Local sports: High school schedule, scores; golf, harness racing results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

August 24, 2018 10:21 pm

Today’s games

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Ashland at Fort Fairfield, 1 p.m.

Washburn at Van Buren, 7 p.m.

Girls soccer

Ashland at Fort Fairfield, 1 p.m.

Washburn at Van Buren, 5 p.m.

Results

Friday’s results

COLLEGE

Women’s soccer

Maine 1, Marist 1 (2OT)

Field hockey

Maine 9, Holy Cross 1

Thursday’s results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Central Aroostook 7, Ashland 0

Girls soccer

Central Aroostook 5, Ashland 1

Wednesday’s results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Fort Kent 5, Fort Fairfield 0

Girls soccer

Fort Kent 6, Fort Fairfield 0

Tuesday’s results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Madawaska 4, Wisdom 1

Girls soccer

Madawaska 8, Wisdom 0

Golf

HIGH SCHOOL

At Lakewood GC, par 36

Hampden Acad. 195, Skowhegan 216; Hampden def. Skowhegan 7.5-1.5

Ethan Quimby (H) def. Jaycie Christopher 2-1; Brayden Alward (S) halved Cole Frey; Jay Hatch (H) def. Hansen Towle (S) 3-2; Mykael Bealieu (H) def. Libby Crosby 3-1; Jon Vickery (H) def. Ben Morgan 5-3; Riley Fitzpatrick (S) def. Alex Nepp 3-1

Medalists: Ethan Quimby(H) and Jay Hatch (H) 47

At Rockland GC

Medomak Valley 212, Oceanside 215; Medomak (1-0) def. Oceanside (0-1) 5-4

Carson Murphy (MV) 46 def. Darik Johnson 56, 4 and 2; Austin Chillis (O) 49 def. Sean Sebrey (MV) 49, 1 up; Teddy Hallett (O) 57 def. Leighton Winslow 62, 3 and 1; Aiden Andrews (O) 53 def. Clayton Belcher 55, 1 up; Garrett Hutchins (MV) 64 def. Mason Curtis 71, 3 and 2; Colin Landry (O) 76 def. Adam Berry 65, 3 and 2

Medalist: Carson Murphy (MV) 46

At Belgrade Lakes GC, par 35

Messalonskee (1-0) def. Bangor (0-1) 7-2

Bangor: Brandon Parady 57, Andrew Brook 59, Jack Perron 59, Owen Smiley 51,Nick Boudreau 53, Nathan Tardy 67, Braden Watkins 57, Clarice Bell 67

Messalonskee: Brandon Condon 40, Bradley Condon 43, Duncan Morrill 52, Ben Hallen 50,

Dylan Cunningham 51, James Smith 57

Medalist: Brandon Condon (M) 40

At PVCC

Hermon (2-0) 186, Mattanawcook Acad. (0-2) 199, Orono (1-1) 195

Hermon: Kent Johnson 40, Nate Allain 42, Wyatt Hendrix 51, Adam Rush 53

Orono: Jason DeSisto 46, Zack Dill 47, Jordan Cota 52, Connor Robertson 50

Mattanawcook: Max Woodman 43, Brandon Savage 47 , Jackson Sutherland 53 –

Branden Oliver 56

Medalist: Kent Johnson (H) 40

At Pine Hill GC

Houlton (3-0) 164, Carlisle (2-1) 190, John Bapst (1-2) 190, Greenville (0-3) 209

Note: Carlisle’s 5th player at 53 defeats JB 5th player at 55 to win the tiebreaker.

