, BAN, 25:21.2; 56. Hannah Tash, HAM, 25:24.4; 57. Cassandra Richards, LAWR, 25:25.6; 58. Paige Lilly, MESS, 25:26.6; 59. Ariana Veilleux, MESS, 25:33.8; 60. Izabella Wallingford, MESS, 25:36.7; 61. Emma Concaugh, MESS, 25:39.9; 62. Shayla Smith, HAM, 25:42.2; 63. Annaset Jackson, MTB, 25:42.6; 64. Maeve Hickey, MTB, 25:56.2; 65. Halle James, OH, 25:57.5; 66. Jordyn Gates, OH, 26:02.3; 67. Mikiko Frey, HAM, 26:12.7; 68. Desiree Tanner, BRUN, 26:24.8; 69. Jillian Brown, CONY, 26:27.3; 70. Emma Digirolamo, MESS, 26:44.8; 71. Marla Tanous, OH, 26:44.9; 72. Amino Dagane, LEW, 27:27.7; 73. Taylor Belanger, LEW, 27:29.9; 74. Hannah Crabtree, BRW, 27:29.9; 75. Melina Masselli, LEW, 27:31.0;

76. Kaley Trask, CONY, 27:51.8; 77. Johanna Corey, EL, 28:03.8; 78. Sarah Poli, LAWR, 28:35.3; 79. Molly Vincent, EL, 29:36.0; 80. Sara Jaureguizar, SKOW, 33:10.7; 81. Megan Griffith, LAWR, 33:17.1; 82. Abigayle LaVerdiere, LAWR, 33:23.1; 83. Hannah Olcott, EL, 34:26.3; 84. Victoria Walker, SKOW, 35:17.6.

Class B

Maranacook 35, Medomak Valley 92, Morse 97, Waterville 108, Lincoln Academy 113, Belfast 140, Winslow 154, Leavitt 181, Erskine Academy 196

1. Molly McGrail, MARA, 20:32.3; 2. Sophie O’Clair, MARA, 21:53.5; 3. Serena Blasius, MED, 22:16.9; 4. Jenny Wilbraham, MORSE, 23:07.1; 5. Dana Reynolds, MARA, 23:17.3; 6. Ella Villeneuve, LINC, 23:18.3; 7. Mackenzie Emerson, MED, 23:28.9; 8. Gwinna Remillard, WAT, 23:30.0; 9. Lillie Mitchell, BELF, 23:34.0; 10. Kali Thompson, WAT, 23:36.3; 11. Madelyn Dwyer, MARA, 23:43.8; 12. Lorelei Pryor, MORSE, 23:48.7; 13. Caitlin Maddocks, BELF, 23:52.1; 14. Fiona Ladner-Hudston, GARD, 23:56.1; 15. Vanessa Norris, WINS, 23:56.7; 16. Luisa Rossbach, LINC, 24:03.4; 17. Lily Welch, MARA, 24:04.4; 18. Jenna Badeau, MARA, 24:05.4; 19. Mikala McIntyre, ERSK, 24:06.7; 20. Maura Taylor, MARA, 24:11.3; 21. Jaidyn Negley, LEAV, 24:24.2; 22. Emily Eastman, NOK, 24:33.5; 23. Ella Ruehsen, WAT, 24:44.5; 24. Iris Hennin, MORSE, 24:44.7; 25. Sydney McCarren, MORSE, 24:49.7;

