Golf, harness racing results; high school scores

September 27, 2018 10:14 pm

Updated: September 27, 2018 10:23 pm

Golf

MSGA Senior Tour

At Cape Neddick CC

Individual, 55-64, Gross: Daniel Falcone 68, Martin Doherty 73, Mike Doucette 73, Zibby Puleio 76; Net: George Hogan 66, Jay Audet 67, Stephen Dixon 67, Craig Russell 68, Scott Burnheimer 68; 65-68, Gross: Tom Chard 72, Dan Bellemare 74, Ricky Plummer 76, Doug Craib 78; Net: Richard Campbell 65, Peter Lawlor 67, Doug Prevost 68, Roger Asch 69, Tony Sallese 69; 69-over, Gross: Darrell Herbert 75, Fred J Fasulo 77, Randall Smith 77, Bob Blanchette 78; Net: Bob Gould 64, Jocko Emerson 66, Paul Renaud 66, Reggie Gammon 70; Team, Gross: Mike Doucette, Martin Doherty, Darrell Herbert, John Bouchard 62; Tom Chard, Daniel Falcone, Tom Foley, Stephen Gifford 63; Net: Richard Boutin, Carroll Jones, Tom Bachelder, John Lefebvre 56; David Collins, John Collins, Wayne Hackett, Rich Tremblay 57; Gerry Durgin, Gary Fifield, Bob Gould, Scott Burnheimer 57; Gross Skins: No. 1 Mike Doucette 3, No. 10 David Collins 3; Net Skins: No. 1 Ken Sawtelle 2, No. 6 Doug Prevost 1, No. 15 Ed Hickey 2, No. 16 Tom Bachelder 2, No. 17 Mark Dromgoole 2; Pins: No. 2 Fred J Fasulo 2-10, No. 6 Doug Prevost 7-2, No. 8 Martin Doherty 2-3, No. 11 Richard Campbell 0-4, No. 14 Mike Singleton 10-0

LOCAL

At Lucerne GC

Senior Scramble — 1st (tie) Kerry Woodbury, Lloyd Deans, Whitney Lavene, Dick Gassett (-5);Jim Awalt, Ben Sawyer, Jim Bonzey, Barry Hobert (-5); 3rd Bruce Blanchard, Ron Allen, Mike Dore, Mac Cassell (-4); Bob Fraser, Richard Skorski, Royce Morrison, Bob Francis (-3); Dale Anthony, Bob McKenney, Robin Young, Dennis Kiah (-3); Jim Mabry, Dana Corey, Bill Ferris, Alan Gray (-3); Warren Young, Richard Baker, Russ Black, Phil Carroll (-2); Randy Irish, Lou Martin, Mark Johnson, Dick Keene (-1); Ken Goldstein, Ralph Alley, Bob Wilks, Bob Tweedie (-1); Pins: No. 2 Ralph Alley 5-1, No. 6 Barry Hobert 12-6

At Hermon Meadow GC

Thursday Morning Stableford League — 1. Bruce Ireland, Ed Baum, Roy Engstrom +3, 2. Joe Dolbow, Jim Bohm, Al Porter +1, 3. Al Sale, Dave Mussulman, Rick Palmer -1, 4. Larry Laplant, J.R. Tozier, Bob Downing -3, Pins: No. 3 Greg Black 11-11, No. 16 Al Porter 2-9, Skins: No. 1 Roy Engstrom, No. 7 Allen Hussey, No. 8 Dave Hayden, No. 9 Dave Mussulman, No. 12 Mike Dunphy, No. 14 Bruce Ireland, No. 16 Al Porter, No. 17 Joe Dolbow

At Bangor Municipal GC

Ladies Day — Gross: 1. Liz Coffin 78, 2. Judy Richard 89, 3. Nancy Hart 91; Net: 1. Diane Herring 72, 2. Shelley Drillen 73, 3. (tie) Claudette Amoroso 77, Karen Bamford 77, Brenda Crosby 77; Pins: No. 3 Robin Ashe 60-0, No. 6 Robin Ashe 19-3, No. 16 Brenda Crosby 13-2; Putts: Judy Richard 29

At Rockland GC

Ladies Association — 1 Best Ball of 3, Net: 1. Wendy Dewing, Jan Staples, Wendy Pires 60; 2. Joan Hall, Joyce Cooley, Sue Wootton 63; Pins: No. 5 Sue Wootton 22-9, No. 10 Heidi Lyman 21-9