Carlisle: 1. Gabe Rand 48, 2. Seth Roy 49, 3. Libby Boone 46, 4. Matthew Hedrich 54, 5. Riley Roderick 54, 6. Cole Patterson 53, 7. Jackson Maynard 47

Houlton: 1. Wyatt Harvey 39, 2. Nick Brewer 43, 3. Isaac Vega 43, 4. Collin Moody 39, 5. Sydney Lorom 55, 6. Rhetta Vega 54, 7. Garrett Harvey 49

Greenville: 1. Caleb Snell 42, 2. Halle Pelletier 56, 3. Emily Vraux 54, 4. Connor Kronholm 57,

Taylor Elsemore 64

John Bapst: 1. Cannon Breen 41, 2. Cameron Ashe 54, 3. McKayla Alden 55, 4. Justin Solomon 46, 5. Caleb Canders 58, 6. Dom Needham 49, 7. Thaddeus St. Peter 62,

Medalists: Wyatt Harvey (H) 39, Collin Moody (H) 39

CMSGA

At Spring Meadows GC

Overall Gross: Reid Birdsall 72, Bruce Bubier 73, Al Graceffa 74; Net: Bob menerey 62M, Gerry Durgin 62, Bill Blakemore 64M; Flight 1 Gross: Dennis leaver 81M, Tom Downs 81, Gene Reny 82; Net: Gary Winchenbach 69M, Pat Kelley 69, Dave Sawyer 73M; Flight 2 Gross: Tom Kus 75, Paul Pooler 80M, Bill Fairchild 80; Net: John Deetjen 69, Jim Ouellette 70M, Phil McCabe 70; Flight 3 Gross: Mike McGuire 78M, Ray Brochu 78, John Rizzo 79; Net: Dave Kus 69, Alan Turner 71M, Spike Herrick 71; Flight 4 Gross: Cy Thompson 82, Eddie Scholz 83, Dick McAuslin 87M; NET: Dou Chai 69, Bill Weatherbie 70, Dave Clifford 73M; Super Senior Gross: Dana McCurdy 84; Net: Jim Murphy 72; Best Ball Gross: Al Graceffa, Paul McClay, Dick Stowell, John Rizzo 66, Bruce Bubier, Mert Dearnley, Bill Fairchild, Colin Roy 67M; Best Ball Net: Spike Herrick, Gerry Durgin, Bill Weatherbie, Keith Weatherbie 54M, Joe Adams, Paul OHara, Craig Lord, George Rahaim 54; Pins: No. 4 Ray Brochu 3-11, Bob Ray 4-2; No. 6 Al Graceffa 6-1, Dick Stowell 7=9; No. 13 Jim Murphy 5-8, Dave Sawyer 5-11; No. 16 Pat Kelley 4-9, Dick Stowell 4-10; SKINS: Gross: No. 1 Gerry Durgin (3), No. 18 Bob Wood (3), Net: No. 6 Dou Chai (1), No. 10 George Rahaim (2), No. 12 Joe Adams (2)

LOCAL

At Pine Hill GC

RH Foster Senior League — Modified Stableford Blind Draw. 1.,John Richards ,Norm Porier, Pat Davis, Dickie Reed +9; 2.Jim Hancock, Jenny Williams, Jim Blakeman, Dave Barber +8; 3. Rick Robertson, Deb Rowe, Dick Crawford, Dawn England +7; 4. Don Harriman, Peter Beatham, Mary Ann Beatham, Bob King +5; 5. Ralph Holyoke, Skip Howard, Rick Lavasseur, Duane Hanson +3; 6. Kermit Bailey, Robbie Robinson, Chris Dunifer ,Bruce Dunifer -1; 7. Tim Gallant, Wayne Harriman, Don Goodness, Ed St Heart -3;. Pins, No. 7 Skip Howard 8-2; No. 9 Chris Dunifer 14-3; No. 16 Dawn England 16-7; High Stableford, Jim Blakeman +6, Pat Davis, Dickie Reed, Duane Hanson +5

