Local sports: High school, college scores; cross country, golf, auto, harness racing results

September 2, 2018 10:19 pm

Results

Sunday’s Results

COLLEGE

Field Hockey

Saint Joseph’s 7, Wellesley 0

Women’s Soccer

Maine 4, Bryant 2

Saturday’s Results

HIGH SCHOOL

Girls Soccer

Ashland 10, Easton 0

Brewer 7, Belfast 1

Greenville 3, Searsport 0

Presque Isle 3, Ellsworth 0

Boys Soccer

Caribou 5, Old Town 1

George Stevens 6, Dexter 2

Kennebunk 2, Cheverus 1

Penobscot Valley 5, Mattanawcook 1

Piscataquis 3, Penquis 2

Sumner 5, Central 4

COLLEGE

Field Hockey

Maine 2, Ohio State 1

Football

SUNY Maritime 36, Maine Maritime 8

Union 30, Husson 7

Men’s Soccer

Husson 2, Becker 1

Southern Maine 1, Coast Guard 1 (2OT)

Women’s Soccer

Southern Maine 5, Morrisville 2

Friday’s Results

HIGH SCHOOL

Football

Biddeford 26, Brewer 12

Bonny Eagle 34, South Portland 6

Brunswick 27, Falmouth 25

Bucksport 63, Houlton 6

Camden Hills 30, Sacopee Valley 0

Cape Elizabeth 47, Lake Region 16

Cony 42, Messalonskee 0

Dexter 35, Ellsworth 6

Dirigo 15, Old Town 14

Edward Little 35, Bangor 6

Foxcroft Academy 56, Mount View 12

Freeport 41, Boothbay Region 8

Gardiner 34, Morse 7

Kennebunk 62, Skowhegan 19

Leavitt 28, Maine Central Institute 0

Lisbon 36, Fryeburg Academy 14

Maranacook 8, Old Orchard Beach 0

Marshwood 40, Gorham 12

Mattanawcook Academy 48, Orono 12

Mountain Valley 35, Poland Regional/Whittier 0

Mt. Blue 34, Lawrence 13

Noble 14, Greely 0

Oceanside 40, Mount Desert Island 30

Oxford Hills 34, Lewiston 0

Portland 49, Windham 0

Scarborough 53, Sanford 13

Spruce Mountain 38, Winthrop/Monmouth 6

Washington Academy 28, Stearns 20

Waterville 45, Belfast 12

Wells 32, Madison 0

Westbrook 16, Hampden Academy 6

York 41, Gray-New Gloucester 9

Boys Soccer

Bangor Christian 2, Schenck/Stearns 0

Central Aroostook 17, So. Aroostook 0

Easton 4, Ashland 1

Hodgdon 5, Katahdin 0

Girls Soccer

Central 1, Sumner 0

Katahdin 2, Hodgdon 1

PVHS 4, Mattanawcook 0

Schenck 5, Bangor Christian 0

Field Hockey

Piscataquis 2, Mattanawcook 1

COLLEGE

Men’s Soccer

Husson 1, Wentworth Institute of Technology 1

UM-Fort Kent 2, St. Thomas 0

University of New England 1, Maine Maritime Academy 0

Field Hockey

St. Joseph’s 3, Skidmore 2

UMaine 2, Boston University 1

Women’s Soccer

Southern Maine 10, Mitchell 0

St. Joseph’s 1, U-New England 0

Golf

HOLE-IN-ONE

Joel McCluskey

Joel McCluskey recorded a hole-in-one on the 135-yard 16th hole at Hermon Meadow Golf Club on Sunday. He used an 8-iron for the ace, which was witnessed by Al Stuber, Tim McCluskey and Marty Kelly.