26. Alexis Parent, MED, 24:51.2; 27. Emily Mahoney, MED, 24:52.2; 28. Lily Vinci, ERSK, 24:55.5; 29. Clara Goltz, LINC, 24:59.5; 30. Emmerson Leach, GARD, 25:09.7; 31. Jazmine Balducci, LINC, 25:37.0; 32. Keya Amundsen, WAT, 25:42.1; 33. Lindsay Moulton, WINS, 25:50.4; 34. Kaelyn Lakey, WINS, 25:53.9; 35. Eryn Ryan, LEAV, 25:58.6; 36. Jayla Robinson, MED, 26:00.1; 37. Molly Sirois, LEAV, 26:04.6; 38. Katie Stevens, WINS, 26:14.3; 39. Emily Adams, MORSE, 26:30.3; 40. Marina McManus, LINC, 26:39.8; 41. Tara O’Donovan, BELF, 26:43.7; 42. Jordan Kulbe, BELF, 26:54.9; 43. Ariana Znajmiecka, WAT, 26:55.1; 44. Gia Davila, BELF, 27:04.2; 45. Sonny Cumming, LINC, 27:20.6; 46. Reese Hesseltine, MED, 27:25.9; 47. Madison Morin, WINS, 27:29.1; 48. Aiden Pike, MED, 27:45.2; 49. Marta Riva, LEAV, 27:57.3; 50. Annmarie Limberger, WAT, 27:59.5;

51. Eleanor Brown, ERSK, 28:01.7; 52. Ellery Macgregor, LEAV, 28:15.5; 53. Paige Spears, WINS, 28:38.8; 54. Alexis Haskell, ERSK, 29:30.5; 55. Hazel Dow, WAT, 29:45.0; 56. Acadia Senkbeil, ERSK, 30:37.9; 57. Abby Lavoie, LEAV, 31:52.2; 58. Delanie Ireland, ERSK, 32:29.2; 59. Madelyn Jones-Cressey, MORSE, 33:08.2; 60. Olive Padgett, ERSK, 33:40.2; 61. Hannah Littlefield, BELF, 38:51.8.

JV

BOYS

Hampden Academy 26, Brewer 63, Mt. Ararat 84, Bangor 89, Lincoln Academy 114, Mt. Blue 197, Cony 215, Oxford Hills 232, Camden Hills 238

1. Chris Tucker, BRUN, 19:02.1; 2. Gabriel Fiske, HAM, 19:35.7; 3. Nate True, LINC, 19:57.5; 4. Trevor Allen, HAM, 19:57.9; 5. Logan Geiser, BRW, 20:01.6; 6. Tyler Kahkonen, BRW, 20:15.6; 7. Dolan Pols, BRUN, 20:17.6; 8. Parker Harriman, HAM, 20:24.0; 9. Christian Larson, HAM, 20:25.8; 10. Ben Keleher, MTA, 20:32.1; 11. Bryan Frost, HAM, 20:36.9; 12. Josh Watson, BAN, 20:40.5; 13. Isaac Sewell, BAN, 20:41.3; 14. Kameron Hale, HAM, 20:41.9; 15. Lenox Cummings, BRW, 20:42.0; 16. Zachary Steigert, HAM, 20:47.9; 17. Luke Page, MTA, 20:57.7; 18. Logan Munsey, MTA, 21:03.6; 19. Adlai Nelson, LINC, 21:09.8; 20. Aaron Fitzgerald, HAM, 21:20.5; 21. Iain McCollett, CONY, 21:23.3; 22. Sam Stroup, BRW, 21:23.9; 23. Nate Chase, MTA, 21:24.0; 24. Riley Grivois, BAN, 21:24.3; 25. Ethan Tardy, BRW, 21:31.6;

26. Quinn D’Alessio, BAN, 21:31.8; 27. Connor Fessenden, BAN, 21:32.3; 28. Jack Mathieu, MTA, 21:37.5; 29. Logan Holmes, MTB, 21:38.1; 30. Tobias Coffey, BAN, 21:38.5; 31. Will Sherrill, LINC, 21:38.9; 32. Andrew Pulsifer, MTA, 21:42.4; 33. Jarrett Jones, HAM, 21:43.7; 34. Sam Richards, LINC, 21:46.7; 35. Roland Ladd, BAN, 21:55.0; 36. Jacob Roy, HAM, 21:57.0; 37. Kaden McIntyre, ERSK, 21:59.1; 38. Nate Deveney, MTA, 22:01.4; 39. Jeffrey Remis, MTA, 22:03.7; 40. Joshua Cabral, OH, 22:05.9; 41. Chance Sudbeck, HAM, 22:07.2; 42. Will Airey, HAM, 22:07.7; 43. Joe Hill, BAN, 22:11.1; 44. Jim Garrity, HAM, 22:12.0; 45. Adam Nussbaum, BRUN, 22:12.1; 46. Evan Allen, HAM, 22:15.0; 47. Declan Nelson, HAM, 22:21.7; 48. Benjamin Fitzpatrick, BRW, 22:24.8; 49. Hudson Holden, MTA, 22:26.6; 50. Michael Brickle, HAM, 22:32.9;

