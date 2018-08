Local sports: High school scores; golf, harness racing results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

August 20, 2018 10:00 pm

Updated: August 20, 2018 10:23 pm

Results

Monday’s results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Easton 6, Ashland 0

Girls soccer

Ashland 12, Easton 1

Friday’s results

HIGH SCHOOL

Boys soccer

Madawaska 4, Easton 1

Girls soccer

Central Aroostook 7, Fort Fairfield 0

Madawaska 5, Easton 0

Today’s games

HIGH SCHOOL

Boys Soccer

Wisdom at Madawaska, 7 p.m.

Girls Soccer

Wisdom at Madawaska, 5 p.m.

Golf

MSGA Women

Janet Drouin Championship

At Natanis, Arrowhead Course

CHAMPION: Bailey Plourde 142. LOW NET CHAMPION: Vicki Lindquist 133. JUNIOR CHAMPION: Bailey Plourde 142.

GROSS Flight 1: Mia Hornberger 153, Ruth Colucci 158. Flight 2: Jean Cassidy 168, Morghan Dutil 173. Flight 3: Pearl St. Pierre 182, Diane York 189. Flight 4: Nancy Sage 197, Karen Stuart 201.NET Flight 1: Liz Wiltshire 139, Liz Coffin 139. Flight 2: Diane Herring 143, Viola Kemp 145, Catherine Studley 145. Flight 3: Judy Ducharme 142, Joyce Mazerolle 145. Flight 4: Laurie Pelletier 137, Linda Legacy 138. MONDAY SKINS, Gross: No. 4 Liz Coffin 3, No. 11 Marsha Adams 3, No. 14 Carrie Langevin 3, No. 18 Mia Hornberger 3. Net: No. 10 Madolin Fogarty 1, No. 13 Jeanne LaPlante 2, No. 14 Peggy Cummings 2. TUESDAY SKINS, Gross:: No. 4 Nancy Hart 4, No. 16 Morghan Dutil 3, No. 17 Carrie Langevin 4. Net: No. 8 Faith Vautour 1, No. 9 Barbara Radziewicz 2, No. 10 Diane Herring 1.

Eastern Maine Seniors

At PVCC

Team Gross: Terry Whitney, Jeff Dutch, Steve Stanford, Barry Porter (66); Net: James Oreskovich, Don Crowell, Paul Arsenault, Hank Mattson (56); Class A Gross: Robert Berry (76), John Champeon (80), Jim Raye (82); Net: Peter Blake (64), Scott Benzie (68), John Cameron (70); Class B Gross: Terry Whitney (73), Lee Chick (74), Jeff Dutch (79), Bob Delio (79); Net: Tom Snow (65), Dave Peaslee (66), Greg Jamison (66); Class C Gross: Steve Stanford (75), Colby Clendenning (76), Barry Hobert (78); Net: Don Crowell (61), John Sturgeon (62), Robert Ashe (63); Class D Gross: Joe Sala (77), Barry Porter (80), Sarge Means (84), Bill Kirby (84); Net: Don Holmstrom (64), Lee Robinson (69), Wayne Carpenter (70); Class E Gross: Don Maxim (83), Peter Doran (86); Net: Dave Davis (71), Charles Sargent (79): Super Seniors Gross: Charles Eater (94); Net: Welman McFarland (77); Pins: 4. Butch Littlefield 6-6, Larry Quinn 10-5; 6. Larry Quinn 12-1, Wayne Carpenter 15-7; 14. Steve Rich 7-2, Robert Berry 10-1; 16. John Sturgeon 2-9, Charles Anderson 9-4

LOCAL

At Lucerne GC

Senior Scramble Results — 1st Bob Landis, Ben Sawyer, Robin Young, Dick Gassett (-8), 2nd Randy Irish, Bill Ferris, Dale Anthony, Ron Palmer (-7); 3rd Bob Fraser, Doug Hewes, Phil Carroll, Dick Baker (-6); Dave Robertson, Mark Johnson, Whitney Lavene, Bob McKenney (-4); (tie) Ken Goldstein, Jim Sylvester, Mac Cassell, Alan Gray (-4); Ralph Holyoke, Jim Mabry, Royce Morrison, John Somes (-4); Barry Harris, Ted Browne, Mike Gallo, Mike Dore (-4); Bill Brooks, Ron Allen, Dick Keene, Bob Carter (-4); Ted Pierson, Scott MacArthur, Kerry Woodbury, Rich Skorski (-2); Dick Reed, Ralph Alley, Bob Gray, Joe Guaraldo (-2); Ed Lachance, Russ Black, Bob Francis, Rock Alley (-2); Jim Awalt, Jim Bonzey, Bill Sparks, Mark Molnar (-1). Pins: No. 2 Ron Palmer 3-1, No. 6 Bill Ferris 4-1.

