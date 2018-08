Boys, mixed results from Saturday’s USATF Maine Youth Developmental program state championship meet

Pete Warner | BDN Pete Warner | BDN

Pete Warner | BDN Pete Warner | BDN

Pete Warner | BDN Pete Warner | BDN

August 14, 2018 4:25 pm

Track and field

MAINE USATF

15-Under Championship

At Augusta

BOYS

8-Under

100m: 1, Goudreau, Griffin, Topsham, Team Be, 16.83. 2, Woods, Kendrick, TRAIL, 16.84. 3, Murphy, Elijah, Topsham, Team Be, 16.94. 4, Giles, Cayden, Healthy Hornets, 16.98. 5, Kiza, Penuel, Westbrook Summer, 17.06. 6, LaBelle, Omari, Orono, 17.22.

200m: 1, Murphy, Elijah, Topsham, Team Be, 36.45. 2, Woods, Kendrick, TRAIL, 36.81. 3, Palmer, Wyatt, York, 36.82. 4, Ross, Liam, Wins Rec, 36.98. 5, Michaud, Jackson, Hampden, 37.56. 6, Brockway, Myles, Waterville, 37.78.

400m: 1, Woods, Kendrick, TRAIL, 1:20.12. 2, Marquis, Eli, Hampden, 1:20.99. 3, Langlois, Peyton, Auburn Rec T&F, 1:22.34. 4, Fra’nero, Bernardo, Lewiston, 1:23.13. 5, Suleiman, Mahad, Cony TC, 1:24.02. 6, Lake, Tadhg, Portland Rec, 1:24.05.

800m: 1, Quintal, Abraham, GST, 3:02.52. 2, Marquis, Eli, Hampden, 3:05.81. 3, Suleiman, Mahad, Cony TC, 3:07.83. 4, Lake, Tadhg, Portland Rec, 3:09.72. 5, Fortier, Lucas, Panthers, 3:12.37. 6, Veilleux, Justin, Aug 2018, 3:17.38.

4x100m Relay: 1, PantherTC ‘A’ 1:17.01. 2, Brunswick Rec Dept ‘A’ 1:18.48. 3, Windham Parks and Rec ‘A’ 1:18.61. 4, Cumberland N.Yarmouth TC ‘A’ 1:19.20. 5, Westbrook Summer T&F ‘A’ 1:20.77. 6, Bangor ‘A’ 1:24.77.

High Jump: 1, Goudreau, Griffin, Topsham, Team Be, 3-6. 2, Legawiec, Dashiell, Topsham, Team Be, 3-2. 3, Taylor, Isaiah, Greater Rumford, J3-2. 4, Murphy, Elijah, Topsham, Team Be, J3-2. 5, Spiess, Steven, Hampden, 3-0. 5, LaBelle, Omari, Orono, 3-0.

Long Jump: 1, Langlois, Peyton, Auburn Rec T&F, 10-0. 2, LaBelle, Omari, Orono, 9-3. 3, Wilkinson, Chase, Brewer, 9-2. 4, Marquis, Eli, Hampden, 9-1. 5, Ross, Liam, Wins Rec, 9-0. 6, Holst, Hunter, Healthy Hornets, 8-8.

Shot Put: 1, Deschambault, Nicholas, Falmouth Flyers, 20-7.75. 2, Goudreau, Griffin, Topsham, Team Be, 20-6.75. 3, Laverriere, Keagan, Saco Bay Strider, 18-2.25. 4, Dolley, Colby, Panthers, 17-8.50. 5, Hall, Camron, Panthers, 15-4. 6, Pelletier, Andrew, Hampden, 14-5.25.

Javelin: 1, Langlois, Peyton, Auburn Rec T&F, 71-4. 2, Deschambault, Nicholas, Falmouth Flyers, 63-4. 3, Beaule, Brady, Auburn Rec T&F, 61-10. 4, Laverriere, Keagan, Saco Bay Strider, 59-1. 5, Shaw, Kason, Hampden, 58-11. 6, Harradon, Callen, Winthrop Rec, 57-6.