At Bangor Municipal GC

Maine Junior Black Bears Scramble — Gross: Ashton Gourley, John Albee, Buzz Simpson, Jason Bennett 58; Corey Maher, Jarod Jacobs, Jay Kicevel, Eric Vogel 62; John Vickery, Bob Leavitt, Tom Thorne, Johnny Vickery 64. Net: Aaron Frey, Michael Fey, Randy Rand, Ben Guite 49; Matt Guernsey, Garrett Guernsey, Michael Guernsey, Rob Baker 53; Doug Damon, Rick Mazzei, Mark Glidden, Maureen Guerin 54. Straightest Drive: Eric MacDonald. Pins: 3 John Vickery 17-3; 6 Tom Thorne 37-1; 11 Mike Geurnsey 21-4; 16 -Mike Frey 16-0

At Kebo Valley

Pins & Skins — Gross Skins: 1. Jack Harkins, 13. Josh Shelton; Net Skins: 4. Edward Darling, 5. Mike Blanchard, 7. Mark Foley, 17. Eben Salvatore; Pins: 4. Gordon Goodwin 1-4, Alex Wade 8-4, 6. Kevin Mckay 9-2, Lee Brewer 22-6, 9. Rob Moore 6-4, Doug Segel 12-10, 15. Jason Chapman 4-3, Rob Moore 6-11

Harness racing

Union Fair

Friday’s results

First, Pace, $2,200

2. Roman Conqueror N, D. Ingraham 12.20-10.00-2.40

4. Gaelic Thunder, Mp. Sowers 8.40-2.10

1. Fiesty Baran, G. Mosher 2.20

T-2:00; Qu. 2-4, $17.60; Ex. 2-4, $28.00; Tri. 2-4-1, $44.60

Second, Pace, $2,600

2. The Deucemaster, D. Deslandes 3.40-2.20-2.10

5. Summarize, Mm. Athearn 3.20-2.10

1. Josh’s Girl, J. Beckwith 2.10

T-2:03; Qu. 2-5, $6.00; Ex. 2-5, $9.20; Tri. 2-5-1, $19.60; DD 2-2, $24.80

Third, Pace, $4,200

6. Daniel Semalu, H. Campbell 11.40-5.20-4.60

5. JK Allnitelong, S. Thayer 17.00-5.40

4. Artzuma, Mm. Athearn 5.40

T-1:57.3; Qu. 5-A, $3.00; 6-A, $2.20; Ex. 6-5, $139.00; Tri. 6-5-4, $563.00

Fourth, Pace, $3,600

2. Hay You Hellion, G. Mosher 16.20-13.00-3.80

3. Itsallaboutmike, A. Hall 3.20-2.40

6. Histoire Eternelle, S. Thayer 4.60

T-1:58.1; Qu. 2-3, $19.80; Ex. 2-3, $47.20; Tri. 2-3-6, $288.60

Fifth, Pace, $3,500

4. Sometimes Always, J. Beckwith .40-3.20-3.40

7. Pembroke Bambino, D. Ingraham 6.80-4.80

2. Quarter To Noon, Mm. Athearn 9.40

T-1:57.3; Qu. 4-7, $156.80; Ex. 4-7, $34.40; Tri. 4-7-2, $171.00; DD 2-4, $58.00

Sixth, Trot, $4,200

2. Sim Brown, G. Mosher 3.60-2.40-2.10

1. Royal Hawaii, D. Ingraham 2.40-2.20

3. Kaladar, H. Campbell 3.00

T-2:01.2; Qu. 1-2, $9.40; Ex. 2-1, $24.00; Tri. 2-1-3, $54.60

Seventh, Pace, $6,000

2. Bo Master, S. Thayer 14.80-2.80-3.40

3. Bullseyer, G. Mosher 2.40-2.20

1. Pembroke Art, H. Campbell 3.20

T-1:56.3; Qu. 2-3, $20.20; Ex. 2-3, $29.20; Tri. 2-3-1, $111.80

Eighth, Pace, $3,600

6. Ella V Horse, Mm. Athearn 11.20-6.00-2.60

2. Vegas Strip Three, D. Deslandes 12.80-3.40

1. Love That Badlands, Mp. Sowers 2.20

T-1:57.1; Qu. 2-6, $41.20; Ex. 6-2, $58.40; Tri. 6-2-1, $94.80; DD 2-6, $53.60; Total Handle: $12,588

Windsor Fair

Sunday’s starters, 1 p.m.

