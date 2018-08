Local sports: High school scores; golf, harness racing results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

August 30, 2018 7:10 pm

Updated: August 30, 2018 11:28 pm

Results

Thursday’s Results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Wisdom 2, Van Buren 0

Girls soccer

Houlton 4, Madawaska 0

Field hockey

Lawrence 2, Belfast 1

COLLEGE

Men’s soccer

UM-Fort Kent 2, U-New Brunswick 2

Wednesday’s Results

HIGH SCHOOL

BOYS SOCCER

Central Aroostook 5, Hodgdon 1

GIRLS SOCCER

Central Aroostook 9, Hodgdon 1

Tuesday’s results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Fort Fairfield 3, Easton 0

Madawaska 4, Van Buren 1

Girls soccer

Fort Fairfield 3, Easton 0

Golf

HIGH SCHOOL

At PVCC, Orono

Ellsworth (7-3) 193, Orono (3-2) 195, John Bapst (3-5) 205, Dexter (2-5) 229

Ellsworth: Riley Grindle 42, Keegan Gray 48, Tyler MItchell 51, Devon Grindle 52

Orono: Zack Dill 47, Jason Desisto 47, Jordan Cota 50, Kohle Parker 51

John Bapst: Sam Yao 49, Jerry Huang 51, David Im 52, Cannon Breen 53

Dexter: Matt Sickles 44, Trevyn Sinclair 53, Jacob Cardelli 62, Nick Toland 70

Medalist: Riley Grindle

At Foxcroft GC, par 36

Hermon (7-0) 181, George Stevens Academy (7-1) 199, Foxcroft Academy 230

Hermon: Nate Allain 43, Wyatt Hendrix 44, Kent Johnson Jr. 45, Adam Rush 49

GSA: Percy Zentz 44, Jacob Russett 51, Joey Mitchell 54, Tony Politano 50

Foxcroft: Ethan Curtis 48, Lee Belote 56, Hunter Kemp 63, Carter Merrill 63

At Jato Highlands, Lincoln par 36

Mattanawcook Academy (3-2) 169, Greenville (1-4) 210

Mattanawcook: Max Woodman 36, Brandon Savage 38, Branden Oliver 42, Nolan Hanson 62, Garrett O’Connor 56, Jackson Sutherland 53, Sadie Lesso 59

Greenville: Caleb Snell 47, Noah Bilodeau 52, Halle Pelletier 52, Emily Vraux 59, Connor Kronholm 61, Owen Cannell 69, Taylor Elsemore 68, Serenity Duncan 68

Medalist: Max Woodman (MA) 36

At Presque Isle CC

Houlton (6-0) 172, Carlisle (4-2) 203, Old Town (4-3) 210, Penobscot Valley (1-4) 278

Carlisle 203 def. PVHS, Carlisle def. Old Town, Houlton def. Carlisle, Houlton def. PVHS, Houlton def. Old Town

Carlisle: Gabe Rand 50, Seth Roy 58, Libby Boone 47, Ian MacKinnon 57, Cole Patterson 58, Andrew Hewitt 50, Jackson Maynard 56

Houlton: Wyatt Harvey 45, Nick Brewer 44, Isaac Vega 45, Collin Moody 42, Duncan McCormack 41, Garrett Harvey 50, Rhetta Vega 56

PVHS: Kyle Grant 69, Matt Durant 66, Cameron Smith 71, Nick Rhodes 72

Old Town: Dylan Street 50, Tanner Evans 56, Bryce Richards 57, Casey Downs 54, Matt Preble 52, Aiden Rand 54, Jayden Brawn 75

Medalist: Duncan McCormack (H) 41

LOCAL

At Lucerne GC

Senior Scramble Results — 1st Dennis Kiah, Mac Cassell, Dale Anthony, Robin Young (-6); 2nd (tie) Warren Young, Rock Alley, Alan Cust, Scott MacArthur (-5); Randy Irish, Bob Wilks, Ben Sawyer, Ron Palmer (-5); Bill Brooks, Bill Ferris, Kerry Woodbury, Dana Corey (-4); Jim Sylvester, Bob McKenney, Mark Johnson, Alan Gray (-4); Ken Goldstein, Merle Townsend, Mike Dore, Phil Carroll (-3); Ron Allen, Whitney Lavene, Jim Mabry, Barry Hobert (-3); Lloyd Deans, Bob Fraser, Ralph Alley, Paul Gallant (-3); Russ Black, Bob Francis, Dick Baker, Scott MacArthur (-2); Richard Skorski, Jim Awalt, Royce Morrison, Mel Bowden (-1); Pins: no. 2 Randy Irish 8.8, Ralph Alley, 3.4.