800m Race Walk: 1, Beaule, Brady, Auburn Rec T&F, 5:37.60. 2, Neault, Ryan, Westbrook Summer, 5:39.10. 3, Dickson, Cooper, Wind Park/Rec, 5:44.10. 4, Scofield, Michael, Sanford, 5:45.30. 5, Campbell, Jameson, Westbrook Summer, 5:45.40. 6, Hall, Beckett, Lisbon Striders, 5:53.70.

Ages 9-10

100m: 1, Cox, Jayden, Panthers, 13.98. 2, Grace, Matthew, Falmouth Flyers, 14.84. 3, Brogan, Jack, Portland Rec, 15.30. 4, Foley, Joey, Portland Rec, 15.62. 5, Chase, Coleman, Hampden, 15.80. 6, Caiazzo, Hunter, Cony TC, 15.89.

200m: 1, Cox, Jayden, Panthers, 29.98. 2, Brogan, Jack, Portland Rec, 32.17. 3, Grace, Matthew, Falmouth Flyers, 32.27. 4, Caiazzo, Hunter, Cony TC, 33.56. 5, Pettway, Jordan, Bangor, 33.70. 6, Hamdi, Khalil, Greater Rumford, 34.20.

400m: 1, Foley, Joey, Portland Rec, 1:14.03. 2, Beckwith, Alexander, Wins Rec, 1:15.15. 3, Stadnicki, Simon, Brunswick Recrea, 1:15.48. 4, Brogan, Jack, Portland Rec, 1:16.59. 5, Hamdi, Khalil, Greater Rumford, 1:17.87. 6, Layman, Dominique, OTTC, 1:17.93.

800m: 1, Potts, Cade, Cony TC, 2:50.48. 2, Cote, Lex, Waterville, 3:03.50. 3, Pelletier, Isaac, TRAIL, 3:05.25. 4, Tuplin, Jeffrey, Lisbon Striders, 3:05.83. 5, Keeler, Cooper, Bangor, 3:06.77. 6, Holmes, Jackson, Cny Track Club, 3:07.46.

1500m: 1, Potts, Cade, Cony TC, 5:36.36. 2, Benson, Christian, Panthers, 5:51.43. 3, Pelletier, Isaac, TRAIL, 5:54.57. 4, Cote, Lex, Waterville, 5:56.30. 5, McMahon, Finn, Portland Rec, 6:05.00. 6, Holmes, Jackson, Cny TC, 6:05.96.

4x100m Relay: 1, Portland Parks and Rec ‘A’ 1:05.04. 2, Brunswick Rec Dept ‘A’ 1:06.57. 3, Lewiston Rec ‘A’ 1:14.76. 4, PantherTC ‘B’ 1:15.46.

4x400m Relay: 1, Old TownTC ‘A’ 6:01.91. 2, PantherTC ‘A’ 6:02.76.

High Jump: 1, Bartick, Jackson, Gorham, 3-10. 2, Jawor, Conrad, Lewiston, J3-10. 3, Verrill, Nick, Wind Park/Rec, J3-10. 4, Allen, Matthew, Orono, 3-6. 4, Marsh, Wallace, Wind Park/Rec, 3-6. 6, Briggs, Noah, OTTC, 3-4. 6, Uhlenhake, Benjamin, Brewer, 3-4.

Long Jump: 1, Bartick, Jackson, Gorham, 12-2.25. 2, Jawor, Conrad, Lewiston, 11-4.75. 3, Pettway, Jordan, Bangor, 11-3. 4, Caiazzo, Hunter, Cony TC, 11-2. 5, McMahon, Finn, Portland Rec, 10-11. 6, Potts, Cade, Cony TC, 10-10.

Shot Put: 1, Allen, Matthew, Orono, 23-5.75. 2, deWildt, Nick, Hampden, 21-7.25. 3, Card, Owen, Wiscasset Rec, 21-6.75. 4, Goodridge, Owen, skow, 19-1.75. 5, Ladd, Tanner, Pittsfield, 17-1.25. 6, Ciccomancini, Rocco, Portland Rec, 16-11.

Javelin: 1, deWildt, Nick, Hampden, 89-3. 2, Allen, Matthew, Orono, 86-8. 3, Cox, Jayden, Panthers, 79-4. 4, Bartick, Jackson, Gorham, 63-10. 5, Hamilton, Joedy, Lisbon Striders, 63-0. 6, Morgan, Caleb, Lakers, 62-4.

