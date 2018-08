Local sports: Football scores; golf, road racing, harness racing results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

August 12, 2018 8:29 pm

Updated: August 12, 2018 8:53 pm

Semi-pro football

New England Football League

Saturday’s results

Mass Warriors (Wayland) 28, New Haven Venom 12.

Southern Vermont Storm (Bennington) 35, Vermont Ravens (Burlington) 15.

New Britain Brawlers 19, Hartford Colts 12.

Naugatuck Valley (Conn.) Riverdawgs 6, Connecticut Gamblers (Tolland) 0.

Seacoast Warhawks (Dover NH) 6, Monadnock Marauders (Keene NH) 0, OT.

Worcester Wildcats 30, Green Valley Blackhawks (Danielson Conn.) 0.

North Shore Generals (Lynn Mass.) 17, Granite State Destroyers (Raymond NH) 14.

Boston Bandits 17, New Hampshire Charge (Manchester NH) 14.

Rhode Island Wardogs (North Smithfield) 29, Connecticut Panthers (Meriden Conn.) 16.

Middleboro (Mass.) Cobras 28, Mill City Eagles (Chelmsford Mass.) 0.

Southern Maine Raging Bulls (Portland) 61, Mass State Wolverines (South Hadley Mass.) 0.

New London Nightmare at Rhode Island Riptide, postponed due to weather, TBA.

Saturday, Aug. 18 schedule

Vermont Ravens (Burlington) at Twin City Riot, University of Maine’s Alfond Stadium, 3 p.m.

Monadnock Marauders (Keene NH) at Southern Vermont Storm, Lower Willow Park, Bennington, 4 p.m.

Naugatuck Valley (Conn.) Riverdawgs at Rhode Island Riptide, Cranston Stadium, 4 p.m.

Green Valley Blackhawks (Danielson Conn.) at New Britain Brawlers, Clem Lemire Complex, Newington Conn., 6 p.m.

Hartford Colts at Connecticut Gamblers, Tolland High School, 6 p.m.

Granite State Destroyers (Raymond NH) at Mass State Wolverines, South Hadley High School, 6 p.m.

New Haven Venom at Worcester Wildcats, Foley Stadium, 6:30 p.m.

Mass Warriors (Wayland) at New London Nightmare, New London High School, 7 p.m.

New Hampshire Charge (Manchester) at Mill City Eagles, Chelmsford (Mass.) High School, 7 p.m.

Rhode Island Wardogs (North Smithfield) at North Shore Generals, Manning Field, Lynn Mass., 7 p.m.

Middleboro (Mass.) Cobras at Southern Maine Raging Bulls, Fitzpatrick Stadium, Portland, 7 p.m.

Connecticut Panthers (Meriden) at Boston Bandits, English High School, 7 p.m.

Golf

LOCAL

At Sawmill Woods GC

2nd Annual Ladies’ Invitational — 1.. Jac Ouelette, Michelle MacDonald, Joyce Stearns, Sue Ellen Chamberlain 63; 2. Lisa Dennis, Lori Trundy, Kimmy Boyle, Patty MacDougal 71; 3. Debbie Hodgins, Deeann Lee, Tina Clark, Brigite Babin 73; 4. Libby Rosemeier, Margie Gray, Martha Horne, Pam Fowler 74; Leeanne Hewey, Marie Johnson, Cathy Phakias, Selina Lufkin 82; Pins: No. 2 Marie Johnson, 38-0; No. 8 Michelle MacDonald; Circle drive: Debbie Hodgins, 7-6

At Kebo Valley

Pins and Skins — Gross Skins: 4. Frank Derevere, 5. Chris Swan, 7. Carew Blythe, 14. Jud Strang; Net Skins: 11. Travis Mace, 12. Jake Merchant, 15. Jake Merchant; Pins: 4. Tim Buell 8-6; 6. Robin Macleod 13-4; 9. Jud Strang 8-4; 15. Calvin Tweedie 26-0

Pins and Skins — Gross Skins: 6. Jay Carroll, 11. Tom Maffucci, 14. Jake Willis 17,. Tom Maffucci; Net Skins: 7. John Dagraca, 8. Mark Hanscome, 12. Mark Hanscome, 16. Rick Wallace; Pins: 4. Tim Ray 8-3, 6. Jay Carroll 14-4, 9. Randy Stanley 9-7, 15. Thomas Richardson 14-2