At Hermon Meadow GC

Thursday Morning Stableford — 1. Mel Rooney, Ed Baum, Gary Stewart +12, 2. (tie) John Gallant, Marty Drew, Al Sale +7, Tim McCluskey, Doug Chambers, Kent Johnson +7; 4. Mike Dunphy, Jim Bohm, Kenny Taylor +3; Pins: No. 3 Ted Jellison 9-9, No. 16 Tim McCluskey 19-9, Skins: No. 1 Dave Mussulman, No. 2 Butch Foss, No. 3 Kent Johnson, No. 5 Ed Baum, No. 9 – Lou Demmons, No. 13 Mike Dunphy, No. 14 Gary Stewart

At Bangor Muni GC

Ladies Day, Lone Ranger Tournament — Net: 1. Claudette Amoroso-Nancy Hart-Viola Kemp-Marilyn Hughes 128;. 2. Carole Cook-Beverly DubayAnne Pooler 134; (tie) Judy Richard-Diane Herring-Marilyn Rice-Gwen Archambault 134; 4. Sue Coffin-Marlene Viger-Bird Wong-Jean Bridges 135; Pins: 3 Diane Herring 21-8. 6 Liz Coffin 9-10. 11 Sue Roberts 26-2. 16 Sue Roberts 35-8. Putts: Claudette Amoroso 29

At Rockland GC

Ladies Association, Point Accumulation Net (9 holes) — A Flight: 1.(4 way tie) Bobbie Andrus, Wendy Dewing, Arlene Adams, Donni Witham 19; B Flight: 1. Wendy Pires 24; 2. Marty Jones 17; 3.(tie) Kate Hewlett, Diane Bryant 16; Pins: No. 5 Wendy Pires 18- 1 ½

At Northport GC

Belfast (3-0) 212, Oceanside (1-2) 227; Belfast def. Oceanside 7.5-1.5

Austin Chilles (O) 44 even Tommy Walker 47; Darik Johnson (O) 54 even Ryan Fitzjurls 53;

Teddy Hallett (O) 58 even Hunter Simmons 56; Chance Clark (B) 59 def. Mason Curtis 71, 4 and 2; Daniel Groening (B) 64 def. Colin Landry 71, 3 and 1; Athime Brunette (B) 56 def. Jameson Bell 86, 4 and 3; Medalist: Austin Chilles (O) 44

At Kebo Valley

Men’s Twilight League — Sweeps: 1. Tim Ray +5, 2. John Fitzpatrick +3, Jeff Young +3, 4. Edd Hamor +2, Kyle Richardson +2, 6. Richard Dow +1, Scott Henggeler +1, Mike James +1, Keating Pepper +1, Josh Shelton +1, Mark Wanner +1; Pins: 4. Peter Swanson 14-1, 15. George Merrill 18-1

Harness racing

Windsor Fair

Thursday’s results

First, Pace, $11,386

3. Stormy Weather Ahead, Ma. Athearn 5.20-2.20-2.10

2. Hoppi, R. Cushing 2.60-2.10

5. Twelve, E. Davis Jr.2.10

T-1:55.4; Qu. 2-3, $7.00; Ex. 3-2, $12.40; Tri. 3-2-5, $19.00

Second, Pace, $2,200

2. Keemosabe, Mp. Sowers 3.00-2.40-2.20

1. Roman Conqueror N, D. Ingraham 3.20-2.40

3. Avogadro Hanover, Mc. Sowers 2.60

T-1:57.1; Qu. 1-2, $5.40; Ex. 2-1, $7.20; Tri. 2-1-3, $21.60; DD 3-2, $7.60

Third, Trot, $3,000

1. Affluent, D. Ingraham 117.40-36.00-9.00

7. Beer League, D. Deslandes 14.00-10.40

6. Kaladar, D. White 5.40

T-2:01.3; Qu. 1-A, $7.60; 7-A, $7.00; Ex. 1-7, $546.00; Tri. 1-7-A, $1,863.20

Fourth, Pace, $2,500

5. Justice My Way, D. Ingraham 3.60-2.80-2.40

7. American Fighter, D. Deslandes 6.40-5.60

2. Bad Moonshine, R. Cushing 4.60

T-1:58.2; Qu. 5-7, $41.00; Ex. 5-7, $45.20; Tri. 5-7-2, $199.40

Fifth, Pace, $11,385

5. Pembroke Pharoah, H. Campbell 3.60-3.00-2.10

2. Woody’s Cash Crop, D. Ingraham 5.00-2.10

3. Thankyouallmyfans, E. Davis Jr. 2.10

T-1:56.4; Qu. 2-5, $15.80; Ex. 5-2, $18.80; Tri. 5-2-3, $72.40

Sixth, Pace, $2,600

6. Primos Last Rodeo, H. Campbell 8.00-5.60-4.20

1. Miss Ruth E, D. Ingraham 29.80-12.00

3. Josh’s Girl, E. Davis Jr. 15.40

T-2:00; Qu. 1-6, $123.80; Ex. 6-1, $148.00; Tri. 6-1-3, $1,969.80; DD 5-6, $16.20