LOCAL

At Hermon Meadow GC

Saturday Points — Blind draw: 1. Dana Gillespe, Tony Brown +3 2. Rick Boody, Alden Brown +1 3. (tie) Jim McInnis, Al Stuber and Tracy Gran Jr. , Tim McCluskey -2 5. Joe Johnston, Joel McCluskey -3 6. (tie) John Trott, Gary Steward and Dennis Reynolds, John May -4; High man (on a losing team): Joel McCluskey E; Pins: No. 3 Tim McCluskey 31-2 No. 9 (2nd shot) Rick Boody 8-2 No. 12 Jim McInnis 8-3 No. 16 John Trott 6-11

Gold Tournament — 1. Al Stuber, Alden Brown, Joe Johnston +28, 2. Al Stuber, Tony Brown, Lou Rosebush. 3. Tom Berry, Tracy Gran, Marty Kelly; Pins: 3. Joe Johnston 6-9, 8. Terry McDonald 10-8, 12. Al Stuber 8-2, 16. Joel McCluskey (hole-in-one).

Sunday Ladies League — Gross: Diane Herring 84, 2 Nancy Hartt 85, Jody Lyford 86, Net: Elaine Lovett 61, 2 Deb Wiley 67, 3 BJ Porter 68, Pins: No. 3 Diane Herring 2-7, No. 12 Deb Wiley 10-9, No. 16 Elaine Lovett 2-11, Putts: Jody Lyford 28

At Northport GC

Point Quota: Team: 1 Mike Knox, Cliff Randall, Chip Curry, Dick Clements (136) 2 Jesse Johnson, Tim Riley, Don Pendergast, John McKay (130) 3 Terry Whitney, Brendan Gardner, Greg McDaaniel, John Herzberg (128); Sweeps Gross: 1 tie Jesse Johnson, Mike Knox (74) 3 Paul Jasienowski (78) 4 Terry Whitney (79) Net: 2. Cliff Randall (64) 2 tie Steve Stanford, Don Pendergast, Branden Gardner (67); Pins: 3 Paul Jaseinowski 6-9, 9 Brendan Gardner 6-2, 12 Preston Ward 6-1, 18 Dick Clements 18-2

At Rocky Knoll CC

Couples League — Tom Bryant, Barbara Bryant, Don Crowell, Wanda Crowell 32; Tina Clark, Steve Newcomb, Tracy Barker, Scott Melvin 34(mc); Liz Rand, Jesse Rand, Felicia Wiswell, Don Wiswell 34; Charlie Lefebvre, Pat Lefebvre, Laughn Drillen, Shelley Drillen 35; Jill Russell, Wayne Russell, Sherri Capponi, Josh Look 37(mc) ; Dan Barker, Jackie Barker, Bruce Stewart, Yvette Stewart 37 Pins: No 12 Scott Melvin 12-8; No 17 Felicia Wiswell 24-11

At Kebo Valley

Pins & Skins — Gross Skins: 11. Tom Richardson, 13. Brian Alderman, 14. Ron Tibbetts, 15. Mark Hanscome; Net Skins: 4. Jim McFarland, 5. Jim McFarland, 7. Jim McFarland, 8. Mark Hanscome, 12. Peter Swanson, 17. Rick Wallace; Pins: 4. Alex Wade 14-5, 9. Ron Tibbetts 3-7, 15. Mark Hanscome 22-7