Senior Club Championship — Champion: John Royal 75; Ages 50-59: Gross: Chris Swan 80; Net: Tim VanderPloeg 65; Ages 60-69: Gross: 1. Weldon Leonard 75; 2. Tom Maffucci 77; Net: 1. (tie) Brian Archer, Bob Braun 68; Ages 70 and over: Gross: John Royal 75; Net: Hank Tibbetts 72

At Northport GC

Point Quota — Team: 1. Alex Carroll, John Sapoch, Butch Norman, Joel Carver (143); 2 Paul Jasienowski, Jeff Shula, Lee Robinson, Don Pendergast (124); Sweeps Gross: 1. Alex Carroll (70), 2. Paul Jasienowski (78), 3 (tie) Dick Clements, Mike Knox (83); 5 Terry Whitney (84); 6 (tie) Bob Delio, John Sapoch (85); Net: 1 Joel Carver (62), 2 Rick Cronin (66), 3 (tie) John McKay, Butch Norman (69); 5 Lee Robinson (70), 6 John Herzberg (71); Pins: 3 John Herzberg 5-8, 9 Paul Jasienowski 16-6, 12 Alex Carroll 5-6, 18 Dick Clements 5-10

At Hermon Meadow GC

Budweiser Open — Gross: 1. (M/C) Mike Norris, John Norris 70, 2. Joel McCluskey, Kent Johnson 70, 3. Thea Davis, Micky Davis 70, 4. (M/C) Tracy Gran, Jr., Marty Kelly 72, 5. Thea Davis, John Trott 72 Net: 1. Alden Brown, Bruce Ireland 58, 2. (M/C) Al Stuber, Jim Wilson 60, 3. Tony Brown, Jim Foley 60, 4. Bruce Ireland, Alden Brown 60, 5. Jim Chabot, Jim Killiam 62 Saturday Pins: No. 3 Mike Norris 6-7, No. 8 John Trott 10-1, No. 12 Tim Wheeldon 7-7, No. 16 Bruce Ireland 13-11, Sunday Pins: No. 3 Peg Buchanan 6-8, No. 8 Micky Davis 9-8, No. 12 Kyle Brown 2-7, No. 16 Dana Gillespie 11-3, Saturday Skins: No.6 Thea Davis, No. 7 Jim Chabot, No. 8 Dana Gillespie, No. 11 Ed Hallett, No. 12 Doug Chambers, No. 17 Cheryl Paulson, Sunday Skins: No. 2 Thea Davis, No. 9 Joel McCluskey, No. 11 Marty Kelly, No. 13 Jim McInnis, No. 15 Alden Brown, No. 16 Tracy Gran, Jr.

At Bangor Muni GC

Member-Member Tournament — Best Ball Alternate Shot Scramble Formats: Gross: Tom Caron and Mike Bednar 95; Ed Dephilippo and Rick Hayward 101; John Johnson and Brian Johnson 101; Dave Crichton and Rich Russell 101. Net: Bruce Stewart and Brent Stewart 84; Tom Fitzgerald and Bill Papsadora 85; Ken Copritt Sr and Ken Colpritt Jr. 86; Ken Belcher and Andy Hainer 87. Pins: No. 3 Justin Stewart 4-4; No. 6 Owen Maurais 3-9; No.11 Tom Fitzgerald 4-3; No.16 Barry Hobert 9-5; No. 4 Kelly Nine Mike Bednar 6-1; No. 6 Kelly Nine Gregg Tweedie 5-4

At Rockland GC

Club Championship Results — Championship Flight: Gross: 1. Skip Heald 141; Net: 1. Kyle Durkee 137; A Flight: Gross: 1. Peter Stuart 158; Net: 1. Mike Bonzagni 133; Men’s Gold Flight: Gross: 1. Bill Willis 158; Net: 1. Peter Imber 132; Ladies Flight: Gross: 1. Tammy King 171; Net: Kathleen Labree 138

At PVCC

Member Guest — A Flight: 1. Matt Morrow and Kyle Alexander 28 pts; 2. Brian Reading and Jim Reading 24 pts; B Flight: 1. Ryan O’ Donnell and Antonio Bentivoglio 30 pts; 2. Matt Shannon and Erek Mejka 24 pts; C Flight: 1. Tom Lynch and Kevin McKay 29.5 pts; 2. John Donato and Mike Webb 25.0 pts; D Flight: 1. Pat Bouchard and Rick Randall 27 pts; 2. Steve Rich and Ken McGuire 24.5 pts; E Flight: 1. Sundance Campbell and Mike Knupp 27.50 pts; Scott Thomas and Mark Hackett 25.50 pts.