51. Jacob Mealey, MTB, 22:33.0; 52. Nick Deveney, MTA, 22:44.1; 53. Anthony Hall, HAM, 22:46.4; 54. Ethan Weiss, LEW, 22:46.9; 55. Alex Fago, BRW, 22:50.5; 56. Ben McManus, LINC, 22:51.9; 57. Sam Poutasse, CAM, 23:03.8; 58. Nathan Crossley, LINC, 23:08.2; 59. Michael Hayden, BRW, 23:09.0; 60. Carlo Mazzarelli, BAN, 23:14.6; 61. Zachary Armstrong, BELF, 23:16.2; 62. Alex Hardy, MTB, 23:17.1; 63. Sam Wright, MTA, 23:17.3; 64. Jonathan McDevitt, CAM, 23:18.3; 65. Calvin Curtis, BRW, 23:18.5; 66. Andrew Gillette, BRW, 23:20.3; 67. Zachary Smith, BAN, 23:21.5; 68. Stu Frye, HAM, 23:21.7; 69. Ryan Pelletier, CONY, 23:22.5; 70. Caeden Bross, LINC, 23:23.0; 71. Danila Borodaenko, CAM, 23:30.9; 72. Trevor Ward, OH, 23:32.8; 73. Evan Soucy, BAN, 23:39.0; 74. Charlie Eng, MTB, 23:41.1; 75. Conrad Kortemeier, LINC, 23:42.1;

76. Connor Stanley, EL, 23:47.0; 77. Josh Martin, CONY, 23:51.1; 78. Tyler Tinkham, HAM, 23:51.2; 79. Michael Rogers, ERSK, 23:51.3; 80. Christian Hayer, OH, 23:58.3; 81. Clayton Allen, ERSK, 23:58.7; 82. Nick Luce, BRW, 23:59.8; 83. Dae Kent, LINC, 24:16.9; 84. Isaiah Breitmeyer, CONY, 24:23.5; 85. Nicholas Jacobs, BAN, 24:25.5; 86. Sam Judkins, MTB, 24:31.5; 87. Colbey Goozey, MTB, 24:33.3; 88. Payton Sherbinski, OH, 24:44.2; 89. Riley Drummond, MTB, 24:51.3; 90. Brendan Grover, BRW, 25:01.3; 91. Forest Holbrook, LINC, 25:25.0; 92. AJ Colucci, MTA, 25:27.7; 93. Carson McPhail, BRW, 25:30.3; 94. Ethan Pierce, HAM, 25:30.9; 95. Steven Santiago, HAM, 25:30.9; 96. Riley Poulin-Bickford, BAN, 25:48.3; 97. Liam Childs, OH, 25:51.0; 98. Cole Timberlake, OH, 25:53.1; 99. Shawn Feeney, BRW, 25:53.7; 100. Liban Dahir, LEW, 25:56.5;

101. Teceno Hakon, OH, 25:56.8; 102. Jaden Bucklin, LEW, 25:57.3; 103. Lucien Hammond, MTB, 26:17.2; 104. Sam Veevaert, BELF, 26:21.5; 105. Mason Jones, EL, 26:41.9; 106. Patrick O’Donovan, BELF, 26:49.9; 107. John Moring, BAN, 26:50.3; 108. Julian Mayhorn, CAM, 27:08.1; 109. Alec Larson, EL, 27:13.7; 110. Leo Caron, EL, 27:19.7; 111. Sawyer Carson, BELF, 27:22.9; 112. Sebastian Fournier, MTB, 27:25.7; 113. Filip Nguyen, LINC, 27:33.0; 114. Dominic Civittolo, LINC, 27:37.3; 115. Alden Timm, OH, 27:37.7; 116. Sam Goodspeed, MTB, 27:52.6; 117. Deven Short, CAM, 27:53.9; 118. Hamza Omar, LEW, 28:02.2; 119. Maximus Openshaw, CONY, 28:42.0; 120. Hunter Lamarre, GARD, 29:15.9; 121. Aaron Lyon, BRW, 29:37.0; 122. Cooper Hall, OH, 30:10.8; 123. Jonathan Schomaker, LEAV, 31:45.6; 124. Lucas Umbriaco, BRUN, 32:27.9; 125. Julian Reight, ERSK, 33:23.9; 126. Thomas Eagar, CAM, 34:08.9; 127. Triton Tall, BRW, 35:45.6.