MSGA

At Norway CC

GROSS: Mike Brennan 68, Ricky Jones 69, Jon Hardy 69, Mark Wallace 69, NET: Dave Verrier 61, Nick Curit 62, Tony Cyr 62, Jim Caron 63; GROSS SENIOR: Reid Birdsall 71,Rick Plummer 72, Ron Dery 74, John Allen 75, Ray Fickett 75, Tom Greer 75; NET: Gary Lamberth 64, Jim Dillon 64, Peter Bagg 64, Wayne Lauzier 64, Mark Hampton 65, Tom Kennison 65. TEAM GROSS: Jim Raye-Ricky Jones-Jon Hardy-Mark Wallace 61, Heath Cowan-Michael SalisburyStephen Bodge-Ty Cowan 62; NET: Andrew Richards-Dave Verrier-Craig Geaumont-Kelly Boynton 52, Chris Stratos-Willie Elliott-Robert Libby-Skip Mierop 54, Bill Fenderson-John T Allen-Kevin Nickerson-Mike Arsenault 55, Bob Mann-Dan Wentworth-Nick Curit-Ed Emerson 55. FRIDAY SKINS: Gross No. 2 Zibby Puleio 2, Gross No. 7 Keith Lefebvre 3, Gross No. 9 Cyrus Whitney 2, Gross No. 11 John Allen 2, Gross No. 12 Norm Russell 3,Net No. 13 Bob Surette 2, Net No. 17 Willie Elliott 2. SATURDAY SKINS: Gross No. 2 Mike Brennan 2, Gross No. 5 Andrew Richards 3, Gross No. 9 Mike Salisbury 2, Net No. 6 Dave Littlefield 1, Net No. 12 Kevin Coyne 2. FRIDAY PINS: No. 2 Zibby Puleio 5-1, No. 6 Ron Brown 10-6, No. 11 Cy Thompson 7-6, No. 15 Reid Birdsall 5-9, SATURDAY PINS: No. 2 Jim Caron 14-3, No. 6 Andrew Richards 1-10, No. 11 Mark Hampton 7-5, No. 15 Mike Salisbury 1-4

Auto racing

Speedway 95 results

At Hermon

Dysart’s Late Models (40 laps): 1. JR Robinson, Steuben; 2. Kris Matchett, Skowhegan; 3. Joey Doyon, Winterport; 4. Dylan Street, Old Town; 5. Steve Kimball, Holden

Casella Recycling Street Stocks (30 laps): 1. David Green, Ellsworth; 2. William McCullough, Kenduskeag; 3. Kyle Robinson, Clinton; 4. Corey Fanning, Mapleville R.I.; 5. Keith Ogden, Holden

Casella Waste Systems Sport-Four, Judy’s Restaurant Series No. 4 (20 laps): 1. Isaac Rollins, Hudson; 2. James Goodman, Hampden; 3. Lewis Batchelder, Dixmont; 4. Roy Hathorn, Brownville

Caged Runners (20 laps): 1. Ethan Lyons, Skowhegan; 2. David Carlow, Orono; 3. Casey Bellows, Fairfield; 4. Lewis Badger, Milo; 5. Jason Hyde, Glenburn

Cap’s Tavern Modified Enduro (20 laps): 1. Keith Drost, Stetson; 2. Scott Bonney, Stetson; Robert Mushero, W. Enfield; 4. Dustan Durrell, Newburgh; 5. Josh Merrill, Corinth

Kenny -U-Pull Roadrunners (20 laps): 1. Robert Caruso, Kenduskeag; 2. Ben Jenkins, Brewer; 3. Ben Merrill, Corinth; 4. George Walker, Glenburn; 5. Craig Holm, Brewer

Cross country

HIGH SCHOOL

At Bangor High, 5K

Hampden Academy boys 26, Bangor 35, Brewer 84, Belfast 111, Camden Hills 129

1. Gabe Coffey, BAN, 16:23.21; 2. Wyatt Lord, HAM, 16:51.05; 3. Grahme Sokoloski, HAM, 17:25.06; 4. Jason Mathies, HAM, 17:35.37; 5. Daniel McCarthy, BAN, 17:49.26; 6. Dwight Knightly, BAN, 18:00.88; 7. Gordon Doore, BAN, 18:04.09; 8. Connor Glowa, HAM, 18:10.11; 9. Lucas Hale, HAM, 19:01.18; 10. Abbott Valentine, HAM, 19:11.76; 11. Eamon Goscinski, BELF, 19:15.92; 12. Nate Henry, BRW, 19:19.08; 13. Andrew Modery, BRW, 19:26.62; 14. Hayden Thibeault, CAM, 19:33.22; 15. Christian Larson, HAM, 19:34.65; 16. Travis Czapiga, HAM, 19:41.27; 17. Simon Socolow, BAN, 19:47.73; 18. Brendan Moline, BELF, 19:51.84; 19. Trevor Allen, HAM, 19:56.63; 20. Asa Honey, BRW, 19:57.12; 21. Zeb Giggey, BRW, 20:00.69; 22. Isaac Sewell, BAN, 20:13.05; 23. Josh Watson, BAN, 20:14.62; 24. Zachary Steigert, HAM, 20:20.79; 25. Logan Geiser, BRW, 20:23.65;