800m Race Walk: 1, Smith, Daniel, Gorham, 4:41.50. 2, Beaucage, Garrett, Panthers, 5:07.90. 3, Rodrigue, Brodyn, Auburn Rec T&F, 5:23.10. 4, Brooks, Nolan, TRAIL, 5:33.60. 5, Knight, Paris, Wind Park/Rec, 5:54.40. 6, Holmes, Jackson, Cony TC, 5:54.90.

Ages 11-12

100m: 1, Rogers, Sam, Wind Park/Rec, 14.52. 2, Goodrich, Ethan, Waterville, 14.62. 3, Pike, Xavier, Bangor, 14.79. 4, Bisher, Quinton, Hampden, 14.79. 5, Weed, Carter, Panthers, 14.82. 6, Cormier, Liam, Brewer, 14.93.

200m: 1, Rogers, Sam, Wind Park/Rec, 30.24. 2, Goodrich, Ethan, Waterville, 30.52. 3, Ford, Jack, Falmouth Flyers, 30.97. 4, McCann, Ian, TRAIL, 31.40. 5, Cheng, Max, Winthrop Rec, 32.33. 6, Crossman, Garrett, Wind Park/Rec, 32.56.

400m: 1, Blades, Nathan, Portland Rec, 1:04.54. 2, Lafrenaye, Jayden, Wiscasset Rec, 1:05.87. 3, Jones, Gage, Orono, 1:06.34. 4, Cunniffe, Luke, Wind Park/Rec, 1:06.77. 5, Marquis, Ethan, Hampden, 1:08.28. 6, Loftus, Talon, Wins Rec, 1:08.47.

800m: 1, Hargesheimer, Jason, Portland Rec, 2:35.31. 2, Marquis, Ethan, Hampden, 2:37.20. 3, Wilkinson, Tyler, Brewer, 2:38.52. 4, Plourde, Kaiden, OTTC, 2:43.71. 5, Jaynes, Christopher, Falmouth Flyers, 2:44.36. 6, Labbe, Thomas, Wins Rec, 2:47.50.

1500m: 1, Lee, Aidan, Gorham, 5:32.78. 2, Veilleux, Reece, Aug 2018, 5:36.07. 3, Harvey, Tait, Cony TC, 5:36.20. 4, Wall, Marshall, Brunswick Recrea, 5:39.08. 5, Plourde, Kameron, OTTC, 5:54.29. 6, Catalano, Andrew, Westbrook Summer, 5:58.42.

3000m: 1, Beckwith, Andrew, Wins Rec, 12:31.89. 2, Allen, Cole, Pittsfield, 12:42.63. 3, Shields, Sebastian, Saco Bay Strider, 12:44.17. 4, Ward, Finley, Sandy River Trac, 13:24.55. 5, Whitten, Eagan, Panthers, 13:30.60. 6, Napijalo, Vladan, Westbrook Summer, 13:37.50.

80m Hurdles: 1, Mooney, Emmett, Lisbon Striders, 14.38. 2, Clark, Andrew, Brewer, 15.97. 3, Pierre, Stephen, Healthy Hornets, 16.22. 4, Hancock, Josh, Wind Park/Rec, 16.28. 5, Lee, Aidan, Gorham, 16.68. 6, Farias, Elijah, GST, 16.77.

4x100m Relay: 1, Windham Parks and Rec ‘A’ 59.56. 2, Winslow Summer Track ‘A’ 59.60. 3, Portland Parks and Rec ‘A’ 1:04.90. 4, Westbrook Summer T&F ‘A’ 1:06.61.

4x400m Relay: 1, OronoTC ‘A’ 4:50.61. 2, Windham Parks and Rec ‘A’ 5:02.74. 3, Portland Parks and Rec ‘A’ 5:08.38. 4, Augusta Rec ‘A’ 5:15.91. 5, Old TownTC ‘A’ 5:21.73. 6, Topsham, Team BeHERE ‘A’ 5:38.00.