GIRLS

Mt. Ararat 24, Camden Hills 55, Maranacook 87, Hampden Academy 101, Mt. Blue 117, Bangor 145, Medomak Valley 169

1. Mary Wheeler, MTA, 23:21.6; 2. Kaitlyn Kessel, CAM, 24:27.0; 3. Caroline Welch, MARA, 24:47.5; 4. Emily Smith, MTA, 24:59.7; 5. Ella Carter, MTA, 25:01.5; 6. Madeline Dauleiro, MTA, 25:11.7; 7. Yana Hupp, MTB, 25:22.7; 8. Cassandra Kane, MTA, 25:48.7; 9. Jackie Brochu, MTA, 25:48.9; 10. Margaret Richmond, CAM, 25:58.6; 11. Cambelle Nutting, MARA, 26:03.1; 12. Bella Gallace, CAM, 26:04.6; 13. Katie Callahan, MTA, 26:15.7; 14. Alma Bournival, CAM, 26:21.3; 15. Madison Freeman, HAM, 26:27.0; 16. Chloe March, HAM, 26:31.7; 17. Allison Morse, CAM, 26:32.6; 18. Kendall Arbour, MESS, 27:13.3; 19. Ellie Dacey, HAM, 27:18.4; 20. Shauna LeBlanc, LEW, 27:34.0; 21. Willow Knapp, BAN, 27:43.1; 22. Sarah Chapin, MARA, 27:55.6; 23. Syleena Milligan, MESS, 28:22.0; 24. Julia Hatch, MTB, 28:34.6; 25. Sarah David, BAN, 28:39.1;

26. Trista Smith, LEW, 28:45.1; 27. Sadie Cameron, MTA, 28:46.9; 28. Giulia Fodor, BAN, 28:50.6; 29. Claire Holman, MARA, 28:55.7; 30. Anna Hollrock, HAM, 28:55.9; 31. Makenzie Seaward, MTB, 29:08.8; 32. Mikaela Shayne, HAM, 29:15.1; 33. Elizabeth Bowman, MED, 29:38.8; 34. Trinity Versey, MTA, 29:45.5; 35. Alexis Delisle, MARA, 29:54.5; 36. Molly Jennings, MED, 29:57.2; 37. Allison Hodgdon, MTB, 30:00.6; 38. Daphne Giampietro, MTB, 30:02.7; 39. Cheyenne Stover, CONY, 30:12.0; 40. Rhiannon Gould, MED, 30:17.6; 41. Caroline Wheeler, MTA, 30:55.1; 42. Alisa Evans, BRW, 31:00.9; 43. Parker Tinkham, MARA, 31:02.7; 44. Katherine Upham, CAM, 31:12.4; 45. Tonia Gonzalez, HAM, 31:16.8; 46. Julia Riley, MARA, 31:17.1; 47. Morgan Flanders, MED, 31:22.2; 48. Grace Stucco, MESS, 31:39.9; 49. Nora Payne, BAN, 31:47.5; 50. Kassi Soule, MED, 31:56.5;

51. Elisabeth Sanborn, OH, 32:03.2; 52. Kara Moxcey, OH, 32:48.4; 53. Isabelle Thomas, OH, 33:26.3; 54. Genevieve Thimlar, MED, 34:18.9; 55. Zoey Gilson, BAN, 34:32.2; 56. Bright Choomanee, BRW, 40:12.9; 57. Sara St. Clair, MARA, 43:31.2.