26. Gabriel Fiske, HAM, 20:28.55; 27. Ian Orsmond, CAM, 20:37.05; 28. Josh Hart, BRW, 20:39.52; 29. Parker Harriman, HAM, 20:40.41; 30. Bryan Frost, HAM, 20:46.30; 31. Tyler Kahkonen, BRW, 20:50.93; 32. Lenox Cummings, BRW, 21:00.24; 33. Joseph Potter, BELF, 21:03.49; 34. Elias Porter, CAM, 21:08.27; 35. Kameron Hale, HAM, 21:09.13; 36. Jacob Roy, HAM, 21:19.66; 37. Jarrett Jones, HAM, 21:36.63; 38. Quinn D’Alessio, BAN, 21:44.47; 39. Sam Stroup, BRW, 21:47.65; 40. Ethan Tardy, BRW, 21:47.80; 41. Gary Moline, BELF, 21:50.00; 42. Carlo Mazzarelli, BAN, 21:52.66; 43. Joe Hill, BAN, 21:53.45; 44. Eli Joliffe, BELF, 21:57.17; 45. Evan Allen, HAM, 22:07.21; 46. Tobias Coffey, BAN, 22:16.57; 47. Anthony Hall, HAM, 22:19.40; 48. Riley Grivois, BAN, 22:19.43; 49. Roland Ladd, BAN, 22:32.49; 50. Aaron Fitzgerald, HAM, 22:34.51;

51. Evan Soucy, BAN, 22:38.51; 52. Connor Fessenden, BAN, 22:52.11; 53. Nick Luce, BRW, 22:52.78; 54. Zachary Armstrong, BELF, 22:55.15; 55. William Tobin, BAN, 22:56.01; 56. Brian Rollerson, BELF, 22:58.16; 57. Alex Fago, BRW, 23:05.60; 58. Tyler Tinkham, HAM, 23:18.98; 59. Chance Sudbeck, HAM, 23:19.81; 60. Benjamin Fitzpatrick, BRW, 23:35.57; 61. Nicholas Ritchie, BELF, 23:45.83; 62. Shawn Feeney, BRW, 23:47.78; 63. Zachary Smith, BAN, 24:06.64; 64. Andrew Gillette, BRW, 24:07.05; 65. Ben Kern, CAM, 24:10.40; 66. Calvin Curtis, BRW, 24:21.52; 67. Elias Howard, BELF, 24:21.78; 68. Sam Poutasse, CAM, 24:34.55; 69. Nate Shearer, HAM, 24:39.96; 70. Michael Hayden, BRW, 24:43.88; 71. Stu Frye, HAM, 24:57.62; 72. Declan Nelson, HAM, 25:03.07; 73. Will Airey, HAM, 25:18.86; 74. Benjamin Lambert, HAM, 25:21.99; 75. Sawyer Carson, BELF, 25:56.37; 76. Sam Veevaert, BELF, 26:00.46; 77. Riley Poulin-Bickford, BAN, 26:13.24; 78. Brendan Grover, BRW, 26:52.48; 79. Aaron Lyon, BRW, 27:52.88; 80. Connor Lehan, BAN, 28:13.35; 81. Patrick O’Donovan, BELF, 28:56.05; 82. Nathan Richardson, BAN, 29:43.68; 83. John Moring, BAN, 29:46.30; 84. Kyle Brown, BELF, 30:22.12.