Results

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Orono 3, Houlton 1

PVHSl 2, Bangor Christian 0

Penquis 4, Dexter 3

Piscataquisl 3, Mattanawcook 2

COLLEGE

FIELD HOCKEY

Bowdoin 6, Wellesley 0

Saint Joseph’s 3, Southern Maine 0

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

FIELD HOCKEY

Old Town 2, Orono 0

BOYS SOCCER

Hermon 1, Old Town 0

Maranacook 5, Waterville 0

Medomak Valley 4, Oceanside 1

Mt. Ararat 5, Hampden 0

Winslow 3, Belfast 1

GIRLS SOCCER

Calais 5, Woodland 1

Dexter 9, Penquis Valley 5

George Stevens Acad. 4, Searsport 0

Orono 2, Bucksport 0

Penobscot Valley 5, Bangor Christian 0

Shead 4, Narraguagus 0

Sumner 2, Lee Acad. 1

Winslow 6, Belfast 2

COLLEGE

FIELD HOCKEY

U-New England 6, Gordon 2

MEN’S SOCCER

Bowdoin 6, Southern Maine 0

Saint Joseph’s 4, Colby-Sawyer 0

WOMEN’S SOCCER

Bowdoin 3, U-New England 0

Wentworth Tech 3, Southern Maine 0

Harness racing

CUMBERLAND FAIR

Thursday’s Starters

First, Pace, $2,200

5. Fiesty Baran, R. Cushing 5.20-2.40-2.10

1. Roman Conqueror N, D. Ingraham 2.40-2.60

3. Itsgottabemyway, H. Campbell 2.10

T-2:01.3; Qu. 1-5, $7.60; Ex. 5-1, $8.60; Tri. 5-1-3, $58.00

Second, Pace, $2,800

4. Belly Dancer, D. Ingraham 5.40-4.60-2.10

5. The Wizsell of Odz, E. Davis Jr. 4.00-2.20

3. Cevina De Chakrika, K. Switzer Jr. 2.10

T-2:00.3; Qu. 4-5, $10.00; Ex. 4-5, $36.60; Tri. 4-5-3, $26.60; DD 5-4, $12.20

Third, Trot, $4,000

5. Namesmuscle, Ma. Athearn 4.40-2.80-2.20

3. Tango Pirate, Mm. Athearn 3.20-2.10

6. Scottish Blue, H. Campbell 2.60

T-2:00.1; Qu. 3-5, $4.00; Ex. 5-3, $9.80; Tri. 5-3-6, $26.80

Fourth, Pace, $2,600

2. Sports Delight, E. Davis Jr. 3.40-2.80-3.00

4. Bella Pat, H. Campbell 7.80-3.80

3. Lyons Jackpot, Mm. Athearn 8.60

T-2:01.4; Qu. 2-4, $13.40; Ex. 2-4, $12.20; Tri. 2-4-3, $452.00

Fifth, Pace, $3,200

2. McArdle Royale N, K. Switzer Jr. 5.00-3.00-3.20

4. Life’s Lessons, R. Cushing 5.00-4.40

1. Big Red, D. Ingraham 4.40

T-1:59; Qu. 2-4, $13.60; Ex. 2-4, $13.30; Tri. 2-4-1, $113.60

Sixth, Pace, $2,800

4. JS McFlash, Mm. Athearn 3.20-2.20-2.40

2. Skippy, E. Davis Jr. 2.40-2.40

3. Burl Hanover, H. Campbell 2.60

T-1:59.3; Qu. 2-4, $10.40; Ex. 4-2, $16.80; Tri. 4-2-3, $78.80; DD 2-4, $9.80

Seventh, Pace, $11,611

4. Pembroke Pharoah, H. Campbell 5.40-3.60-3.00

2. Stormyweatherahead, Mm. Athearn 2.20-2.20

5. Hoppi, R. Cushing 2.60

T-1:58.2; Qu. 2-4, $7.20; Ex. 4-2, $13.20; Tri. 4-2-5, $25.20

Eighth, Pace, $3,200

2. Jimmy C R, G. Mosher 2.20-2.20-2.10

5. Joey The Third, D. Ingraham 3.40-2.20

3. Lively Freddie, K. Switzer Jr. 2.20

T-1:57.3; Qu. 2-5, $18.40; Ex. 2-5, $16.80; Tri. 2-5-3, $18.40

Ninth, Pace, $3,200

