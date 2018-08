Local sports: Football scores; golf, harness racing results

August 28, 2018 9:58 am

Semi-pro football

New England Football League

Saturday’s results

Worcester Wildcats 32, New Haven Venom 0.

Seacoast Warhawks (Dover NH) 34, Southern Vermont Storm (Bennington) 16.

New Britain Brawlers 28, Rhode Island Riptide (Cranston) 6.

Boston Bandits 56, Mass State Wolverines (South Hadley) 0.

Monadnock Marauders (Keene NH) 33, Twin City Riot (Bangor) 6.

Green Valley Blackhawks (Danielson Conn.) 28, Naugatuck Valley (Conn.) Riverdawgs 6.

New London Nightmare 25, Mass Warriors (Wayland) 19, OT.

Southern Maine Raging Bulls (Portland) 39, Granite State Destroyers (Raymond NH) 20.

Rhode Island Wardogs (North Smithfield) 42, Mill City Eagles (Chelmsford, Mass.) 20.

Middleboro (Mass.) Cobras 28, North Shore Generals (Lynn, Mass.) 24.

Sunday’s result

New Hampshire Charge (Manchester NH) 21, Connecticut Panthers (Meriden) 17.

Golf

HOLE-IN-ONE

Dennis Ellingwood

Dennis Ellingwood recorded a hole-in-one on the 175-yard sixth hole at Hampden Country Club on Monday. He used a driver on the shot, which was witnessed by Cary Gillis and Mark Pierce.

MSGA Women

At The Meadows GC

Gross: Lori Frost & Pennie Cummings 71, Nancy Hart & Diane Herring 77, Dawn Bellamo & Diane Bova 78, Jean Sweetser & Helen Plourd 79, Sherrie Thomas & Sue Coffin 83; Net: Dana Swanson & Darlene Soboleski 62, Marsha Cottrell & Suzanne Colwill 62, Sheila Brocki & Sunita Raynes 64, Madolin Fogarty & Donni Witham 66, Bobbie Andrus & Becky Gamage 66; Gross Skins: No. 2 Sherrie Thomas 3, No. 3 Laurie Pelletier 2, No. 8 Sheila Brocki 4, No. 13 Faith Vautour 3, No. 17 Dana Swanson 2. Net Skins: No. 1 Sharon Houle 1.

LOCAL

At Lucerne GC

Senior Scramble Monday Results — 1st Barry Hobert, Joe Guaraldo, Dale Anthony, Mike Dore (-7); 2nd (tie) Bruce Bradbury Sr., Jim Bonzey, Jim Oreskovich, Bill Ferris (-6); Bob Carter, Russ Black, Mark Pierce, Ron Allen (-6); Ralph Holyoke, Dick Baker, Mark Johnson, Dick Reed (-6); Don McCubbin, Ken Goldstein, Robin Young, Rock Alley (-5); Bruce Blanchard, Mel Bowden, Mac Cassell, Warren Young (-5); Larry Orcutt, Gordon Holmes, Royce Morrison, Bob Francis, Bill Sparks (-4); Ralph Alley, Gerry Dill, Jim Awalt, Scott MacArthur (-4); Ed Lachance, Kerry Woodbury, Ben Sawyer, Alan Gray (-4); Bill Brooks, Rich Skorski, Bob Fraser, Whitney Lavene (-3). Pins: No. 2 Jim Oreskovich 8-5, No. 6 Ben Sawyer 3.5

At Traditions GC

Men’s Christian League — 1. Cliff Nelson, Gil Reed, Mike Connolly, 30; 2. Ray Baker, Steve Batson, Terry Pangburn, 31; 3. Roger Therriault, Wes Walker, Harold Batson, 31; Pin: No. 8 Terry Pangburn 25-5

At Kebo Valley GC

Golf Wars — Inner, Gross: 1. Putter Face 30, 2. Operation Hack 31, 2. Razors 34; Net: 1. Cranford 29.6, 2. Oldies+Two 29.7, 3. BFB Boomers 30; Outer, Gross: 1. Fancy Boys 27, 2. John Dalys 31, 3. Crickers 32; Net: 1. Papa Smurfs 27.1, 2. Fearsome 27.55, 3. Fore Coursemen 27.95; Mixed: 1. Putt Pirates; Pins: No. 4 Paul Crowley 23-7, No. 6 Tom Richardson 10-5, No. 9 Steve Parady 11-2, No. 1 Jess Crawford 19-6

At Hermon Meadow GC

Monday Night Ladies Scramble — 1st Diane Herring, Durice Washburn, Juli McConnell, Brooke Green 33; 2nd (mc) Casey Pray, Peg Buchanan, Nicky Mountain, Cheryl Paulson 34; 3rd (mc) Nancy Hart, Angie McCluskey, Lesley Snyer, Jeannie Savoy; Pin: No. 8 Durice Washburn 42-6