Camden Hills girls 18, Hampden Acad. 54, Bangor 70, Belfast 101

1. Augusta Stockman, CAM, 20:28.22; 2. Olivia Mosca, BRW, 20:54.75; 3. Miranda Dunton, CAM, 21:38.34; 4. Ava Dowling, HAM, 21:58.05; 5. Claire Wyman, CAM, 22:14.31; 6. Rose O’Brien, CAM, 22:59.10; 7. Phoebe Root, CAM, 23:10.31; 8. Anna McDonald, BAN, 24:10.75; 9. Lillie Mitchell, BELF, 24:26.30; 10. Kaitlyn Kessel, CAM, 24:27.97; 11. Ashley King, BAN, 24:31.24; 12. Hannah Tash, HAM, 24:42.04; 13. Suzanne Webb, HAM, 25:02.97; 14. Kaitlyn Jipson, HAM, 25:14.54; 15. Aislyn Tkacs, BAN, 25:22.56; 16. Mickey Hersey, BRW, 25:24.32; 17. Madison Freeman, HAM, 25:25.21; 18. Shayla Smith, HAM, 25:35.85; 19. Alexis Thornwall, HAM, 25:37.00; 20. Caitlin Maddocks, BELF, 25:59.68; Molly Nagle, BAN, 26:00.38; 22. Mikiko Frey, HAM, 26:11.75; 23. Jasmine Knapp, BAN, 26:18.52; 24. Alma Bournival, CAM, 26:29.83; 25. Willow Knapp, BAN, 26:55.67;

26. Ellie Dacey, HAM, 27:24.09; 27. Chloe March, HAM, 27:25.08; 28. Bella Gallace, CAM, 27:27.16; 29. Hannah Crabtree, BRW, 27:33.81; 30. Kennedy Ellis, HAM, 27:44.09; 31. Lizzie Jacobs, BAN, 27:51.50; 32. Libby Nute, HAM, 28:03.34; 33. Gia Davilla, BELF, 28:04.88; 34. Jordan Kulbe, BELF, 28:05.60; 35. Mikaela Shayne, HAM, 28:14.77; 36. Tara O’Donovan, BELF, 28:45.37; 37. Anna Hollrock, HAM, 29:39.95; 38. Sarah David, BAN, 31:23.49; 39. Alisa Evans, BRW, 33:33.55; 40. Madi Baker, HAM, 33:53.68; 41. Maria Gonzalez, HAM, 34:37.24; 42. Hannah Littlefield, BELF, 39:20.70

Semi-pro football

New England Football League

Saturday’s results

New London County Nightmare 35, Rhode Island Riptide (Cranston) 0.

Middleboro (MA) Cobras 54, Mass State Wolverines (South Hadley) 0.

Saturday, Sept. 8 games

Seacoast Warhawks (Dover NH) at Twin City Riot, Athens, 3 p.m.

New Haven Venom at Southern Vermont Storm, Bennington, 4 p.m.

Rhode Island Riptide (Cranston) at New London Nightmare, 4 p.m.

Connecticut Gamblers (Tolland) at New Britain Brawlers, 6 p.m.

North Shore Generals (Lynn MA) at Mass State Wolverines, 6 p.m.

Mass Warriors (Wayland) at Worcester Wildcats, 6:30 p.m.

Hartford Colts at Naugatuck Valley (Conn.) Riverdawgs, 7 p.m.

Mill City Eagles (Chelmsford MA) at Granite State Destroyers (NH), 7 p.m.

Middleboro Cobras at Connecticut Panthers, 7 p.m.

Boston Bandits at Southern Maine Raging Bulls, Deering HS, Portland, 7 p.m.

Sunday, Sept. 9 games

Monadnock Marauders (Keene NH) at Vermont Ravens, 1 p.m.

Rhode Island Wardogs (North Smithfield) at New Hampshire Charge, 5 p.m.