Saturdays Pins and Skins — Pins: No. 4 Toby Osborne 1-9; No. 6 Jason Ouellette 6-5; No. 14 Terry Greenier 0-6; No. 16 Don Powers 11-8; Skins: No. 2 Kevin McKay 2; No. 3 John Donato 3; No. 5 Tim Carlson 3; No.11 Mark Evans 3; No.12 Matt Shannon 2; No.13 Eric Powers 2

Sundays Pins and Skins — No. 1 Bub Smith 2; No. 2 Matt Morrow 2; No. 8 Paul Morrow 3; No. 9 Leon Oliver 3; No.12 Ryan Garland 3; No.13 Jim Reading 3; Pins: No. 4 Jim Reading 6-6; No. 5 Abe Chase 3-9; No. 14 Matt Morrow 6-2; No. 16 Ryan Garland 6-2

Road racing

VZ Day 5K results

At Veazie

1. Andrew Goupee 18:03, 2. Evan Merchant 18:42, 3. Kris Garcia 18:59, 4. A.J. Cappuccio 19:27, 5. Matthew Revitt 19:33, 6. Tim Pearson 19:44, 7. Vetri Vel 21:08, 8. Jacob Lee 21:13, 9. Toni Anderson 21:22, 10. Scott Heidemann 21:25, 11. Max Pottle 22:35, 12. Nicholas Powers 22:42, 13. Bret Hanson 23:30, 14. Christopher Heel 25:22, 15. Robin Clarke 25:22, 16. Adrianna Kinder 25:52, 17. Tom Kirby 25:54, 18. Jennifer Sargent 26:50, 19. Rob Laskey 28:16, 20. Tonya Pickering 28:45, 21. Dave Pickering 28:45, 22. Pamela Beam 29:08, 23. Dave Samuelian 29:37, 24. Tamera Murphy 30:11, 25. Sue Hanson 30:40, 26. Diane Pottle 31:47, 27. Lisa Cram 32:37, 28. Rebecca Treadwell 33:37, 29. Madelyn Weston 34:50, 30. Robert Garnett 35:09, 31. Melissa Tapley 36:36, 32. Robin Emery 37:04, 33. Surya Vel 43:36, 34. Valli Vel 43:51, 35. Meredith Cyr 44:00, 36. Bill Hansen 44:39, 37. Lloyd Smith 46:04, 38. Sheri Smith 46:05, 39. Jennifer Cyr 48:05

Harness racing

Topsham Fair

Saturday’s results

First, Pace, $3,500

I Saw Red, Mp. Sowers 9.60-4.20-2.10 Carls Glory, G. Mosher 2.60-2.10 Shadys Art, J. Beckwith 2.10

T-1:59; Qu. 3-4, $6.20; Ex. 4-3, $20.20; Tri. 4-3-2, $53.40

Second, Pace, $2,900

Make Magic, K. Hafford III 16.60-33.00-6.40 Nucular Enemy, B. Kelley II 9.20-4.20 Gaelic Thunder, A. Hall 4.20

T-2:01.4; Qu. 2-4, $27.00; Ex. 2-4, $71.40; Tri. 2-4-5, $241.40; DD 4-2, $155.60

Third, Pace, $3,000

Super Soul Patrol, G. Mosher 8.40-3.40-2.40 Hannah Too Tough, Mm. Athearn 2.40-2.40 Pay The Do’s, J. Beckwith 2.80

T-2:00.1; Qu. 3-7, $7.00; Ex. 7-3, $29.60; Tri. 7-3-1, $61.20

Fourth, Pace, $3,200

Waves of Fire A, P. Curtin 3.20-2.20-2.10 Glow Again, Ma. Athearn 3.20-6.60 Malek Hanover, Mp. Sowers 4.20

T-1:56.4; Qu. 2-4, $48.80; Ex. 4-2, $33.80; Tri. 4-2-3, $199.40

Fifth, Pace, $6,000

Real Special, N. Graffam 4.60-2.80-2.20 Bullseye, G. Mosher 3.40-2.20 Dansan Carruso, J. Beckwith 2.60