High Jump: 1, Gammon, Griffin, Gorham, 4-8. 2, Jawor, Isaac, Lewiston, 4-6. 3, Veilleux, Reece, Aug 2018, J4-6. 4, Bartick, Tyler, Gorham, 4-4. 5, Lafrenaye, Jayden, Wiscasset Rec, J4-4. 6, Hargesheimer, Jason, Portland Rec, J4-4.

Long Jump: 1, Richards, Joey, Wins Rec, 14-2. 2, Blades, Nathan, Portland Rec, 14-1. 3, Francis, Will, Orono, 13-10. 4, Hargesheimer, Jason, Portland Rec, 13-7.50. 5, Cunniffe, Luke, Wind Park/Rec, 13-6.25. 6, Bartick, Tyler, Gorham, 13-4.

Triple Jump: 1, Walston, Pierce, Orono, 32-3. 2, Mooney, Emmett, Lisbon Striders, 29-5.50. 3, Richards, Joey, Wins Rec, 29-4.50. 4, Bisher, Quinton, Hampden, 28-9.50. 5, Fullerton, Owen, Lincoln, 27-4. 6, Stadnicki, Max, Brunswick Recrea, 27-2.75.

Shot Put: 1, Largay, Colby, Brewer, 33-1.50. 2, Hatcher, Latrell, Brunswick Recrea, 32-3. 3, Walker, Ty, Orono, 31-5.75. 4, Pelletier, Tyler, Aug 2018, 29-8.75. 5, Walston, Kase, Orono, 27-11.25. 6, Langlois, Cadyn, Panthers, 27-10.

Discus: 1, Largay, Colby, Brewer, 90-6. 2, Jawor, Isaac, Lewiston, J90-6. 3, Hatcher, Latrell, Brunswick Recrea, 75-5. 4, Walker, Ty, Orono, 67-6. 5, Shepherd, Hudson, Portland Rec, 67-2. 6, Pelletier, Tyler, Aug 2018, 60-11.

Javelin: 1, Booker, Owen, Lisbon Striders, 104-3. 2, Gammon, Griffin, Gorham, 99-3. 3, Berry-Hart, Tanner, Auburn Rec T&F, 94-5. 4, Dickson, Creighty, Wind Park/Rec, 93-10. 5, Jawor, Isaac, Lewiston, 90-0. 6, Klatsky, George, Falmouth Flyers, 87-5.

800m Race Walk: 1, McDonald, Rowan, Gorham, 4:31.50. 2, Haviland, Ezra, Waterville, 4:48.20. 2, Cirone, Riley, Gorham, 4:48.20. 4, Lanigan, Sean Patrick, Orono, 5:10.70. 5, Burt, Eli, Topsham, Team Be, 5:26.70. 6, Arsenault, Benjamin, Hampden, 5:49.70.

Ages 13-14

100m: 1, Morang, Frank, Falmouth Flyers, 12.16. 2, Abukar, Abdirizak, Lewiston, 12.23. 3, McLaughlin, Dany, Portland Rec, 12.63. 4, Campbell, Chase, Orono, 12.71. 5, Hyndman, Nathan, Auburn Rec T&F, 12.86. 6, Muhammad-Aceto, Farid, Lewiston, 13.16.

200m: 1, Morang, Frank, Falmouth Flyers, 25.10. 2, Katende, Nigel, Lewiston, 25.41. 3, Flaker, Jayden, Scarboro, 25.90. 4, McLaughlin, Dany, Portland Rec, 26.06. 5, Campbell, Chase, Orono, 26.07. 6, Davis, Tory, Panthers, 27.27.

400m: 1, Katende, Nigel, Lewiston, 54.26. 2, Abukar, Abdirizak, Lewiston, 55.92. 3, Flaker, Jayden, Scarboro, 56.61. 4, Cognato, James, Winthrop Rec, 57.59. 5, Davis, Tory, Panthers, 58.97. 6, Melanson, Andrew, Orono, 59.80.

800m: 1, Burkhardt, Hunter, Lisbon Striders, 2:13.48. 2, Collins, Charlie, Hampden, 2:25.59. 3, Alyokhin, Philip, OTTC, 2:27.43. 4, Bessey, Camden, Westbrook Summer, 2:28.08. 5, Palmer, Eli, Brunswick Recrea, 2:29.24. 6, Young, Caleb, Wind Park/Rec, 2:32.07.