Harness racing

Windsor Fair

Saturday’s results

First, Trot, $4,200

3. Seventh Heave, G. Mosher 3.00-2.20-2.40

4. Bold Fresh, H. Campbell 2.20-2.40

1. J-S For Justice, J. Beckwith 3.40

T-1:56.3; Qu. 3-4, $5.00; Ex. 3-4, $5.40; Tri. 3-4-1, $56.40

Second, Pace, $2,500

1. Lockloadnexplode, H. Campbell 5.60-3.20-3.40

2. Putnams Legacy, E. Davis Jr. 11.60-4.80

5. Noble’s Grand Slam, Mp. Sowers 6.00

T-1:58.3; Qu. 1-2, $11.80; Ex. 1-2, $25.80; Tri. 1-2-5, $76.00; DD 3-1, $7.60

Third, Pace, $3,400

1. Gators Ben Winning, A. Hall 9.40-4.00-2.40

3. Miss Paula D, W. Campbell 4.00-2.60

2. Ton of Luck, Mp. Sowers 2.40

T-1:57; Qu. 1-3, $18.80; Ex. 1-3, $28.80; Tri. 1-3-2, $66.20

Fourth, Pace, $2,700

6. Southwest Bliss, H. Campbell 4.40-2.60-2.10

3. Artrianna, E. Davis Jr. 3.60-2.10

1. Lady Spartacus, Mc. Sowers 2.10

T-1:58.3; Qu. 3-6, $9.20; Ex. 6-3, $14.40; Tri. 6-3-1, $33.00

Fifth, Pace, $3,500

4. Dedododo Dedadada, E. Davis Jr. 7.40-4.40-2.10

5. Gold Star Spider, H. Campbell 2.60-2.10

1. Quarter To Noon, Mm. Athearn 2.10

T-1:55.2; Qu. 4-5, $6.40; Ex. 4-5, $13.00; Tri. 4-5-1, $20.40

Sixth, Pace, $2,700

1. Stonebridge Satire, W. Campbell 2.80-2.60-2.20

5. Only Way I Know, A. Hall 2.80-2.40

3. Big Red, H. Campbell 2.80

T-1:57.1, Qu. 1-5, $7.80, Ex. 1-5, $23.30, Tri. 1-5-3, $30.40, DD 4-1, $18.00

Seventh, Pace, $4,000

3. Q Rock, Mp. Sowers 4.80-2.80-2.20

1. Blacktree, H. Campbell 2.80-2.10

6. Quincy, C. Nye 2.40

T-1:56.4; Qu. 1-3, $4.20; Ex. 3-1, $6.60; Tri. 3-1-6, $30.40

Eighth, Pace, $5,500

2. Pembroke Perfect, H. Campbell 4.00-2.20-2.10

3. The Filly Princess, Mp. Sowers 2.20-2.10

5. Five Cent Deposit, E. Davis Jr. 2.20-2.10

T-1:55.1; Qu. 2-3, $2.80; 2-5, $2.20; Ex. 2-3, $5.60; 2-5, $4.20; Tri. 2-3-5, $9.40; 2-5-3, $7.80

Ninth, Pace, $3,000

2. Nuclearccino, C. Nye 9.60-2.80-2.10

1. Funny Lena, N. Graffam 3.60-2.20

5. Kesons Avaia, Mp. Sowers 2.10

T-1:58; Qu. 1-2, $14.60; Ex. 2-1, $27.80; Tri. 2-1-5, $39.20; DD 2-2, $12.80; Pick 5, 4-1-3-1-1, $202.60