T-1:58; Qu. 2-3, $7.80; Ex. 2-3, $19.60; Tri. 2-3-4, $126.60

Sixth, Pace, $2,900

Keemosabe, Pb. Sowers 3.40-2.40-2.10 Life’s Lessons, J. Burke 3.60-2.20 Roadway, A. Hall 2.10

T-1:59.2; Qu. 1-4, $8.20; Ex. 1-4, $9.60; Tri. 1-4-5, $21.40; DD 2-1, $6.40

Seventh, Pace, $3,000

Astrogal, A. Hall 14.40-6.0-5.20 Rule The Air, C. Nye 4.80-3.40 Reagans Conquest, D. Deslandes 6.80

T-2:00.2; Qu. 1-2, $153.80; Ex. 1-2, $83.40; Tri. 1-2-3, $1,053.60

Eighth, Pace, $3,600

Q Rock, Mp. Sowers 4.80-2.40 Itsallaboutmike, A. Hall 2.20 Forward Bliss, A. Harrington

T-1:58.3; Qu. 2-6, $5.00; Ex. 6-2, $5.00

Ninth, Trot, $6,000

Booyah TJ, J. Beckwith 5.20-2.60-2.10 Axios, Mp. Sowers 4.20-4.00 Cherry Crown Jewel, Mm. Athearn 2.40-2.80

T-2:00; Qu. 2-6, $7.80; 5-6, $6.80; Ex. 6-2, $14.00; 6-5, $8.80; Tri. 6-2-5, $41.40; 6-5-2, $41.40

Tenth, Pace, $2,800

Rock Baby Rock, G. Mosher 6.40-3.20-2.20 Red Dog Saloon, Mp. Sowers 3.00-2.20 Three New Dawns, S. Robinson 4.00

T-2:00.4; Qu. 3-8, $6.40; Ex. 3-8, $22.60; Tri. 3-8-2, $116.80; DD 6-3, $20.60; Total Handle: $17,095

Skowhegan Fair

Sunday’s results

First, Trot, $10,144

Lady Victoria, I. Davies 2.80-3.40-2.10 Pembroke Sweets, H. Campbell 4.60-2.40 Miss American Bi, K. Ireland 2.40

T-2:06.4; Qu. 3-4, $10.00; Ex. 3-4, $10.40; Tri. 3-4-1, $51.80

Second, Pace, $3,600

You’re News, T. Hudson 31.00-14.20-3.60 Love That Badlands, Mp. Sowers 4.40-2.40 Darlington Stripe, D. Ingraham 2.80

T-1:56.3; Qu. 3-4, $16.80; Ex. 4-3, $40.60; Tri. 4-3-2, $96.40; DD 3-4, $19.60

Third, Pace, $3,200

Golden Tree, Mm. Athearn 18.00-6.80-4.00 Northern Ideal, Mp. Sowers 4.00-3.20 Dynamic Rayzer, D. Ingraham 5.60

T-1:57; Qu. 3-4, $19.60; Ex. 3-4, $42.60; Tri. 3-4-1, $151.60

Fourth, Pace, $4,000

Pembroke Art, H. Campbell 9.00-4.20-3.80 Waltzacrossthewire, A. Harrington 4.00-3.80 Quincy, D. Ingraham 2.80

T-1:56; Qu. 1-4, $12.40; Ex. 4-1, $24.40; Tri. 4-1-2, $67.20

Fifth, Trot, $10,426

Buckanlully, I. Davies 31.20-6.00-2.10 Ally Way Cast, G. Mosher 3.60-2.10 Saltpondnic, D. Ingraham 2.10

T-2:06.1; Qu. 4-5, $25.60; Ex. 5-4, $264.00; Tri. 5-4-6, $336.80

Sixth, Pace, $4,000

A Fool For Mark, D. Ingraham 4.60-3.60-2.40 Penney‘s Spirit, Mp. Sowers 3.40-2.40 Invictus Hanover, R. Cushing 2.60

T-1:56.2; Qu. 2-3, $9.00; Ex. 2-3, $37.00; Tri. 2-3-5, $68.60; DD 5-2, $741.40

Seventh, Pace, $6,000

Shesjustadelight N, R. Cushing 3.40-2.40-2.60 Five Cent Deposit, D. Ingraham 3.60-4.00 Pembroke Perfect, H. Campbell 2.40

