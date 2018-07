Local sports: Legion baseball schedule; golf, road racing, harness racing results

Stock image | Pixabay Stock image | Pixabay

July 22, 2018 10:17 pm

Updated: July 22, 2018 10:31 pm

Legion baseball

Senior Legion

Zone 1

Wednesday, July 18

Acadians 5, Hampden 4

Bangor Coffee News def. Quirk Motor City

Zone 1 tournament

At Husson University, Bangor

(all games 7 innings)

Play-in game

Friday, July 20

P1: No. 4 Acadians 11, No. 5 Post 51/16 10, 11 inn. (Post 51/16 eliminated)

Saturday, July 21

G1: No. 2 R.H. Foster Hampden 3, No. 3 Quirk Motor City 2, 9 inn.

G2: No. 1 Bangor Coffee News 6, No. 4 Acadians 2

Sunday, July 22

G3: No. 3 Quirk Motor City 8, No. 4 Acadians 0 (Acadians eliminated)

G4: Bangor Coffee News 7, No. 2 R.H. Foster Hampden 0

G5: No. 3 Quirk Motor City 9, No. 2 R.H. Foster Hampden 5 (Hampden eliminated)

Monday, July 23

G6: No. 1 Bangor Coffee News (18-0) vs. No. 3 Quirk Motor City (9-10), 4 p.m.

G7: if necessary game, 7 p.m.

State Tournament

(all games 7 innings)

Thursday, July 26

Play-in game

At University of Southern Maine, Gorham

P1: Zone 2 3rd-place team vs. Zone 3 3rd-place team, 5 p.m.

At Husson University, Bangor

Saturday, July 28

G1: Zone 3 runner-up vs. Zone 1 runner-up, 10 a.m.

G2: Zone 1 third-place team vs. Zone 2 champion, 1 p.m.

G3: Zone 2 runner-up vs. Zone 3 champion, 4 p.m.

G4: Zone 1 champion vs. P1 winner, 7 p.m.

Sunday, July 29

G5: G1 loser vs. G2 loser, 10 a.m.

G6: G3 loser vs. G4 loser, 1 p.m.

G7: G1 winner vs. G2 winner, 4 p.m.

G8: G3 winner vs. G4 winner, 7 p.m.

Monday, July 30

G9: G4 winner vs. G5 winner, 1 p.m.

G10: G6 winner vs. G7 winner, 4 p.m.

G11: G8 winner vs. G9 winner, 7 p.m.

Tuesday, July 31

*G12: G9 or G10 winner vs. G11 loser, 4 p.m.

*G13: G9 or G10 winner vs. G11 winner, 7 p.m.

Wednesday, Aug. 1

**G14: G12 winner vs. G13 winner, 4 p.m.

**G15: G14 winner vs. G14 loser, 7 p.m. (if necessary)

*Pairings for Game 12 and 13 will not match previous opponents unless absolutely necessary. **If three teams remain after Game 13, the winner of Game 11 will receive a bye in game 14.

Golf

Maine Women’s Amateur

Monday’s tee times

At Rockland GC

7:30 a.m.: Plourde, Bailey/Tiger, Mara; 7:40 a.m.: Lacognata, Elizabeth/Holmes, Erin; 7:50 a.m.: Laplume, Jordan/Smith, Rachel/Frost, Lori; 8 a.m.: Kannegieser, Kristin/Droge, Emily/O’Grady, Kathi; 8:10 a.m.: Langevin, Carolyn/Brandes, Mary/Colucci, Ruth; 8:20 a.m.: Cianchette, Maria/Meggison, Micki/Coffin, Liz; 8:30 a.m.: Hornberger, Prudence/Rodrigue, Stephanie/Heskett, Katy; 8:40 a.m.: Frederick, Tamlyn/Wiltshire, Elizabeth/Hyndman, Laurie; 8:50 a.m.: Hornberger, Mia/Brocki, Sheila/Carlson, Nancy; 9 a.m.: Johnson, Melissa/Gilpatric-Smart, Susan/Wintle, Lisa; 9:10 a.m.: Adams, Marsha/Mueller, Ellen/Babin, Stephanie; 9:20 a.m.: Babcock, Hannah/Murphy, Debbie/Frizzell, Laurie; 9:30 a.m.: Caron, Sydney/Davis, Michele/Coleman, Kailey; 9:40 a.m.: Appleyard, Ruth/Haylock, Ruby/Nelke, Neila 9:50 a.m.: Viger, Marlene/Wootton, Susan/Hart, Nancy; 10 a.m.: Newman, Rachel/Gravel, Susie/Fogarty, Madolin; 10:10 a.m.: Richardson, Karen/Rock, Danielle/Herring, Diane; 10:20 a.m.: Dutil, Morghan/Lindquist, Vicki/Holmes, Linda; 10:30 a.m.: Eon, Joy/Stevens, Bambi/Pearse, Birdie; 10:40 a.m.: Sproul, Kathy/Blake, Marcia; 10:50 a.m.: Bielenberg, Elaine/Haylock, Jade/Witham, Donni; 11 a.m.: Snediker, Trudi/Berry, Bobbi/Morin-Pasco, Linda

GREATER BANGOR OPEN

At Bangor Municipal GC, par 69

Final Round

Kartrude, Michael 67-63-64–194

Larson, Jesse 68-63-67–198

Rainville, Alex 67-62-70–199

Beltran, Mario 66-68-65–199

Egloff, Eric 71-63-67–201

Elliott, John 66-69-67–202

Salo, Damon 65-67-70–202

Waitr, Chris 69-64-69–202

Thresher, Jason 68-67-68–203

Denlinger, David 69-67-67–203

Biondi, Nicholas 71-64-69–204

Shattuck, Braden 67-68-69–204

Giancola, Geno 65-71-68–204

Hickson, John 67-69-69–205

Martel, Michael 69-67-69–205

French, Peter 66-67-72–205

Stirling, Thomas 70-67-68–205

Kronberg, Ross 70-66-69–205

Augustus, Daniel 74 65-67–206

Martin, Greg 69-66-71–206

Purrington, Mark 67-72-67–206

Taylor, Skip 71-65-70–206

Wilson, Pat 66-74-66–206

Thimble, Ian 69-68-70–207

Robertson, Don 70-69-69–208

Colavito, Jason 72-68-69–209

Crawford, Christopher 68-70-71–209

Affleck, Brian 73-69-68–210

Cody, Samuel 72-68-70–210

Kim, Andrew 68-70-72–210

Swift, CJ 71-66-73–210

Becker, James 69-69-73–211

DeSilva, Chaka 71-66-72–211

Geer, Stan 66-73-72–211

Malec, Chris 68-73-70–211

Brown, Griffin 71-68-73–212

Harris, Jason 71-70-71–212

Morris, Blake 69-68-75–212

Ross, Patrick 67-72-73-212

Warren, Shawn 73-67-73–213

Gariepy, Philippe 71-69-74–214

Grindle, Samuel 71-73-71–215

Johnston, Kerry 75-69-71–215

Murray, Michael 71-71-73–215

Kelton, Ronald 77-66-73–216

Gelderman, Geoff 73-72-72–217

Vrolyk, Tyler 74-70-73–217

Clark, Sean 71-73-74–218

Fors, Derick 72-73-74–219

Johnson, Brian 74 73-74–221

Jackson, John 77-70-77–224

Dalga, Jared 77-80-81–238

LOCAL

At Belgrade Lakes GC

Alfond Classic 2018 Tournament — Gross: 1. Andy Nickerson, Tim Scott, Dave Goyner, Jim Thomas; 2. George Jacobson Jr., Sue Hunter, Drew Powell, Rich Powell; 3. Alex Green, Cameron Turkey, Derek Loupin, Rick Sinclair; Net: 1. Aaron MacArthur, Jeff Peterson, Brandon Freeman, Mike Cobb; 2. Ben Smith, Jacob Brooks, Trey Merrill, Mike Labelle: 3. John Vickery Jr, John Vickery III, Craig Russell, Tyler Walsh; Longest drive: women, No. 11; men, Drew Powell; pin: Kent Salfi

At Hermon Meadow GC

Saturday Points — 1. Dana Gillespie, Tim McCluskey +8; 2. (tie) Doug Chambers, Rick Boody and Jim Foley, Al Stuber +7; 4.John Trott, Tony Brown +5; 5. Bruce Ireland, Jim McInnis +3; 6. Alden Brown, John Trott -2; 7. Marty Kelly, Al Porter -3; 8. Dennis Reynolds, Joel McCluskey -4;

Pins: No. 3 Dennis Reynolds 4-4, No. 9 (2nd shot) Rick Boody 14-1, No. 12 Dennis Reynolds 11-,5 No. 16 Rick Boody 8-1; High Individual (not on a winning team): Tony Brown +5

Women’s Member-Guest — Gross: 1. Thea Davis, Lisa Love 72, 2. BJ Porter, Rhonda Beck 74, 3. Cheryl Paulson, Darlene Soboloski 78, 4. Nancy Hart, Sue Coffin 79, Net: 1. Durice Washburn, Anne Pooler 49, 2. Jody Lyford, Shelly Drillion 57, 3. Peg Buchanan, Marlene Vigor 59, 4. Diane Herring, Sherry Thomas 61, Pins: No. 3 Sherry Thomas 3-8, No.8 Jody Lyford 13-7, No. 12 Darlene Helms 13-6, No. 16 Morgan Meehan 2-10

Blind draw — 1. Bruce Ellis, Tim McCluskey +10; 2. Dana Gillespie, Joel McCluskey +4; 3. Ted Jellison, John Trott +3; 4. Lew Rosebush, Rick Boody E; 5. Joe Johnston, Phil Boody -1; 6. Doug Chambers, Terry McDonald -2; 7. Marty Kelly, Al Stuber -3; 8. Tracy Gran Jr., Jim McInnis -4; Pins: No. 3 Terry McDonald 5-2, No. 9 (2nd shot), Marty Kelly 13-2, No. 12 Terry McDonald 13-9, No. 16 John Trott 5-10; High Individual (not on a winning team): Lew Rosebush +5

At Hidden Meadows GC

Old Town Rec Center Scramble — 1. Liz Rand, Christopher Rand, Brett Stuart and John Lodge 59; 2. Michele Kauppila, Wes Kauppila, Chris Kauppila and Dillon Leland 59; 3. Brad Haase, Russ McLean, Tyler Ross and Corey Heatherman 60; 4. Todd Rand, Jeanna Tuell, John Tuell and Dave DeFroscia 63. 5. TD Bank Team No. 1 64; 6. AAA Team 64; 7. Ken Mitchell, Joe Severance, Mike Cote, Owen Maurais 65; 8. Chris Consenze, Ed Michaud, George Syckles, Joe Rollins 65; 9. David Saucier, David Thibodeau, Neil Labbe, Cindy Labbe 67; 10. Devan Morin, Dennis Farnham, Jr., Dennis Farnham III, Chris Morin 68; 11. Lorraine Lanigan, Ed Lanigan, Pat Huntley, Jean Dickson 69; 12. Logan Hoover, Nick Hoop, Nichael Rivero, Hess 73; 13. TD Bank Team No. 2 74; 14. AFLAC Team, 83. Flag events — Closest to the rope: Adam Shaw 0-3; No. 2, Long Drive Men 64-younger: John Tuell; No. 2, Long Drive Men 65-older: Ed Lanigan; No. 2, Long Drive Women’s Division: Liz Rand; No. 3, Closest shot from off the green: Brett Stuart 0-0; No. 4, Closest to the pin: Lorraine Lanigan 1-8; No. 5, Closest third shot: Chris Kauppila 0-0; No. 6, Closest second shot: David Saucier 4-2; No. 7, Longest putt: George Sickles 4-5; No. 8, Closest to the pin: Dave Thibodeau 6-8; No. 9, Closest second shot: Chris Morin 4-0; No. 12, Longest putt: Joe Severance and Owen Maurais 13-11. Odyssey Putting Contest Winner: Dave DeFroscia.

At Northport GC

Point Quota — Team: 1. John Sapoch, John Lloyd-Still, Elaine Bielenberg, Peter Doran (134); 2 Skip Brown, Mike Knox, Don Pendergast, Cecil Eastman (128); Sweeps: Gross: 1 Mike Knox (74); 2. (tie) Terry Whitney, Preston Ward (77); Net: (tie) Peter Doran, Elaine Bielenberg (68); 3 John Lloyd-Still (69); Pins: No. 3 Preston Ward 9-11, No. 9 Terry Whitney 13-4, No. 18 Peter Doran 0-8

At Kebo Valley

Gross Skins: 1. Jake Willis, 4. Tom Richardson, 10. Jake Willis, 11. Ron Tibbetts, 12. Brent Barker, 13. Brent Barker, 14. Jon Nicholson; Net Skins: 3. Jim McFarland, 5. Jim McFarland, 6. Robin Macleod, 7. Mark Hanscome, 17. Chris Archer, 18. Jim McFarland; Pins: 4. Tom Richardson 12-1, 6. Tom Richardson 44-7, 9. Mark Hanscome 3-4, 15. Jim McFarland 16-0

Road racing

Maine Potato Blossom 5 Miler

At Fort Fairfield

Runners

1.P.J. Gorneault, 39, 27.04; 2. Evan Desmond, 18, 29.23; 3. Caleb Streinz, 18, 30.02; 4. Daniel Streinz, 20, 30.14; 5. *Tracy Guerrette*, 37, 30.40; 6. *Gabrielle Wheeler*, 32, 31.15; 7. Bryan Lamoreau, 30, 31.17; 8. Max Bartley, 18, 33.46; 9. Caleb Chapman, 24, 35.19; 10. Brian Kortonen, 30, 36.28; 11. Luke Streinz, 13, 36.34; 12. *Abigail Streinz*, 16, 38.01; 13. Chris Streinz, 52, 38.04; 14. Spencer Soucy, 15, 38.08; 15. George J. Ferland, 13, 38.42; 16. *Kayley Bell*, 13, 39.11; 17. Alan Ferguson, 34, 39.32; 18. George H. Ferland, 44, 40.10; 19. *Anna Bernard*, 57, 40.40; 20. Andrew Forsman,28, 41.17; 21. Jamie Bell, 38, 41.24; 22. *Janelle Humphrey*, 28, 41.30; 23. *Ellen Bemis*, 43, 41.46; 24. *Rene Gorneault*, 40, 42.09; 25. *Hilary McNamee*, 28, 42.31;

26. Ed Malone, 69, 42.49; 27. Craig Dubay,, 54, 43.03; 28. Mike Williams, 50, 44.16; 29. *Elise Perrault*, 37, 44.27; 30. *Nichi Farnham*,55, 46.31; 31. *Amy DeMerchant*, 36, 46.46; 32. *Lydia Streinz*,24, 47.00; 33. Ray DeMerchant, 42, 47.25; 34.Shawn Rogers, 43, 48.04; 35. *Teri St. Pierre*, 41, 49.27; 36. Don DeMerchant, 41,49.58; 37.Chase Coiley, 14, 50.16; 38. Mark Shea, 47, 50.26; 39. *Connie McLellan*, 67,50.30; 40.*Rachel McNamee*,39, 51.13; 41.*Jamie Guerrette*, 39, 52.22; 42. *Rachel Tomlinson*, 39, 52.23; 43. Kyle Bartley, 50, 53.01; 44.*Alexis Coiley*, 20, 53.27; 45. Jacob Carruth, 26, 55.23; 46.*Isabelle Scott*, 27, 55.26; 47.*Debra Scott*, 63, 55.33; 48.*Amanda McLaughlin*, 32, 56.30; 49.*Libby Gardner*, 31, 56.31; 50. John Plodder, 51, 57.44; 51. Ernest E. Linders, 35, 57.45; 52. Bruce Alexander, 71, 59.32; 53*Alex Edmunds*,33, 1.01

* — female runners

Walkers

1. Stephanie Beaulieu, 56.42; 2. Bill Flannery, 59.51; 3. Joe Doherty, 1:02.00; 4. Amanda Wilcox, 1:05.00; 5. Brett Senal, 1:06.00; 6. Amanda Doherty, 1:07.17; 7. Del Finnemore, 1:07.20; 8. Mike Cyr, 1:07.22; 9. Barb Turner, 1:08.13; 10. Mary Campbell, 1:08.25; 11. Nadeen Plourde, 1:08.37; 12. Reyanne Hoyt, 1:09.15; 13. Susan Deschene, 1:09.42, 14. Calvin Deschene, 1:10.36; 15. Roger Soucy, 1:13.07; 16. Jacob Soucy, 1:13.09; 17. Mike Plourde, 1:13.16; 18. Roberta Lasater, 1:13.28; 19. Tiffany Daigle, 1:15.53; 20. Tricia Solomon, 1:15.54;