Sunday’s results

First, Race, $2,500

2. To Much Fun, H. Campbell 5.40-4.00-3.00

4. Wake, R. Cushing 5.60-2.80

5. Roadway, A. Hall 3.60

T-1:57.2; Qu. 2-4, $7.60; Ex. 2-4, $13.60; Tri. 2-4-5, $76.60

Second, Pace, $2,700

6. Allegiance, R. Cushing 3.60-2.20-2.10

2. Prince Aland, Mp. Sowers 2.20-2.10

1. Silky’s Dream, N. Graffam 2.20

T-1:57.3; Qu. 2-6, $3.40; Ex. 6-2, $6.00; Tri. 6-2-1, $20.80; DD 2-6, $12.20

Third, Trot, $2,800

6. Beer League, A. Hall 3.60-4.00-2.80

2. Rondo, N. Graffam 12.20-3.20

5. Main Stage, Mp. Sowers 2.40

T-1:59.1; Qu. 2-6, $27.40; Ex. 6-2, $24.00; Tri. 6-2-5, $89.20

Fourth, Pace, $3,000

4. Ideal Bid, S. Wilson 6.60-5.20-4.40

8. CJ Marshal, J. Burke 7.80-5.40

1. Southwind Rex, D. Crochere 10.60

T-1:57.2; Qu. 4-8, 36.40; Ex. 4-8, $66.80; Tri. 4-8-1, $489.80

Fifth, Pace, $2,600

2. Awaken The Dream, H. Campbell 3.40-2.20-2.20

4. Hurrikane Bunny, S. Thayer 3.00-2.80

5. Poocham Magic, N. Graffam 2.20-3.00

T-2:01; Qu. 2-4, $12.00; 2-5, $4.40; Ex. 2-4, $8.80; 2-5, $5.20; Tri. 2-4-5, $36.60; 2-5-4, $27.00

Sixth, Pace, $5,500

3. Alittlebithiphop, I. Davies 7.60-3.40-4.40

1. Steuben Magic Ride, Mp. Sowers 4.60-3.60

2. Waves of Fire A, P. Curtin 2.60

T-1:53.2; Qu. 1-3, $29.00; Ex. 3-1, $49.00; Tri. 3-1-2, $134.20; DD 2-3, $16.80

Seventh, Pace, $3,400

4. Dragon Seelster, Mp. Sowers 5.40-3.40-2.60

6. Artzuma, R. Cushing 5.60-2.40

5. Wishing You Well, N. Graffam 2.40

T-1:56.2; Qu. 4-6, $16.20; Ex. 4-6, $49.60; Tri. 4-6-5, $96.60

Eighth, Pace, $4,300

1. Sandinista, N. Graffam 6.20-3.20-2.80

2. Magic Tricks, S. Thayer 4.60-13.20

7. Real Or Magic, P. Curtin 4.20

T-1:54.3; Qu. 1-2, $17.80; Ex. 1-2, $20.20; Tri. 1-2-7, $162.00

Ninth, Pace, $5,500

1. Grand Galop Semalu, H. Campbell 4.20-2.20-2.40

5. Bo Master, S. Thayer 2.40-2.20

4. Flight Deck N, N. Graffam 2.80

T-1:53.2; Qu. 1-5, $12.20; Ex. 1-5, $22.40; Tri. 1-5-4, $32.80; Pick 5, 2-3-4-1-1, $161.20

Tenth, Pace, $2,200

2. Conkers Request, H. Campbell 6.20-2.80-2.80

1. Avogadro Hanover, Mc. Sowers 3.60-2.80

5. Terem Up Louie, Mp. Sowers 2.40

T-1:58.3; Qu. 1-2, $19.00; Ex. 2-1, $24.60; Tri. 2-1-5, $158.80; DD 1-2, $12.00; Total Handle: $57,862

Monday’s starters, 1 p.m.

First, Race, $11,155

1. You Serious Clark, W. Campbell

2. Touch of Character, S. Wilson

3. Heza Deuce, Mm. Athearn

4. Victorias Maverick, H. Campbell

5. Littlebitshady, D. Ingraham

Second, Pace, $3,750

1. Opus Blue Chip, E. Davis Jr.

2. Radical, W. Campbell

3. Super Soul Patrol, D. Ingraham

4. Baywood Shadow, Mp. Sowers

5. Southsidelightning, S. Thayer

Third, Pace, $2,700

1. Her Own Terms, D. Ingraham

2. Wasabi Girl, Md. Cushing

3. Crush Hanover, H. Campbell

4. Windemere Ryder, Mp. Sowers

5. Double Down Dash, D. Dickison

6. Prince Horizon, Mm. Athearn

7. Miss Mary Luck, E. Davis Jr.

8. Digdug, W. Campbell

Fourth, Pace, $2,200

1. Diamond Stepp, W. Campbell

2. Upfront Grantsgirl, A. Harrington

3. Vicky Killean, D. Ingraham

4. Royal Engagement, R. Cushing

5. Dragmetoglory, A. Hall

6. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr.