1500m: 1, Satterfield, Grady, Topsham, Team Be, 4:39.45. 2, Meserve, Ian, Unattached, 4:44.43. 3, Collins, Charlie, Hampden, 4:56.85. 4, Alyokhin, Philip, OTTC, 4:57.07. 5, Ford, Luke, Falmouth Flyers, 4:59.21. 6, Robertson, Connor, Wiscasset Rec, 5:00.54.

3000m: 1, Satterfield, Grady, Topsham, Team Be, 9:55.19. 2, Meserve, Ian, Unattached, 10:14.71. 3, Young, Caleb, Wind Park/Rec, 11:21.43. 4, Pelletier, Jacob, Aug 2018, 11:22.64. 5, Brown, Oliver, Auburn Rec T&F, 11:45.15. 6, Card, Liam, Wiscasset Rec, 11:45.94.

100m Hurdles: 1, Flaker, Jayden, Scarboro, 14.91. 2, Morang, Frank, Falmouth Flyers, 15.37. 3, Davis, Tory, Panthers, 15.64. 4, Muhammad-Aceto, Jabreel, Lewiston, 16.87. 5, Muhammad-Aceto, Farid, Lewiston, 17.47. 6, Flewelling, Corbin, OTTC, 17.84.

4x100m Relay: 1, Lisbon Striders ‘A’ 53.31. 2, PantherTC ‘B’ 53.85. 3, Portland Parks and Rec ‘A’ 54.96. 4, OronoTC ‘A’ 56.11. 5, Westbrook Summer T&F ‘A’ 56.64. 6, Wiscasset Parks and Rec ‘A’ 57.88.

4x400m Relay: 1, Lisbon Striders ‘A’ 4:16.55. 2, Wiscasset Parks and Rec ‘A’ 4:57.39.

High Jump: 1, Morin, Conor, Aug 2018, 5-4. 2, Burke, Kevin, York, 5-2. 3, Campbell, Chase, Orono, J5-2. 4, Flewelling, Corbin, OTTC, 5-0. 5, Frechette, Lucas, Panthers, J5-0. 6, Hyndman, Nathan, Auburn Rec T&F, J5-0.

Pole Vault: 1, Dalessandro, Jonathan, Westbrook Summer, 7-6. 2, Martin, Toby, Scarboro, J7-6. 3, McKeen, Ian, Scarboro, J7-6. 4, Ford, Luke, Falmouth Flyers, 7-0. 5, McCormack, Thomas, Brunswick Recrea, 6-6. 6, Johnston, Colby, Bangor, J6-6.

Long Jump: 1, Morang, Frank, Falmouth Flyers, 18-0.50. 2, Hyndman, Nathan, Auburn Rec T&F, 16-5.50. 3, Morin, Conor, Aug 2018, 16-1.50. 4, Frechette, Lucas, Panthers, 15-11. 5, Bessey, Camden, Westbrook Summer, 15-4.50. 6, Burke, Kevin, York, 15-2.

Triple Jump: 1, Katende, Nigel, Lewiston, 40-6.50. 2, Hyndman, Nathan, Auburn Rec T&F, 36-5.75. 3, Lynch, Owen, Portland Rec, 34-7. 4, Morin, Conor, Aug 2018, 34-4. 5, Berry, Tyler, Topsham, Team Be, 31-8.50. 6, Langstaff, Connor, Wind Park/Rec, 31-7.

Shot Put: 1, Ortiz III, Angel, Topsham, Team Be, 38-0. 2, Booker, Mason, Lisbon Striders, 37-11. 3, Boudreau, Gage, Wins Rec, 37-0.75. 4, Muhammad-Aceto, Jabreel, Lewiston, 35-4. 5, Humphrey, Ethan, Brewer, 31-2.25. 6, Allen, Koda, Bangor, 30-4.75.

Discus: 1, Muhammad-Aceto, Jabreel, Lewiston, 113-7. 2, Smith, Hunter, Lisbon Striders, 105-6. 3, Ortiz III, Angel, Topsham, Team Be, 98-5. 4, Morey, Luke, Panthers, 97-9. 5, Boudreau, Gage, Wins Rec, 97-6. 6, Collins, Charlie, Hampden, 80-11.