First, Pace, $2,800

1. Hannah Too Tough, Mm. Athearn

2. Dragon Me Down, D. Ingraham

3. Prince Horizon, Mp. Sowers

4. Crush Hanover, H. Campbell

5. Lucky Michael, S. Wilson

Second, Pace, $3,200

1. Nucular Enemy, B. Kelley II

2. Natural Breeze, J. Bertolini

3. Make Magic, K. Hafford III

4. Fritzie Rocket, Z. Gray

5. Ideal Bid, S. Wilson

6. May Day Jojo, M. McGee

7. Apollo Seelster, Pb. Sowers

8. Life’s Lessons, J. Burke

Third, Trot, $6,000

1. Pembroke Mystery, H. Campbell

2. Cash Empire, S. LaCasse

3. Kegler Hanover, D. Ingraham

4. Moon Dance, A. Hall

5. Big Bang Hanover, R. Cushing

6. Mary Girl, I. Davies

Fourth, Pace, $2,800

1. Three New Dawns, A. Chadbourne

2. Roderick, R. Cushing

3. Shouldhavebetmore, C. Long

4. Wake, Mm. Athearn

5. Gold Start Roger, Mp. Sowers

6. Allcardsallthetime, A. Harrington

7. Black Tree, H. Campbell

8. Double D Deluxe, D. Dickison

Fifth Pace, $3,200

1. Nuclearccino, C. Nye

2. Drunk and Dramatic, D. Ingraham

3. Kesons Avaia, Mp. Sowers

4. Funny Lena, H. Campbell

5. Lady Spartacus, Mc. Sowers

Sixth, Pace, $3,600

1. McArdle Royale N, C. Long

2. In Cahoots, R. Cushing

3. Joey The Third, A. Harrington

4. Paris Beau, D. Ingraham

5. Q Rock, Mp. Sowers

6. Stonebridge Satire, Mm. Athearn

7. Dragon Seelster, Mc. Sowers

8. Warrawee Nonsuch, H. Campbell

Seventh, Pace, $4,200

1. Ton of Luck, Mp. Sowers

2. Shez Sugarsweet A, R. Cushing

3. Gators Ben Winning, C. Long

4. Fashion Ruffles, D. Ingraham

5. Eternal Ring, H. Campbell

6. Always Dee One, Mm. Athearn

Eighth, Pace, $4,500

1. American Flight, A. Hall

2. Electrify, D. Ingraham

3. Sandinista, C. Long

4. JS McFlash, H. Campbell

5. Panhellenic, J. Dunn

6. Falcon’s Luke, Mc. Sowers

7. Waltzacrossthewire, Mm. Athearn

Ninth, Trot, $6,000

1. Pembroke Castaway, H. Campbell

2. Roadshow Vic, C. Long

3. Axios, Mp. Sowers

4. Maine Muscle, D. Ingraham

5. Namesmuscle, Mm. Athearn

6. Ugly Stik, R. Cushing

7. Booyah TJ, C. Nye

Tenth, Pace, $6,000

1. Cherokee Ranger, Mp. Sowers

2. Cyclone Pass, H. Campbell

3. Flight Deck N, R. Cushing

4. Ohm Like Clockwork, A. Hall

5. A Fool For Mark, D. Ingraham

6. Alittlebithiphop, I. Davies

Eleventh, Pace, $2,500

1. Vicky Killean, D. Ingraham

2. Zoe Blue Chip, S. Wilson

3. A As Glory, C. Long

4. Cheyenne Patti, H. Campbell

5. Random Blizzard, C. Nye

6. Sweetchildofmine, A. Hall

7. Reagans Conquest, J. Douglas

8. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr.