Maine USATF 15 and under regional results

August 2, 2018 5:49 pm

At Brewer

Top 4 are qualifiers for state meet.

State meet: 9 a.m., Aug. 11, Cony HS

Teams: Bangor Parks and Rec, Brewer Rec, Blue Hill Peninsula, Central Track Club, Foxcroft Youth Track, Hampden Rec, Lincoln Rec, Old Town Track Club, Orono Track Club, Pittsfield Track Club

Boys Results

Shot Put 8 & U Finals: 1, Christopher Peters, LINC, 14-11. 2, Kason Shaw, HAMP, 14-05.75. 3, Andrew Pelletier, HAMP, 13-02. 4, Jack Gallagher, FOXYT, 12-04.25.

Shot Put 9-10: 1, Tyler Priest, OTTC, 25-01.25. 2, Matthew Allen, ORNO, 24-09. 3, Nick deWildt, HAMP, 21-07.50. 4, Tanner Ladd, PTC, 17-02.50.

Shot Put 11-12: 1, Colby Largay, BRWR, 33-01. 2, Ty Walker, ORNO, 31-04.50. 3, Kase Walston, ORNO, 27-03.25. 4, Jack Brewer, ORNO, 27-00.50.

Shot Put 13-14: 1, Koda Allen, BAN, 29-09.50. 2, Ethan Humphrey, BRWR, 28-05. 3, Caden Andrei, BRWR, 26-09.50. 4, Ben Francis, ORNO, 25-10.25.

Shot Put 15: 1, Ethyn Lolar, OTTC, 21-10.

Discus Throw 11-12: 1, Colby Largay, BRWR, 77-03. 2, Ty Walker, ORNO, 64-05. 3, Jack Brewer, ORNO, 59-09. 4, Mason Philbrick, BRWR, 58-03.

Discus Throw 13-14: 1, Ethan Humphrey, BRWR, 90-05. 2, Charlie Collins, HAMP, 90-02. 3, Ben Francis, ORNO, 77-08. 4, Caden Andrei, BRWR, 57-06.

Discus Throw 15: 1, Ethyn Lolar, OTTC, 56-05.

Long Jump 8 & U: 1, Omari LaBelle, ORNO, 10-03. 2, Eli Marquis, HAMP, 9-01.25. 3, Chase Wilkinson, BRWR, 9-00. 4, Felix Khalil, ORNO, 8-01.25.

Long Jump 9-10: 1, Jordan Pettway, BAN, 11-00. 2, Nick deWildt, HAMP, 10-06.25. 3, Noah Briggs, OTTC, 10-03.25. 4, Tyler Priest, OTTC, 10-03.

Long Jump 11-12: 1, Quinton Bisher, HAMP, 13-09. 2, Tyler Wilkinson, BRWR, 13-06.25. 3, Bruce Coulter, BRWR, 13-01. 4, Will Francis, ORNO, 12-10.50.

Long Jump 13-14: 1, Ian Potter, HAMP, 14-10. 2, Isaac Miller, ORNO, 10-10. 3, James Cote, OTTC, 10-05.50. 4, Dylan Thibodeau, OTTC, 8-04.50.

Triple Jump 13-14: 1, James Cote, OTTC, 24-03.75. 2, Keegan Plourde, OTTC, 23-07.75.

Triple Jump 11-12: 1, Pierce Walston, ORNO, 32-05.75. 2, Quinton Bisher, HAMP, 29-11.75. 3, Owen Fullerton, LINC, 26-05. 4, Cole Allen, PTC, 24-04.25.

High Jump 15: 1, Thomas Owen, ORNO, 5-00. 2, Jayden Brawn, OTTC, 4-09.

High Jump 13-14: 1, Corbin Flewelling, OTTC, 5-00. 2, Chase Campbell, ORNO, 4-09. 3, Charles St. Lawrence, BHP, 4-00. 3, Cooper White, ORNO, 4-00. 3, Caden Andrei, BRWR,

4-00.

High Jump 11-12: 1, Will Francis, ORNO, 4-02. 2, Pierce Walston, ORNO, 3-11. 2, Andrew Clark, BRWR, 3-11. 2, Nathan Culina, ORNO, 3-11. 2, Owen Fullerton, LINC, 3-11.

High Jump 9-10: 1, Benjamin Uhlenhake, BRWR, 3-06. 1, Noah Briggs, OTTC, 3-06. 3, Matthew Allen, ORNO, 3-03. 3, Owen Reynolds-Harvey, HAMP, 3-03. 3, Cooper Allen, PTC,

3-03.

High Jump 8 & U: 1, Steven Spiess, HAMP, 3-02. 1, Omari LaBelle, ORNO, 3-02. 3, Cooper Chase, HAMP, 2-05. 3, Will Mitchell, HAMP, 2-05.

Pole Vault 13-14: 1, Alex Maheu, ORNO, 6-00. 2, Colby Johnston, BAN, 5-06.

Pole Vault 15: 1, Thomas Owen, ORNO, 7-00.

Javelin Throw 13-14: 1, Koda Allen, BAN, 85-03. 2, Ben Francis, ORNO, 78-07. 3, Colby Johnston, BAN, 67-02. 4, Keegan Plourde, OTTC, 66-04.

Javelin Throw 11-12: 1, Jack Brewer, ORNO, 87-11. 2, Dominik Ondo, ORNO, 85-10. 3, Kase Walston, ORNO, 76-05. 4, Ty Walker, ORNO, 65-03.

Javelin Throw 9-10: 1, Nick deWildt, HAMP, 88-02. 2, Tyler Priest, OTTC, 87-07. 3, Matthew Allen, ORNO, 73-08. 4, Jordan Pettway, BAN, 59-00.

Javelin Throw 8 & U: 1, Kason Shaw, HAMP, 49-04. 2, Charlie Olmstead, BAN, 43-08. 3, Christopher Peters, LINC, 33-05. 4, Andrew Pelletier, HAMP, 30-10.

3000 Meter RU 11-12: 1, Cole Allen, PTC, 13:36.73. 2, Benjamin Arsenault, HAMP, 16:09.53.

3000 Meter RU 13-14: 1, Ian Meserve, UNA, 10:03.79.

800 Meter Race Walk 8 & U: 1, Cameron Meyers, BRWR, 5:32.97. 2, Griffin Shorette, OTTC, 6:35.33.

800 Meter Race Walk 9-10: 1, Wesley Thai, BAN, 9:08.34.

800 Meter Race Walk 11-12: 1, Sean Patrick Lanigan, ORNO, 5:31.15.

1500 Meter Race Walk 13-14: 1, Kaleb Westman, BRWR, 10:54.36.

80 Meter Hurdles 11-12: 1, Andrew Clark, BRWR, 15.93. 2, Rowan Tate, BRWR, 16.12. 3, Xavier Pike, BAN, 16.71. 4, Silas Comstock, OTTC, 17.34.

100 Meter Hurdles 13-14: 1, Corbin Flewelling, OTTC, 17.68. 2, Jack Guinness, BHP, 20.13. 3, Alex Maheu, ORNO, 20.41. 4, Isaac Miller, ORNO, 21.07.

100 Meter Hurdles 15: 1, Thomas Owen, ORNO, 18.64.

100 Meter Dash 8 & U: 1, Omari LaBelle, ORNO, 16.96. 2, Jackson Michaud, HAMP, 17.39. 3, Max Eckenfelder, BHP, 17.62. 4, Steven Spiess, HAMP, 17.65.

100 Meter Dash 9-10: 1, Coleman Chase, HAMP, 16.06. 2, Louie Knights, HAMP, 16.56. 3, Dylan Marcello, PTC, 17.66. 4, Owen Reynolds-Harvey, HAMP, 17.68.

100 Meter Dash 11-12: 1, Quinton Bisher, HAMP, 14.75. 2, Bruce Coulter, BRWR, 14.82. 3, Xavier Pike, BAN, 15.05. 4, Liam Cormier, BRWR, 15.36.

100 Meter Dash 13-14: 1, Chase Campbell, ORNO, 12.78. 2, Andrew Melanson, ORNO, 13.51. 3, Ryan St.Peter, CEN, 15.36. 4, Isaac Miller, ORNO, 15.86.

100 Meter Dash 15: 1, Jayden Brawn, OTTC, 14.66.

1500 Meter RU 9-10: 1, Cooper Keeler, BAN, 6:41.96. 2, Zander Pike, BAN, 7:05.86.

1500 Meter RU 11-12: 1, Rowan Tate, BRWR, 6:00.26. 2, Kameron Plourde, OTTC, 6:20.98. 3, Jack Marquis, OTTC, 7:29.00.

1500 Meter RU 13-14: 1, Ian Meserve, UNA, 4:46.31. 2, Charlie Collins, HAMP, 4:52.81. 3, Philip Alyokhin, OTTC, 5:21.26.

1500 Meter RU 15: 1, Ethyn Lolar, OTTC, 6:59.37.

400 Meter Dash 8 & U: 1, Eli Marquis, HAMP, 1:26.18. 2, Max Eckenfelder, BHP, 1:28.32. 3, Luke Schmelz, HAMP, 1:35.80. 4, Samuel Miller Treat, BAN, 1:37.52.

400 Meter Dash 9-10: 1, Dominique Layman, OTTC, 1:23.50. 2, Coleman Chase, HAMP, 1:24.55. 3, David Brewer, ORNO, 1:25.47. 4, Baxter Stuart, BRWR, 1:26.25.

400 Meter Dash 11-12: 1, Gage Jones, ORNO, 1:10.25. 2, Kaiden Plourde, OTTC, 1:10.91. 3, Benjamin Arsenault, HAMP, 1:28.31. 4, Theodore Blanke, OTTC, 1:28.53.

400 Meter Dash 13-14: 1, Andrew Melanson, ORNO, 1:02.66.

400 Meter Dash 15: 1, Jayden Brawn, OTTC, 1:08.82.

800 Meter RU 8 & U: 1, Eli Marquis, HAMP, 3:16.22. 2, Max Eckenfelder, BHP, 3:18.68. 3, Samuel Miller Treat, BAN, 3:22.64. 4, Charlie Olmstead, BAN, 3:31.50.

800 Meter RU 9-10: 1, Tanner Ladd, PTC, 3:16.12. 2, Gabrial Thornwall, HAMP, 3:17.04. 3, Cooper Keeler, BAN, 3:23.81.

800 Meter RU 11-12: 1, Tyler Wilkinson, BRWR, 2:43.24. 2, Kaiden Plourde, OTTC, 2:47.83. 3, Cole Allen, PTC, 2:55.32. 4, Kameron Plourde, OTTC, 2:59.03.

800 Meter RU 13-14: 1, Charlie Collins, HAMP, 2:26.15. 2, Philip Alyokhin, OTTC, 2:37.03.

800 Meter RU 15: 1, Ethyn Lolar, OTTC, 3:48.73.

200 Meter Dash 8 & U: 1, Jackson Michaud, HAMP, 36.56. 2, Steven Spiess, HAMP, 41.10. 3, Roman Allen, BAN, 44.85. 4, Alexander Fetting, BAN, 45.13.

200 Meter Dash 9-10: 1, Jordan Pettway, BAN, 33.31. 2, Coleman Chase, HAMP, 34.37. 3, Louie Knights, HAMP, 35.66. 4, Collin Pelletier, HAMP, 36.78.

200 Meter Dash 11-12: 1, Brady Maheu, ORNO, 33.82. 2, Aidyn Ball, HAMP, 33.97. 3, Caleb Simonds, CEN, 35.60.

200 Meter Dash 13-14: 1, Chase Campbell, ORNO, 26.78. 2, Andrew Melanson, ORNO, 27.57. 3, Koda Allen, BAN, 29.19. 4, Ryan St.Peter, CEN, 31.83.

4×100 Meter Relay 8 & U: 1, Hampden (Cooper Chase, Jackson Michaud, Kason Shaw, Will Mitchell), 1:15.97. 2, Bangor (Roman Allen, Alexander Fetting, Charlie Olmstead, Samuel Miller Treat), 1:23.57.

4×100 Meter Relay 13-14: 1, Orono (Andrew Melanson, Isaac Miller, Alex Maheu, Chase Campbell), 57.20.

4×400 Meter Relay 9-10: 1, Old Town (Noah Briggs, Jake McCannell, Colin Lolar, Dominique Layman), 5:59.75.

4×400 Meter Relay 11-12: 1, Orono (Gage Jones, Will Francis, Brady Maheu, Pierce Walston), 5:04.61. 2, Old Town (Kameron Plourde, Cooper Neely, Theodore Blanke, Kaiden Plourde), 5:30.01.

Mixed results

Mixed 4×100 Meter Relay 8 & U: 1, Old Town (Harper Lawson, Faelynn Briggs, Griffin Shorette Aiden O’Meara), 1:37.71.

Mixed 4×100 Meter Relay 9-10: 1, Bangor (Ava Syphers, Cooper Keeler, Edith Grey, Zander Pike), 1:14.64. 2, Orono (David Brewer, Abygail Folsom,Gabriel Brewer, Kaylee Folsom), 1:27.89.

Mixed 4×100 Meter Relay 11-12: 1, Brewer (Bruce Coulter, Tyler Wilkinson, Madison Ross, Callie Moran), 1:00.34. 2, Orono (Anna Molloy, Ani Roberts, Dominik Ondo, Gage Jones), 1:04.04. 3, Bangor (Tristen Allen, Xavier Pike, Addison Smith, Madeline Thai), 1:07.86.

Mixed 4×100 Meter Relay 13-14: 1, Old Town (Myah Worster, Corbin Flewelling, Ellie Darby, Philip Alyokhin), 57.40. 2, Bangor (Anna Connors, Lorraine Thai, Emma Syphers, Koda Allen), 1:00.22.

Girls results

Shot Put 8 & U Finals: 1, Charlotte Snow, BHP, 15-06.75. 2, Madison O’Donnell, BRWR, 14-01. 3, Aubrey Ladd, PTC, 12-04.25. 4, Linzy Heitmann, OTTC, 11-06.25.

Shot Put 9-10: 1, Ava Syphers, BAN, 18-05. 2, Aubrey Shaw, HAMP, 17-00.25. 3, Gigi Williams, HAMP, 16-06.25. 4, Clarise Cormier, BRWR, 13-03.50.

Shot Put 11-12: 1, Maranda Pert, BHP, 32-10.25. 2, Sophie Hepler, ORNO, 23-02.50. 3, Solece Campbell, ORNO, 22-10.50. 4, Mary Haney, BRWR, 22-06.25.

Shot Put 13-14: 1, Izabella Damboise, OTTC, 29-10. 2, Kosisochukwu Ifeji, BRWR, 28-08.50. 3, Rhiannon Pete, OTTC, 26-10.50. 4, Lilly deWildt, HAMP, 23-09.

Shot Put 15: 1, Chelsey Cote, OTTC, 27-11.50. 2, Jordan Tibbetts, BRWR, 23-10.50. 3, Emerson Walston, ORNO, 23-04.

Discus Throw 11-12: 1, Maranda Pert, BHP, 71-08. 2, Audria Nevells, BHP, 56-09. 3, Mary Haney, BRWR, 53-05. 4, Noel Thomas, OTTC, 39-07.

Discus Throw 13-14: 1, Kosisochukwu Ifeji, BRWR, 92-05. 2, Nora White, ORNO, 71-00. 3, Loren McAlpine, UNA, 62-10. 4, Olivia Hill, FOXYT, 61-11.

Discus Throw 15: 1, Jordan Tibbetts, BRWR, 75-09. 2, Chelsey Cote, OTTC, 69-09.

Long Jump 8 & U: 1, Izzy Krummel, HAMP, 9-04. 2, Erin Curtis, HAMP, 7-01.50. 3, Faelynn Briggs, OTTC, 7-00. 4, Blake Bridges, BAN, 6-11.50.

Long Jump 9-10: Lucy Veilleux, OTTC, 11-07. 2, Libby Saucier, OTTC, 11-05. 3, Breah Curtis, HAMP, 10-10. 4, Elyannah Briggs, OTTC, 10-07.

Long Jump 11-12: 1, Anna Molloy, ORNO, 12-10.75. 2, Molly Curtis, HAMP, 12-07. 3, Devin Horr, BRWR, 11-11.75. 4, Madeline Thai, BAN, 11-07.50.

Long Jump 13-14: 1, Ellie Darby, OTTC, 13-04.75. 2, Abby Batchelder, ORNO, 12-09.50. 3, Shalomi Goewey, PTC, 12-00. 4, Lorraine Thai, BAN, 11-10.

Triple Jump 15: 1, Emerson Walston, ORNO, 24-00.25. 2, Izabelle Trefts, OTTC, 21-02.75.

Triple Jump 13-14: 1, Abby Batchelder, ORNO, 26-09.75. 2, Lilly deWildt, HAMP, 25-11. 3, Mckenzie Murray, BRWR, 25-03.25. 4, Emma Trefts, OTTC, 23-08.50.

Triple Jump 11-12: 1, Molly Curtis, HAMP, 27-09.75. 2, Emma Syphers, BAN, 25-10. 3, Danica Flewelling, OTTC, 19-08.75.

High Jump 13-14: 1, Leah Frazee, BRWR, 4-10. 2, Grace Willey, OTTC, 4-03. 2, Myah Worster, OTTC, 4-03. 2, Shalomi Goewey, PTC, 4-03.

High Jump 11-12: 1, Keira Stearns, BHP, 4-03. 2, Solece Campbell, ORNO, 4-02. 3, Katie Miller, CEN, 3-08. 4, Caminea Layman, HAMP, 3-05. 4, Lauren Low, BRWR, 3-05. 4,

Addison Verrill, PTC, 3-05. 4, Noel Thomas, OTTC, 3-05.

High Jump 9-10: 1, Elyannah Briggs, OTTC, 3-09. 1, Karina Dumond, OTTC, 3-09. 3, Clara White, ORNO, 3-06. 3, Ava Syphers, BAN, 3-06.

High Jump 8 & U: 1, Izzy Krummel, HAMP, 2-11. 2, Kylee Lawson, OTTC, 2-08. 2, Rylee Cyr, LINC, 2-08. 2, Madison O’Donnell, BRWR, 2-08.

Pole Vault 13-14: 1, Leah Frazee, BRWR, 9-00. 2, Paige Inforati, BRWR, 6-00. 2, Anika Noack, BAN, 6-00. 4, Emily Jones, OTTC, 5-06. 4, Mckenzie Murray, BRWR, 5-06.

Javelin Throw 15: 1, Chelsey Cote, OTTC, 59-09. 2, Emerson Walston, ORNO, 56-10.

Javelin Throw 13-14: 1, Abby Swedberg, OTTC, 64-09. 2, Lilly deWildt, HAMP, 46-09. 3, Lorraine Thai, BAN, 43-06. 4, Rhiannon Pete, OTTC, 39-04.

Javelin Throw 11-12: 1, Maranda Pert, BHP, 100-03. 2, Sophie Hepler, ORNO, 62-05. 3, Katie Miller, CEN, 44-03. 4, Addison Smith, BAN, 41-09.

Javelin Throw 9-10: 1, Ava Syphers, BAN, 61-03. 2, Kaydance Sheridan, FOXYT, 45-10. 3, Lily Heitmann, OTTC, 44-09. 4, Aubrey Shaw, HAMP, 43-09.

Javelin Throw 8 & U: 1, Charlotte Snow, BHP, 35-04. 2, Caroline Pete, OTTC, 30-00. 3, Elsie Fullerton, LINC, 24-04. 3, Isla Barrington, HAMP, 24-04.

3000 Meter RU 11-12: 1, Ruth White, ORNO, 11:37.89.

3000 Meter RU 13-14: 1, Isabelle Gerken, LINC, 14:32.71. 2, Bridget Frazier, BAN, 14:42.24.

800 Meter Race Walk 8 & U: 1, Callie Murray-Trefts, OTTC, 5:19.72. 2, Linzy Heitmann, OTTC, 5:21.21. 3, Kylee Lawson, OTTC, 6:00.21. 4, Jordyn St Louis, OTTC, 6:16.37.

800 Meter Race Walk 9-10: 1, Mirage Priller, LINC, 5:03.94. 2, Addie Trefts, OTTC, 5:12.61. 3, Kaylee Folsom, ORNO, 5:31.11. 4, Danielle Turner, CEN, 6:35.97.

800 Meter Race Walk 11-12: 1, Allison Turner, CEN, 5:39.69. 2, Parker Theriault, LINC, 6:36.73.

1500 Meter Race Walk 13-14: 1, Shalomi Goewey, PTC, 9:49.30. 2, Julianna Hesseltine, LINC, 10:35.44.

1500 Meter Race Walk 15: 1, Izabelle Trefts, OTTC, 8:08.48.

80 Meter Hurdles 11-12: 1, Callie Moran, BRWR, 15.13. 2, Keira Stearns, BHP, 16.51. 3, Madelyn Copithorne, BHP, 16.93. 4, Caminea Layman, HAMP, 27.60.

100 Meter Hurdles 13-14: 1, Leah Frazee, BRWR, 17.57. 2, Grace Willey, OTTC, 20.40. 3, Emily Jones, OTTC, 20.58. 4, Myah Worster, OTTC, 20.76.

100 Meter Dash 8 & U: 1, Kelsey Ball, HAMP, 17.55. 2, Elizabeth Collins, BAN, 18.25. 3, Jordyn St Louis, OTTC, 18.66. 4, Isla Barrington, HAMP, 19.73.

100 Meter Dash 9-10: 1, Libby Saucier, OTTC, 15.33. 2, Grace Marquis, HAMP, 15.44. 3, Lucy Veilleux, OTTC, 15.90. 4, Breah Curtis, HAMP, 16.38.

100 Meter Dash 11-12: 1, Devin Horr, BRWR, 14.83. 2, Madeline Thai, BAN, 14.95. 3, Madison Ross, BRWR, 15.22. 4, Lauren Low, BRWR, 16.30.

100 Meter Dash 13-14: 1, Anna Connors, BAN, 14.12. 2, Esmae Stockley, LINC, 14.35. 3, Abby Swedberg, OTTC, 14.82. 4, Emma Trefts, OTTC, 15.41.

1500 Meter RU 9-10: 1, Kaylee Johnston, BAN, 6:21.90. 2, Nina Mitchell, HAMP, 6:35.45. 3, Mirage Priller, LINC, 6:48.08. 4, Lily Heitmann, OTTC, 7:21.75.

1500 Meter RU 11-12: 1, Ruth White, ORNO, 5:50.75. 2, Addison Verrill, PTC, 6:13.39. 3, Sophie Hepler, ORNO, 7:35.37.

1500 Meter RU 13-14: 1, Katherine Kohtala, ORNO, 6:25.71. 2, Elise Brooks, ORNO, 6:42.51. 3, Isabelle Gerken, LINC, 6:48.02.

400 Meter Dash 8 & U: 1, Izzy Krummel, HAMP, 1:26.67. 2, Rylee Cyr, LINC, 1:32.19. 3, Callie Murray-Trefts, OTTC, 1:36.82.

400 Meter Dash 9-10: 1, Grace Marquis, HAMP, 1:16.14. 2, Nina Mitchell, HAMP, 1:19.38. 3, Sophia Morgan, OTTC, 1:21.25. 4, Lillie Schmelz, HAMP, 1:21.51.

400 Meter Dash 11-12: 1, Allie Salinas, BRWR, 1:24.06.

400 Meter Dash 13-14: 1, Myah Worster, OTTC, 1:12.53. 2, Grace Willey, OTTC, 1:14.17. 3, Grace Henry, BRWR, 1:17.62. 4, Cassidy Rand, BHP, 1:52.27.

800 Meter RU 8 & U: 1, Erin Curtis, HAMP, 3:28.21. 2, Charlotte Snow, BHP, 3:44.66. 3, Callie Murray-Trefts, OTTC, 3:46.55. 4, Abby Curtis, HAMP, 3:56.44.

800 Meter RU 9-10: 1, Kaylee Johnston, BAN, 3:12.15. 2, Clara White, ORNO, 3:13.12. 3, Nina Mitchell, HAMP, 3:13.98. 4, Lillie Schmelz, HAMP, 3:17.50.

800 Meter RU 11-12: 1, Addison Verrill, PTC, 3:06.54.

800 Meter RU 13-14: 1, Anna Connors, BAN, 2:43.64. 2, Nora White, ORNO, 2:52.09. 3, Alexis Thornwall, HAMP, 3:04.96. 4, Katherine Kohtala, ORNO, 3:11.36.

800 Meter RU 15: 1, Izabelle Trefts, OTTC, 3:05.17.

200 Meter Dash 8 & U: 1, Kelsey Ball, HAMP, 39.38. 2, Faelynn Briggs, OTTC, 45.23. 3, Blake Bridges, BAN, 48.93. 4, Ansley Uhlenhake, BRWR, 49.17.

200 Meter Dash 9-10: 1, Grace Marquis, HAMP, 33.11. 2, Libby Saucier, OTTC, 33.37. 3, Breah Curtis, HAMP, 36.05. 4, Julia Ellen Collins, HAMP, 38.56.

200 Meter Dash 11-12: 1, Ani Roberts, ORNO, 30.52. 2, Molly Curtis, HAMP, 31.33. 3, Stella Fox, HAMP, 33.26. 4, Madelyn Copithorne, BHP, 33.75.

200 Meter Dash 13-14: 1, Esmae Stockley, LINC, 30.67. 2, Abby Swedberg, OTTC, 31.62. 3, Anika Noack, BAN, 33.03. 4, Cassidy Rand, BHP, 43.15.

200 Meter Dash 15: 1, Emerson Walston, ORNO, 33.32.

4×100 Meter Relay 8 & U: 1, Old Town (Kylee Lawson, Linzy Heitmann, Alexi Shorette, Jordyn St Louis), 1:22.30. 2, Brewer (Annabelle Day, Ansley Uhlenhake, Quinn Uhlenhake, Abigail Clark), 1:34.22.

4×100 Meter Relay 9-10: 1, Hampden (Gigi Williams, Aubrey Shaw, Lillie Schmelz, Julia Ellen Collins), 1:10.08.

4×100 Meter Relay 11-12: 1, Brewer (Allie Salinas, Devin Horr, Madison Ross, Callie Moran), 1:01.61. 2, Old Town (Savanna Lolar, Danica Flewelling, Noel Thomas, Fallon Lawson), 1:11.85.

4×100 Meter Relay 13-14: 1, Old Town (Grace Willey, Ellie Darby, Emma Trefts, Abby

Swedberg), 1:00.57. 2, Brewer (Grace Henry, Paige Inforati, Mckenzie Murray, Leah Frazee), 1:03.22. 3, Bangor (Bridget Frazier, Anika Noack, Lorraine Thai, Anna Connors), 1:07.04.

4, Orono (Katelyn Seile, Elise Brooks, Laura Cost-Kirkpatrick, Abby Batchelder), 1:07.70.

4×400 Meter Relay 9-10: 1, Old Town (Elyannah Briggs, Sophia Morgan, Lucy Veilleux, Karina Dumond), 5:50.71.

4×400 Meter Relay 11-12: 1, Orono (Anna Molloy, Solece Campbell, Ani Roberts, Ruth White), 5:33.16.

4×400 Meter Relay 13-14: 1, Orono (Katherine Kohtala, Abby Batchelder, Laura Cost-Kirkpatrick, Nora White), 5:33.58.