T-1:56; Qu. 2-6, $34.40; Ex. 6-2, $17.80; Tri. 6-2-3, $54.80

Eighth, Pace, $3,500

Opus Blue Chip, H. Campbell 3.40-3.20-2.60 Too Much Sun, D. Ingraham 4.40-2.80 Toe Tag, G. Mosher 3.20

T-1:56.2; Qu. 4-6, $9.40; Ex. 6-4, $18.80; Tri. 6-4-5, $33.80

Ninth, Pace, $6,000

Bet You, H. Campbell 3.60-2.60-2.10 Kenrick N, R. Cushing 2.60-2.10 Jimmy C R, G. Mosher 2.10

T-1:54.3; Qu. 2-3, $3.80; Ex. 2-3, $7.80; Tri. 2-3-5, $25.40

Tenth, Pace, $2,800

Maddie D, G. Mosher 5.80-5.00-2.80 Wave That Banner, H. Campbell 4.80-3.40 Dragon Me Down, D. Ingraham 3.20

T-1:57.2; Qu. 1-2, $8.20; Ex. 1-2, $20.80; Tri. 1-2-3, $41.80; DD 2-1, $18.20; Total Handle: $35,177

Monday’s starters, 1 p.m.

First, Pace, $2,300

Avogadro, Mc. Sowers To Much Fun, G. Mosher Brew, A. Richardson My Time Hanover, H. Campbell Dragon King, J. Bertolini Terem Up Louie, Mp. Sowers

Second, Pace, $2,800

Rambling Jet, H. Campbell JK Allnitelong, S. Thayer Lifeontherange, D. Ingraham Allamerican Dice, D. Deslandes Poocham Rocket, R. Cushing Joey The Third, A. Harrington Ideal Legacy A, G. Mosher Red Dog Saloon, Mp. Sowers

Third, Trot, $4,200

Carbon Footprint, G. Mosher Sharp Edge, Mp. Sowers Maine Muscle, R. Cushing Barbells, D. White Tuscanellie, D. Deslandes Explosiveafternoon, A. Hall Bih Bang Hanover, H. Campbell Cash Empire, D. Ingraham

Fourth, Pace, $3,200

Cyclone Pass, D. Ingraham Sachertorte, D. Deslandes Shouldhavebetmore, Mp. Sowers Conkers Conquest, Mm. Athearn Ideal Bid, C. Cushing Bold Willie, G. Mosher Intrepid Hall, H. Campbell Tom and Stan, R. Cushing

Fifth, Pace, $4,000

Simple Saver N, Mp. Sowers Hurrikaneeilishlyn, T. Hudson Eternal Ring, H. Campbell Princess Decline, G. Mosher Lil Miss Snowflake, Mm. Athearn Southwind Marilyn, D. Deslandes Stormin Spree, D. Ingraham

Sixth, Pace, $2,800

Aint No Mo, H. Campbell Century Chancellor, S. Wilson Southwind Rex, S. Thayer Malek Hanover, Mp. Sowers Roddy’s Nor’easter, G. Mosher Ebandtheboys, D. Deslandes Double D Deluxe, D. Dickison Hedges Lane, D. Ingraham

Seventh, Pace, $2,500

Vicky Killean, S. Thayer Catchajolt, D. Deslandes Emma’s Fairytale, R. Cloutier Jr. Upfront Grantsgirl, A. Harrington Midnight Mass, H. Campbell Ianthe Hanover, R. Cushing Dragmetoglory, A. Hall The Witzsell of Odz, G. Mosher

Eighth, Pace, $3,200

Lady Spartacus, Mc. Sowers Powerful Love, Mp. Sowers Ashtoreth Hanover, D. Deslandes Funny Lena, G. Mosher Nuclearccino, D. Ingraham Boy Crazy, H. Campbell

Ninth, Pace, $3,600

Bubeleh Stone, D. Ingraham Natural Breeze, A. Hall Pembroke Scorpio, H. Campbell Apollo Seelster, Mp. Sowers Fox Rudge Joey, S. Wilson Jay Bees Grin N, G. Mosher Allegiance, Mm. Athearn Hay You Hellion, D. White

Tenth, Pace, $2,500