21. Stacey Michaud, 1:17.11; 22. Beth Williams, 1:17.12; 23. Lori Leavitt, 1:19.24; 24. Janet Giberson, 1:19.25; 25. Chester Cyr, 1:19.39; 26. Charles Cyr, 1:19.42; 27. Heidi Wright, 1:19.45; 28. Mike Campbell, 1:19.46; 29. Peter Cyr, 1:20.09; 30. Ryan Willette, 1:21.12; 31. Cindy Cote,1:22.14; 32. Shannon Zolnierczyk, 1:22.15; 33.Leah Dufour, 1:22.16; 34. Carrie Brown, 1:24.33; 35. Ashley St. Peter, 1:24.33; 36. Karen Finnemore, 1:26.28; 37. Sherry Finnemore, 1:26.29; 38. Carol Belanger, 1:28.25; 39. Kathy Schaeffer, 1:28.26; 40. Whitley Green, 1:28.46; 41. Kris Ferland, 1:28.47

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Results

FIRST, Pace, $3,500

Camtizzy, Wi Campbell, 2.60 2.20 2.10

Carrie Ann, Sh Thayer, 4.00 2.80

Cute Hill, An Harrington, 6.60

T: 1:56.3. Ex. (1/2) $6.80; Tri. (1/2/4) $74.80

SECOND, Pace, $3,500

Electrify, Da Ingraham, 4.60 3.00 2.10

Ideal Bid, Ro Cushing, 4.00 4.60

Some Major Beach, Ga Mosher, 7.00

T: 1:56.3. Ex. (1/4) $20.40; Tri. (1/4/7) $131.60; 1st Half DD (1/1) $7.00

THIRD, Pace, $3,200

Kinnderuntouchable, He Campbell, 5.20 2.80 2.20

Sunny’s Bro, Jo Nason, 2.40 2.20

Toe Tag, Mi Cushing, 3.20

T: 1:57.2. Ex. (2/4) $8.40; Tri. (2/4/3) $25.80

FOURTH, Trot, $8,000

Ci’s Buckeye, He Campbell, 10.40 3.20 2.80

Bruizn, Wi Campbell, 2.20 2.10

Booyah Tj, Jo Beckwith, 2.80

T: 1:58.0. Ex. (1/2) $19.60; Tri. (1/2/3) $98.60

FIFTH, Pace, $2,900

No Humble Jumble, Sh Thayer, 3.20 2.20 2.20

Iloveroses, Mc Sowers, 5.80 3.20

Diamond Stepp, Wi Campbell, 4.60

T: 2:01.2. Ex. (3/4) $17.40; Tri. (3/4/2) $175.20

SIXTH, Pace, $20,000

J J S Jet, Wi Campbell, 5.40 3.00 2.40

Delightful Offer N, Ro Cushing, 2.80 2.80

Vegas Dream, Da Ingraham, 3.60

T: 1:54.4. Ex. (5/2) $17.80; Tri. (5/2/1) $65.20

SEVENTH, Pace, $3,000

Hay You Hellion, An Harrington, 30.20 5.80 4.40

Real Bigg, Sh Thayer, 4.40 3.80

Double D Deluxe, Do Dickison, 4.60

T: 1:59.2. Ex. (2/1) $55.80; Tri. (2/1/4) $285.60; Pick 3 (3/5/2) $293.60

EIGHTH, Pace, $10,804

Justcallme Bets, Ma Athearn, 2.80 2.20 2.20

Wicked Wanda, Da Ingraham, 2.20 2.40

A Gal Named Harry, Ho Davis Jr, 3.40

T: 2:04.1. Ex. (1/4) $4.40; Tri. (1/4/3) $13.80

NINTH, Pace, $4,200

Kenrick N, Ro Cushing, 2.80 2.20 2.20

Respectable Dream, He Campbell, 5.20 3.60

Grand Galop Semalu, Wi Campbell, 2.60

T: 1:54.3. Ex. (6/3) $53.40; Tri. (6/3/4) $145.20

TENTH, Pace, $3,000

Wild Lady Luck, Sh Thayer, 6.80 4.60 2.60

Tweedledtweedledum, Mc Sowers, 2.40 3.00

Midnight Mass, He Campbell, 2.80

T: 2:01.0. Ex. (6/5) $10.20; Tri. (6/5/7) $111.00

ELEVENTH, Pace, $3,000

Life’s Lessons, Ga Mosher, 3.20 2.20 2.60

Southwind Inferno, He Campbell, 4.20 2.80

The Doodah Man, An Harrington, 3.40

T: 1:58.3. Ex. (3/4) $6.60; Tri. (3/4/2) $54.60; 1st Half Late Double (6/3) $9.20;Total Handle: $43,809