Seventh, Pace, $2,800

1. Van Helsing, Ma. Athearn 3.20-3.80-2.20

6. Lucky Michael, G. Mosher 4.00-2.20

2. Crush Hanover, H. Campbell 2.20

T-1:58.2; Qu. 1-6, $13.00; Ex. 1-6, $15.00; Tri. 1-6-2, $110.00

Eighth, Pace, $3,600

1. Cheyenne Patti, E. Davis Jr. 4.40-2.80-2.60

2. Eternal Ring, H. Campbell 4.00-2.40

3. I Saw Red, Mp. Sowers 3.60

T-1:57.3; Qu. 1-2, $6.80; Ex. 1-2, $10.00; Tri. 1-2-3, $30.40

Ninth, Pace, $4,000

6. Jay Bees Grin N, G. Mosher 3.20-3.00-2.20

4. Spy In The Camp, D. Ingraham 3.60-2.80

8. Dragon Seelster, E. Davis Jr. 4.80

T-1:59.1; Qu. 4-6, $7.60; Ex. 6-4, $12.20; Tri. 6-4-8, $64.20; Pick 5, 5-6-1-1-6, $0.00

Tenth, Pace, $2,700

5. Gaelic Thunder, Mp. Sowers 8.00-3.40-2.20

2. Handsoffmycanoli, D. Ingraham 5.80-2.10

6. Chasen Cancun, E. Davis Jr. 2.10

T-2:00; Qu. 2-5, $33.00; Ex. 5-2, $79.00; Tri. 5-2-6, $621.00; DD 6-5, $17.40; Total Handle: $30,571

Friday’s starters, 3 p.m.

First, Trot, $11,657

1. He’salilbitnoble, Ma. Athearn

1A. Mouthpiece, Mm. Athearn

2. Justahayfer, E. Davis Jr.

3. Myreh’s God Son, R. Cushing

4. Cinamatic Venture, G. Mosher

5. Pembroke Boss Man, N. Graffam

Second, Pace, $3,600

1. Just N Berlander, W. Campbell

2. Electrify, D. Ingraham

3. A World Apart, Md. Cushing

4. King of Delight, Mm. Athearn

5. Itsallaboutmike, A. Hall

6. Paris Beau, S. Thayer

7. Desired, H. Campbell

Third, Trot, $11,589

1. Wild Bandita, Ma. Athearn

2. American Flambe, R. Cushing

3. Lilly Longwood, H. Campbell

4. Shesaharleygirl, Mm. Athearn

5. Pembroke Dancer, G. Mosher

6. Peregrine Elanas, D. Ingraham

Fourth, Pace, $3,000

1. Iloveroses, E. Davis Jr.

2. Downeast Foxy Lady, H. Campbell

3. Veiques, D. Deslandes

4. Southsidelightning, S. Thayer

5. Windemere Ryder, Mp. Sowers

6. Hannah Too Tough, Mm. Athearn

Fifth, Trot, $5,500

1. Mary Girl, I. Davies

2. Sim Brown, G. Mosher

3. Kegler Hanover, D. Ingraham

4. Cherry Crown Jewel, Mm. Athearn

5. Noble Yaz, N. Graffam

6. Moon Dance, D. Deslandes

7. Maine Muscle, Md. Cushing

8. Big Bang Hanover, R. Cushing

Sixth, Pace, $2,500

1. Zoe Blue Chip, C. Cushing

2. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr.

3. Catchajolt, D. Deslandes

4. Vicky Killean, D. Ingraham

5. Sweetchildofmine, A. Hall

6. Royal Engagement, R. Cushing

Seventh, Pace, $3,200

1. May Day Jojo, A. Hall

2. Power Off, N. Graffam

3. Air Force Grad, Mm. Athearn

4. Classy Kyle, Md. Cushing

5. San Antony-O, E. Davis

6. Secret Renegade, D. Deslandes

7. Northern Ideal, Mp. Sowers

8. Golden Tree, A. Harrington

Eighth, Trot, $5,500

1. Neverdie, Md. Cushing

2. Trotalot, W. Campbell

3. Pembroke Castaway, H. Campbell

4. Pirate, I. Davies

5. Dagget, Mm. Athearn

6. Axios, Mp. Sowers

7. Tuscanellie, D. Deslandes

Ninth, Pace, $4,800

1. Simple Saver N, Mp. Sowers

2. Southwind Marilyn, Md. Cushing

3. Shez Sugarsweet A, R. Cushing

4. Ela V Horse, Mm. Athearn

5. Robocall Hanover, G. Mosher

Tenth, Pace, $2,600

1. Belly Dancer, D. Ingraham

2. Remix, T. Hudson

3. Tumblin’ Dice, E. Davis

4. Roderick, Md. Cushing

5. King of Sports, R. Lawson

6. Shouldhavebetmore, Mp. Sowers

7. Terrors Prince, W. Campbell

8. Fifty Spender, D. Deslandes