Fifth, Pace, $11,155

1. CBF Bantam, D. Ingraham

2. Bait A Hook, H. Campbell

3. Freedom To Fly, W. Campbell

4. Stud Gun, Mp. Sowers

5. Lucksrealdeal, Mm. Athearn

Sixth, Pace, $3,750

1. Ugottobinittowinit, D. Ingraham

2. Tweedled Tweedledum, Mp. Sowers

3. Kinnderuntouchable, E. Davis Jr.

4. Pembroke Art, H. Campbell

5. Sometimes Always, J. Beckwith

Seventh, Pace, $2,900

1. Bear King, Mc. Sowers

2. Stonebridge Sature, W. Campbell

3. Wave That Banner, R. Cushing

4. Handsoffmycanoli, Mp. Sowers

5. Joey The Third, D. Ingraham

6. Play Dance, H. Campbell

Eighth, Pace, $3,400

1. Air Force Grad, B. Burns

2. Histoire Eternelle, E. Davis Jr.

3. Big Thinker, D. Ingraham

4. Rocnrolwilneverdie, S. Thayer

5. King of Delight, Mm. Athearn

6. Paris Beau, W. Campbell

7. Fast Ben, R. Cushing

Ninth, Pace, $2,800

1. Dabestleaderever, D. Deslandes

2. OR, H. Campbell

3. Rockin Lisa, Mm. Athearn

4. Fox Ridge Joey, D. Ingraham

5. Shouldhavebetmore, R. Cushing

6. Belly Dancer, Md. Cushing

7. Gold Star Roger, Mp. Sowers

8. Ashlee’s Cool Gal, W. Campbell

Tenth, Pace, $3,000

1. Daughtry Hanover, A. Hall

2. San Antony-O, E. Davis

3. Golden Tree, Mm. Athearn

4. Worth Watching, Md. Cushing

5. Lifeintherange, A. Harrington

6. Uppercutz, Mp. Sowers

7. Power Off, D. Deslandes

Eleventh, Pace, $3,400

1. Eternal Ring, H. Campbell

2. Verry Well Pretty, E. Davis Jr.

3. Camtizzy, W. Campbell

4. Love That Badlands, Mp. Sowers

5. Southwind Marilyn, Md. Cushing

6. Shesaidhesaidisaid, D. Ingraham

7. Lucksgottachange, D. Deslandes

8. Tricia Star, A. Hall

Twelfth, Pace, $4,000

1. Fiesty Baran, D. Ingraham

2. Youragambler’sson, Mm. Athearn

3. Kid Courageous A, D. Deslandes

4. Herzon, K. Butterfield

5. Malek Hanover, Mc. Sowers

6. Foiled Again, Md. Cushing

Thirteenth, Pace, $4,000

1. Q Rock, Mp. Sowers

2. Panhellenic, W. Campbell

3. Pembroke Maverick, H. Campbell

4. Mysharona Bluechip, E. Davis Jr.

5. Bubeleh Stone, Md. Cushing

6. Dansan Carruso, J. Beckwith

7. Waltzacrossthewire, D. Ingraham

8. Sir Jake’s Z Tam, D. Deslandes

Fourteenth, Pace, $12,000

1. Falcon’s Luke, Mp. Sowers

2. Arsenal, D. Ingraham

3. J J S Jet, W. Campbell

4. Calvin B, Md. Cushing

5. Bet You, E. Davis Jr.

Fifteenth, Pace, $2,200

1. Tumblin’ Dice, E. Davis

2. Terrors Prince, W. Campbell

3. Three New Dawns, A. Chadbourne

4. Noble’s Grand Slam, Mp. Sowers

5. Rambling Jet, H. Campbell

6. Bad Moonshine, R. Cushing

7. Remix, T. Hudson

8. Real Yankee, Md. Cushing