At Traditions GC

Men’s Christian League — 1. Roger Theriault, Terry Pangburn, Steve Batson, 29; 2.Gary Dill, Scott MacArthur, Gil Reed, 31; 3.Bob Leavitt, Wes Walker, Harold Batson. Pin: No. 8 Gary Dill 5-7

At Kebo Valley

Golf Wars — Inner Gross: 1. Jamoches 29, 2. James & Other Three 30, 3. Fearsome 32; Inner Net: 1. Papa Smurfs 27.1, 2. Fore Coursemen 27.95, 3. Operation Hack 28.05; Outer Gross: 1. Babalouie 29, 2. Helyouns 32, 3. Happy Hookers 34; Outer Net: 1. TitleLess 27.15, 2. Hackers 28.55, 3. Foreway 28.75; Pins: 4. Jake Willis 5-5 6. Cornell Knight 23-9 9. Vinnie Abbott 7-8 15. Scott Richardson 1-11

At Hermon GC

Monday Night Ladies League — 1. (mc) BJ Porter, Durice Washburn, Nicki Mountain, Casey Prey; 2 Diane Herring, Brooke Green, Leslie Snyer 34; Pins: No. 12 Brooke Green 7-7, No. 16 Diane Herring 8-5

Harness racing

Union Fair

Tuesday’s starters, 2 p.m.

First, Pace, $3,200

1. A World Apart, J. Beckwith

2. Uppercutz, Mp. Sowers

3. Golden Tree, D. Ingraham

4. Bear King, Mc. Sowers

5. Forward Bliss, G. Mosher

Second, Pace, $2,600

1. Let It Ring, T. Wing

2. Pembroke Delight, G. Mosher

3. Double Down Dash, D. Dickison

4. Wasabi Girl, Mp. Sowers

5. Missbiglee, H. Campbell

Third, Pace, $2,800

1. Rambling Jet, H. Campbell

2. Poocham Rocket, A. Harrington

3. Malek Hanover, Mp. Sowers

4. Southsidelightning, S. Thayer

5. Roddy’s Nor’easter, D. Ingraham

6. Regulus N, G. Mosher

Fourth, Pace, $2,600

1. Angel Blue, Ma. Athearn

2. Windemere Ryder, Mp. Sowers

3. Sheilas Share, Mc. Sowers

4. Pay The Do’s, J. Beckwith

5. Awaken The Dream, H. Campbell

6. Fantasy Official, G. Mosher

Fifth, Trot, $6,000

1. Mergatroid, D. Ingraham

2. Dagget, Ma. Athearn

3. Axios, Mp. Sowers

4. Command The Fire, H. Campbell

5. Big Bang Hanover, K. Lantz

Sixth, Pace, $2,800

1. Red Dog Saloon, Pb. Sowers

2. Lifeontherange, D. Ingraham

3. Ideal Legacy A, G. Mosher

4. My Last Chance, Mp. Sowers

5. Aint No Mo, H. Campbell

6. Ebandtheboys, D. Deslandes

7. Southwind Rex, S. Thayer

Seventh, Pace, $3,600

1. Jay Bees Grin N, G. Mosher

2. Sire Jake’s Z Tam, D. Deslandes

3. Daniel Semalu, J. Beckwith

4. Allegiance, Mp. Sowers

5. Lotta Richness, D. Ingraham

6. Pembroke Maverick, H. Campbell

7. Waltzacrossthewire, A. Harrington

Eighth, Pace, $2,600

1. Dand D DBTS Law, G. Mosher

2. Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr.

3. Upfront Grantsgirl, A. Harrington

4. Roderick, J. Beckwith

5. Last Stretch, T. Wing

6. Milliondollarjewell, Mp. Sowers

7. Woodmere Bigsplash, H. Campbell