Javelin: 1, Booker, Mason, Lisbon Striders, 129-0. 2, Dunbar, Ethan, Lisbon Striders, 95-9. 3, Lynch, Owen, Portland Rec, 92-8. 4, Allen, Koda, Bangor, 88-6. 5, Francis, Ben, Orono, 85-3. 6, Berry, Tyler, Topsham, Team Be, 84-7.

1500m Race Walk: 1, Martin, Brady, Panthers, 8:43.70. 2, Sands, Alrick, Panthers, 9:11.70. 3, Guerrette, Ian, Lisbon Striders, 10:12.70. 4, Westman, Kaleb, Brewer, 10:38.80.

100m: 1, Farr, Andrew, Gorham, 11.61. 2, Haron, Grant, Portland Rec, 12.64. 3, Batoosingh, Noah, Scarboro, 13.28. 4, Brawn, Jayden, OTTC, 14.76.

Age 15

200m: 1, Farr, Andrew, Gorham, 23.95. 2, Haron, Grant, Portland Rec, 26.37.

400m: 1, Farr, Andrew, Gorham, 54.12. 2, Batoosingh, Noah, Scarboro, 1:03.11. 3, Brawn, Jayden, OTTC, 1:07.47.

800m: 1, Lolar, Ethyn, OTTC, 3:34.18.

1500m: 1, Lolar, Ethyn, OTTC, 6:55.37.

100m Hurdles: 1, Monsen, Colin, York, 15.61. 2, Owen, Thomas, Orono, 19.06.

High Jump: 1, Monsen, Colin, York, 5-4. 2, Owen, Thomas, Orono, 4-8. 3, Brawn, Jayden, OTTC, 4-6.

Pole Vault: 1, Owen, Thomas, Orono, 7-6.

Long Jump: 1, Monsen, Colin, York, 17-4.25.

Shot Put: 1, Grazulis, Jaden, Waterville, 35-9.75. 2, Quimby, Preston, skow, 34-2.75. 3, Ball, Ryan, Westbrook Summer, 28-4.75. 4, Lolar, Ethyn, OTTC, 25-2. 5, Cost-Kirkpatrick, Christopher, Orono, 23-7.50.

Discus: 1, Grazulis, Jaden, Waterville, 99-1. 2, Quimby, Preston, skow, 88-1. 3, Ball, Ryan, Westbrook Summer, 77-6. 4, Lolar, Ethyn, OTTC, 61-5.

Javelin: 1, Quimby, Preston, skow, 97-4. 2, Grazulis, Jaden, Waterville, 81-8. 3, Ball, Ryan, Westbrook Summer, 63-6.

MIXED

8-Under

4x100m Relay: 1, Portland Parks and Rec ‘A’ 1:15.97. 2, Windham Parks and Rec ‘A’ 1:16.70. 3, Greater Rumford Comm. Center ‘A’ 1:19.30. 4, Lewiston Rec ‘A’ 1:23.44. 5, Westbrook Summer T&F ‘A’ 1:30.51. 6, Old Town TC ‘A’ 1:31.69.

Ages 9-10

4x100m Relay: 1, Lewiston Rec ‘A’ 1:07.14. 2, Greater Rumford Comm. Center ‘A’ 1:09.14. 3, Bangor ‘A’ 1:10.35. 4, OronoTC ‘A’ 1:25.77.

Ages 11-12

4x100m Relay: 1, OronoTC ‘A’ 58.73. 2, Brewer Rec Department ‘A’ 59.61. 3, Wiscasset Parks and Rec ‘A’ 1:01.82. 4, Gorham Rec ‘A’ 1:03.11. 5, Westbrook Summer T&F ‘A’ 1:03.19. 6, Lewiston Rec ‘A’ 1:04.70.

Ages 13-14

4x100m Relay: 1, Lewiston Rec ‘B’ 51.79. 2, Topsham, Team BeHERE ‘A’ 55.56. 3, Old Town TC ‘A’ 56.01. 4, Lakers TC ‘A’ 59.80. 5, Portland Parks and Rec ‘A’ 1:00.06. 6, Panther TC ‘A’ 1:02.82.