3. Make Magic, E. Davis Jr. 17.00-5.60-2.60

1. Wild Lady Luck, D. Ingraham 2.80-2.80

4. Southwind Marilyn, G. Mosher 2.60

T-1:59.2; Qu. 1-3, $33.60; Ex. 3-1, $119.80; Tri. 3-1-4, $168.40; DD 2-3, $22.60; Total Handle: $14,614

Friday’s Starters, 1:30 p.m.

First, Pace, $3,000

1. Terem Up Louie, Mp. Sowers

2. Allcardsallthetime, J. Beckwith

3. Lotta Richess, G. Mosher

4. Glow Again, Ma. Athearn

5. Lady Spartacus, W. Campbell

6. Cyclone Pass, N. Graffam

7. The Greene Monster, L. Varnum

Second, Pace, $2,800

1. Prince Horizon, Mm. Athearn

2. Mister Moni, E. Davis

3. Double Down Dash, H. Campbell

4. Sunset Over Miami, E. Davis Jr.

5. Her Own Terms, D. Ingraham

6. Lucky Michael, S. Wilson

Third, Trot, $11,787

1. Pembroke Sweets, W. Campbell

1A. Pembroke Vicki, H. Campbell

2. Lady Victoria, I. Davies

2A. Victor’s Secret, J. Beckwith

3. Kate At The Cup, G. Mosher

4. Miss Lily Hayes, D. Ingraham

5. Buena Vita Bebe, R. Cushing

6. Miss American Bi, Md. Cushing

Fourth, Pace, $3,400

1. Lieontherange, W. Campbell

2. Quincy, R. Cushing

3. Tom and Stan, Md. Cushing

4. Ohm Like Clockwork, A. Hall

5. Nowhining Bluechip, G. Mosher

6. Invictus Hanover, S. Wilson

7. Regal Delight, Mp. Sowers

8. Blue Zombie, N. Graffam

Fifth, Pace, $4,000

1. Rockintheniteaway, K. Switzer Jr.

2. Always Dee One, W. Campbell

3. Camtizzy, G. Mosher

4. Gators Ben Winning, A. Hall

5. Jump Start, J. Beckwith

6. Mademoiselle Paris, D. Deslandes

Sixth, Pace, $3,400

1. Some Major Beach, Md. Cushing

2. Gold Star Spider, H. Campbell

3. Daniel Semalu, E. Davis Jr.

4. Hedges Lane, W. Campbell

5. Three Day Forecast, Mm. Athearn

6. Dansan Carruso, J. Beckwith

7. American Flight, A. Hall

Seventh, Trot, $4,500

1. C C C, Md. Cushing

2. Royal Hawaii, E. Davis Jr.

3. Booyah TJ, J. Beckwith

4. Mary Girl, I. Davies

5. PC’s Wildcard, W. Campbell

6. Mack’s Gold Band, R. Cushing

7. Cherry Crown Jewel, Mm. Athearn

8. Kegler Hanover, D. Ingraham

Eighth, Pace, $3,000

1. Double Joy, Mp. Sowers

2. Iheartquestionmark, E. Davis

3. Stormin Spree, W. Campbell

4. Ella V Horse, Mm. Athearn

5. Electricity, Md. Cushing

6. Lucksgottachange, D. Ingraham

7. Pembroke Bambino, A. Harrington

8. You’re News, T. Hudson

Ninth, Pace, $4,500

1. Penney’s Spirit, Mp. Sowers

2. Pembroke Scorpio, H. Campbell

3. Card Rustler, W. Campbell

4. A Fool For Mark, D. Ingraham

5. Regulus N, G. Mosher

Tenth, Pace, $2,200

1. Finley Hanover, S. Taggart

2. Mr Bo Diddley, W. Campbell

3. Putnams Legacy, E. Davis Jr.

4. Southwind Rex, H. Campbell

5. Skyway Dante, Mp. Sowers

6. Medoland J T, K. Switzer Jr.

7. Safe Harbor, Md. Cushing

8. Rafferty Hanover, Mp. Sowers