HIGH SCHOOL

At Rockland GC

Oceanside 211, Lincoln Academy 226; Oceanside (1-1) def. Lincoln Acad. (0-2) 7.5-1.5

Austin Chillis (O) 44 def. Quincy Perry 67, 5 and 3; Darik Johnson (O) 47 def. Aiden McCullen 53, 1 up; Teddy Hallett (O) 59 def. Aiden Gallagher 58, 2 and 1; Mason Curtis (O) 61 def. Will Farrell 61, 4 and 2; Colin Landry (O) 65 even Alex Fabino, 54 even; Sam Peters (LA) 69 def. Jameson Bell 98, 4 and 3

Medalist: Austin Chillis (OC) 44

At Hampden CC

Hampden Academy 164, Brewer 170; Hampden Acad. (2-0) def. Brewer (0-1) 5-4

Brewer: Josh Birch 35, Kolby Brooks 41, Connor Bell 47, Jake Parker 47, Jordan Parkhurst 48, Josh Abbott 47.

Hampden: Ethan Quimby 42, Cole Frey 43, Jay Hatch 42, Mychal Beaulieu 45, John Vickery 37, Alex Knupp 50.

Medalist: Josh Birch (B) 35

At Palmyra GC

Nokomis (1-1) 184, Erskine (0-1) 208

Sam Smestad (N) 40 tied Justin Browne 41; Lindsay Cote (N) 39 def. Hunter Rushing 53; Grady Berry (N) 52 def. Dagan Savage 57; Jacob Hawthorne (N) 53 def. Noah Labbe 57; Isaac Klein (N) 58 def. Chris Bowdon 63; Shane Shorrette (N) 57 def. Moira McDowell 64

At Bangor Municipal GC, par 36

Skowhegan (1-1) 192 def. Bangor (0-2) 204, 6-3

Skowhegan: Jacie Christopher 46, Brayden Alward 50, Hanson Towle 44, Libby Crosby 65, Riley Fitzpatrick 52, Cade Washburn 72

Bangor: Owen Smiley 53, Jack Perron 52, Brandon Parady 58, Nick Boudreau 49, Andrew Brook 50, Clarice Bell 64

Results

Monday’s results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Fort Kent 10, Katahdin 0

Girls soccer

Fort Kent 3, Katahdin 1

Sunday’s results

COLLEGE

Women’s soccer

Saint Mary’s 2, Maine 1, OT

Saturday’s results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Fort Fairfield 2, Ashland 1, OT

Van Buren 8, Washburn 1

Girls soccer

Ashland 8, Fort Fairfield 1

Friday’s results

HIGH SCHOOL

Girls soccer

Central Aroostook 2, Madawaska 1

Wisdom 7, Easton 1

COLLEGE

Women’s soccer

Maine 1, Marist 1 (2OT)

Field hockey

Maine 9, Holy Cross 1

Today’s games

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Fort Fairfield at Easton, 3:30 p.m.

Madawaska at Van Buren, 7 p.m.

Girls soccer

Fort Fairfield at Easton, 3:30 p.m.

Madawaska at Van Buren, 5 p.m.

