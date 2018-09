Local sports: High school scores; golf results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

September 4, 2018 10:02 pm

Results

Monday’s Results

HIGH SCHOOL

Girls Soccer

Camden Hills 6, Bangor 4

Dexter 11, Penquis 2

Easton 2, Wisdom 2

Houlton 5, Mattanawcook 1

Penobscot Valley 4, Schenck 1

Boys Soccer

Easton 3, Wisdom 1

Washington Academy 1, MDI 0

Woodland 10, Shead 2

FIELD HOCKEY

Belfast 5, Winslow 3

Piscataquis 1, Dexter 0

Stearns 1, Mattanawcook 0

COLLEGE

Men’s Soccer

Bowdoin 4, U-New England 0

Sunday’s Results

COLLEGE

Field Hockey

Saint Joseph’s 7, Wellesley 0

Men’s Soccer

Saint Joseph’s 1, Endicott 0

Women’s Soccer

Maine 4, Bryant 2

Saint Joseph’s 1, Husson 0

Golf

LOCAL

At Traditions GC

Women’s League — 1. Mary Smith, Jane Levie, Marilyn Hughes, Gwen Archambault, 32; 2. Dawn Seavey, Lesley Waterman, Hilda Wardwell, Bonnie Richards, 34; 3. Nancy Carney, Sue Everett, Katrina Lavene, 35; 4. Susan Payne, Rita Stimpson, Alice Openshaw, Brigite Babine, 35; 5. Tammy Curtis, Stevie Lord, Brenda Crosby, Carol Rushton, 35; 6. Shelley Drillen, Julie Butler, Irene Woodford, Loretta Robichaud, 36; Pin: No. 8 Mary Smith 0-15

Women’s Evening League — 1. Donna Humphrey, Gwen Archambault, Julie Oreskovich, 38.

At Hampden CC

Ladies League — 1. Joette Fields, Susan Hall, Patty Blanchard, Geneva Allen 37; 2. Pam Anderson, Calista Hannigan, Jill Long, Paula Grindle 38; 3. Donna Nason, Janice Gran, Sally Hartman, Elinor Bucklin 42; Pin: No. 2 Joette Fields 21-9

At Dexter Muni GC

Men’s Twilight league Points and Pins — Ron Moody +4, Jim Chapman +2.5, Brandon Vafiades +1.5; Pins: No.13 Ryan Wilks 30-2; Team results: 1. James Costedio, Rick Sherburne, Jim Hartford; 2. Ryan Wilks, Matt Bartlett, Dick Hall

At Pine Hill GC

Dawson Insurance League — Scramble: 1. Brad Hurd, Ryan Hanscom, Dickie Reed, Bob King, 28 (MC); Shawn Sutherland, Steve Williams, Barry Defilipp, Matt Pushard, 28; 3. Jim Nadeau, Peter Stewart, Toney Pinette, Mike LaChance, 29; 4. Larry Brooks, Will Eisworth, Adam Freeman, Ken Hanscom, 30; 5. Adam Doody, Bob Simmons, John Arnold, Chris Brochu, 31; 6. Steve Smith, Craig Carson, Mike Danforth, Larry Ellis, 32; 7. (tie) Greg Reed, Tim Brochu, Brett Stuart, Jared Jacobs, 33; Larry Freeman, Craig Wooster, Joe Cyr, Ryan Barnard, 33; 9. Scott Adams, Mike Nelligan, George Keefe, Anthony Moore, 34; George Hayes, Ashton Gourley, Dave Dumont, 34; Pins: No. 7, Bob King 11-4; No. 9.Brett Stuart 24-8.

MSGA

At Willowdale GC

Flight 1 Gross: Colucci, Ruth 76; Hornberger, Prudence 77; Crawford, Kathy 82; Bova, Diane 87; Net: Lindquist, Vicki 65; Politis, Elaine 66; Deschenes, Barbara 67; Boyle, Catherine 67; Flight 2 Gross: McRay, Fran 85; Applebee, Donna 85; White, Bobbie 88; Eon, Joy 89; Net: Abbott, Mary 64; Schultz, Irene 66; Shaw, Cindy 67; Blake, Marcia 68; Flight 3 Gross: Shelton, Deborah 92; Stewart, Nancy 93; Colby, Sheila 98; Bruneau, Terri 99; Holmes, Betty 99; NET: Collins, Maureen 61; Smith, Jean 63; Farrell, Jean 65; Pelletier, Diane 66; Skins Gross: Schultz, Irene 9th, 11th; Leighton, Donna 13th; Davison, Darlene 5th; Colucci, Ruth 7th; Net: Pelletier, Diane 2nd, 18th; Goodwin, Elizabeth 7th

Eastern Maine Seniors

At Waterville CC

Team Gross: Terry Whitney, Jeff Dutch, Steve Stanford, Butch Littlefied (64); Net: Don Sturgeon, John Sturgeon, John Johnston, Bruce Grantham (57); Class A Gross: Robert Berry (77), Jim Raye (82), John Champeon (82); Net: Peter Blake (65) Paul Arsenault (69), Brett Baber (72); Class B Gross: Jeff Dutch (75), Bob Delio (76), Mark Pierce (77); Net: David Peaslee (57), Brian Ashe (65), Jim Batey (65); Class C Gross: Dick Clements (78), Robert Sumner (79), Sandy Ervin (79), Larry Quinn (79); Net: John Simpson (66), Ed Lajoie (66), Bob Francis (68); Class D Gross: John Johnston (73), Joe Sala (76), Don Holmstrom (84); Net: Norm Plourde (65), Robert Ward (66), Bruce Wiersma (70); Class E Gross: Peter Doran (88), Don Maxim (90), Bucky Owen (93); Net: Don Means (73), David Davis (73), Charlie Sargent (74); Super Seniors Gross: Charles Eater (99), Lefty Homans (99); Net: Alan McGown (77), Carl Buck (80); Pins: 2. Lee Chick 1-9, Don Holmstrom 5-7; 6. Reggie Theriault 5-9, Dick Clements 10-3; 13. Sandy Ervin 29-10, Greg McDaniels 31-5; 16. Dale Folnsbee 0-11, Don Shumaker 4-7

HIGH SCHOOL

At Traditions GC

Lewiston (2-2) 170, Brewer (1-3) 178; Lewiston def. Brewer 8-1

Brewer: Josh Birch 39, Kolby Brooks 46, Connor Bell 51, Jake Parker 51, Josh Abbott 47, Dylan Cross 46.

Lewiston: Parker Thibault 37, Ryan Pomerleau 43, Bryce Dufour 45, Mason Boidoin 45, Joe Gendron 47, Nick Pomerleau 47.

At Palmyra GC, par 36

Nokomis (3-2) 178, Waterville (2-2) 199; Nokomis def. Waterville 7-2

Sam Smestad (N) 38 beat David Barre 44, Lindsay Cote (N) 41 beat Brock Jolicoer, Grady Berry (N) 46 beat Brandon Bearce 53, Charlie Haberstock (W) 49 beat Jacob Hawthorne 55, Owen Evans (W) 55 beat Shane Shorette 56, Isaac Klein (N) 53 beat David Ramgren 68

At Rockland GC

Oceanside (2-3) 231, Mount View (0-5) 257; Oceanside def. Mount View 7-2

Austin Chilles (O) 42 def. Shawn Von Oesen (MV) 64, 5 and 4; Darik Johnson (O) def. John Clifford (MV) 64, 4 and 3; Teddy Hallett (O) 51 def. Chase Roberts (MV) 64, 5 and 4; Mason Curtis (O) 62 def. Miles Littlefield (MV) 69, 3 and 2; Josh Campbell (MV) 65 def. Colin Landry 76, 3 and 2; Niamh Foley (MV) 75 def. Jameson Bell 92, 3 and 2

Medalist: Austin Chilles (O) 42

At Foxcroft GC, par 36

John Bapst (6-5) 191, Foxcroft Academy (2-4) 211, Greenville (2-6) 214, PVHS (0-6) no team score

John Bapst: Jerry Huang 46, Cannon Breen 47, Sam Yoo 47, David Im 51

Foxcroft: Ethan Curtis 43, Lee Belote 54, Hunter Kemp 55, Carter Merrill 61

Greenville: Caleb Snell 47, Noah Bilodeau 53, Emily Vraux 55, Owen Cannell 59, Taylor Elsmore 59

PVHS: Matt Durant 64, Kyle Grant 67

Medalist: Ethan Curtis 43 (FA)