Harness racing

Windsor Fair

Monday’s results

First, Pace, $2,200

1. To Much Fun, G. Mosher 5.40-2.20-2.10

4. Terem Up Louie, Mp. Sowers 2.40-2.10

5. Avogadro Hanover, Mc. Sowers 2.10

T-1:58.3; Qu. 1-4, $4.20; Ex. 1-4, $9.00; Tri. 1-4-5, $30.00

Second, Pace, $2,700

1. Sachertorte, D. Ingraham 5.40-2.40-2.20

7. OR, G. Mosher 2.60-2.40

8. Rockin Lisa, H. Campbell 2.80

T-1:58; Qu. 1-7, $9.40; Ex. 1-7, $11.80; Tri. 1-7-8, $42.60; DD 1-1, $8.60

Third, Trot, $3,000

1. ABC Crown Me Queen, Pb. Sowers 11.40-12.40-2.60

4. Ranger Gus, Mp. Sowers 3.80-3.00

6. Rondo, D. Ingraham 3.20

T-2:01.1; Qu. 1-4, $15.80; Ex. 1-4, $14.40; Tri. 1-4-6, $333.60

Fourth, Pace, $2,600

3. Windemere Ryder, Mp. Sowers 9.60-3.20-4.40

4. Awaken The Dream, H. Campbell 3.00-2.80

6. Good Heavens, I. Davies 4.00

T-2:00.1; Qu. 3-4, $5.00; Ex. 3-4, $22.00; Tri. 3-4-6, $111.60

Fifth, Pace, $3,000

1. Nowhining Bluechip, H. Campbell 97.00-21.60-7.60

2. Big Thinker, D. Ingraham 5.00-8.00

6. King of Delight, Mm. Athearn 6.00

T-1:57.2; Qu. 1-2, $27.00; Ex. 1-2, $35.20; Tri. 1-2-6, $217.60

Sixth, Pace, $2,500

4. Justice My Way, D. Ingraham 3.00-3.00-3.00

1. Putnams Legacy, H. Campbell 6.00-4.60

5. Noble’s Grand Slam, Mp. Sowers 4.80

T-1:59; Qu. 1-4, $17.40; Ex. 4-1, $17.00; Tri. 4-1-5, $63.00; DD 1-4, $44.40

Seventh, Pace, $3,600

2. Camtizzy, G. Mosher 3.40-2.60-2.20

5. Vegas Strip Three, D. Deslandes 11.00-3.20

1. Southwind Bliss, H. Campbell 2.40

T-1:57.1; Qu. 2-5, $18.40; Ex. 2-5, $30.40; Tri. 2-5-1, $16.00

Eighth, Pace, $2,600

2. Double Down Dash, D. Dickison 14.80-12.20-2.10

3. Pink Ribbon Rebel, R. Bartlett Jr. 9.60-2.10

1. Pay The Do’s, J. Beckwith 2.10

T-2:01.3; Qu. 2-3, $30.00; Ex. 2-3, $149.40; Tri. 2-3-1, $56.40

Ninth, Pace, $4,200

3. Box Car Johnnie, G. Mosher 3.40-2.20-2.20

5. Pembroke Scorpio, H. Campbell 2.20-2.40

6. Quincy, D. Ingraham 5.80

T-1:55.3; Qu. 3-5, $3.60; Ex. 3-5, $9.80; Tri. 3-5-6, $37.40; Pick 5, 1-4-2-2-3, $0

Tenth, Pace, $2,200

1. Fiesty Baran, G. Mosher 5.00-2.20-2.20

2. Poocham Rocket, D. Ingraham 2.20-2.10

5. My Time Hanover, H. Campbell

T-1:59; Qu. 1-2, $4.00; 1-5, $2.40; Ex. 1-2, $7.00; 1-5, $5.80; Tri. 1-2-5, $10.60; 1-5-2, $10.00; DD 3-1, $5.00; Total Handle: $23,077

Tuesday’s starters, 3 p.m.

First, Pace, $2,900

1. Belly Dancer, W. Campbell

2. Fifty Spender, D. Deslandes

3. Cut Hill, D. Ingraham

4. Midnight Mass, H. Campbell

5. Electricity, E. Davis Jr.

Second, Pace, $3,200

1. Uppercutz, Mp. Sowers

2. Camstar, W. Campbell

3. Dynamic Rayzer, D. Ingraham

4. Classy Kyle, G. Mosher

5. Mountain Rock, Mm. Athearn

Third, Pace, $12,061

1. CBF Baroness, D. Ingraham

2. Poocham Magic, G. Mosher

3. Perfect Maverick, R. Cushing

4. Diamond Stepp, W. Campbell

5. Shes A Maverick, J. Nason

6. Ella’s Angel, H. Campbell

7. Tip Em Off, D. Deslandes

8. Luck of the Deal, E. Davis Jr.

Fourth, Pace, $3,000

1. Dand D DBTS Law, G. Mosher

2. Southsidelightning, S. Thayer

3. Prince Horizon, Mm. Athearn

4. Poocham Pal, H. Campbell

5. Her Own Terms, D. Ingraham

6. Sunset Way, Mp. Sowers

Fifth, Trot, $3,600

1. Alternat Thursdays, H. Campbell

2. Barbells, D. White

3. Sharp Edge, Mp. Sowers

4. Royal Hawaii, W. Campbell

5. Seventh Heaven, G. Mosher

6. Deli-Craze, D. Ingraham

Sixth, Pace, $3,600

1. Pembroke Maverick, H. Campbell

2. Histoire Eternelle, S. Thayer

3. Hay You Hellion, G. Mosher

4. Lockloadnexplode, W. Campbell

5. Red Dog Saloon, Mp. Sowers

6. Allegiance, Mm. Athearn

7. Fast Ben, R. Cushing

8. Ebandtheboys, D. Deslandes

Seventh, Pace, $11,835

1. Gonna Hear Me Rohr, W. Campbell

2. Justcallmedee, Mm. Athearn

3. Where Does Time Go, D. Ingraham

4. Little Honeybadger, G. Mosher

5. Saratoga Liz, E. Davis Jr.

6. Pembroke Passionly, H. Campbell

7. Cab Bearnaise, R. Cushing

Eighth, Pace, $4,500

1. Simple Saver N, Mp. Sowers

2. Lil Miss Snowflake, Mm. Athearn

3. Casimir Nymph, D. Ingraham

4. Maddie D, G. Mosher

5. Southwind Marilyn, D. Deslandes

Ninth, Pace, $3,200

1. Golden Tree, D. Ingraham

2. Bear King, Mc. Sowers

3. Northern Ideal, Mp. Sowers

4. Worth Watching, W. Campbell

5. Ittakestwobaby, H. Campbell