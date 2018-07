Local sports: Golf results; harness racing starters

Ashley L. Conti | BDN Ashley L. Conti | BDN

July 19, 2018 10:05 pm

Golf

GREATER BANGOR OPEN

At Bangor Municipal GC, par 69

First-Round Scores

Giancola, Geno 65

Salo, Damon 65

Beltran, Mario 66

Elliott, John 66

French, Peter 66

Geer, Stan 66

Wilson, Pat 66

Hickson, John 67

Kartrude, Michael 67

Purrington, Mark 67

Rainville, Alex 67

Ross, Patrick 67

Shattuck, Braden 67

Crawford, Christopher 68

Kim, Andrew 68

Larson, Jesse 68

Malec, Chris 68

Thresher, Jason 68

Becker, James 69

Denlinger, David 69

Martel, Michael 69

Martin, Greg 69

Morris, Blake 69

Thimble, Ian 69

Waitr, Chris 69

Kronberg, Ross 70

Stirling, Thomas 70

Biondi, Nicholas 71

Brown, Griffin 71

Clark, Sean 71

DeSilva, Chaka 71

Egloff, Eric 71

Gariepy, Philippe 71

Grindle, Samuel 71

Harris, Jason 71

Murray, Michael 71

Swift, CJ 71

Taylor, Skip 71

Cody, Samuel 72

Colavito, Jason 72

Fors, Derick 72

Affleck, Brian 73

Gelderman, Geoff 73

Warren, Shawn 73

Augustus, Daniel 74

Johnson, Brian 74

Vrolyk, Tyler 74

Johnston, Kerry 75

Dalga, Jared 77

Jackson, John 77

Kelton, Ronald 77

Senior Pro

1 Elliott, John 66

2 Hickson, John 67

3 Meheran, Robert 68

4 Becker, James 69

5 Robertson, Don 70

T6 Clark, Sean 71

T6 Egloff, Eric 71

T6 Taylor, Skip 71

9 St. Louis, Dan 74

T10 Johnston, Kerry 75

T10 Matthews, Peter 75

12 Ellis, Mike 78

13 Clement, Lemuel 81

14 Knowles, Jim 83

HOLE-IN-ONE

Sean Farnsworth

DEXTER — Sean Farnsworth recorded a hole-in-one on the 183-yard eighth hole at Dexter Municipal Golf Course on Thursday. He used a 6-iron to record the ace, which was witnessed by Paul Farnsworth and Rich Doherty.

LOCAL

At Barren View GC

Senior Scramble — 1) Janice Rice, Steve Cates, Ted Brown, Andy Anderson -4 (won putt-off), 2) Jane Hooper, Irv Belanger, Gary Willey -4, 3) Dwight Patten, Dennis Lewey, Bob Sinford, Harvey Kelley -3 (won putt-off), 4) Nancy Cunliffe, Ed Mosel, Chuck Hodge, Fred Morgan -3; Pin: No. 5 Jane Hooper 3-10

At Pine Hill GC

Dawson Insurance Men’s League — Scramble (random draw before play): 1. Larry Freeman, Alan Higgins, Shawn Sutherland 30, 2. Barry DeFilipp, Phil Pushard, Larry Ellis 32, 3. Steve Williams, Tim Daniels, Shawn Pearson 33, 4. (tie) Matt Pushard, Pat McEwen, Joe Quinn 34, Peter Stewart, Adam Doody, Craig Wooster 34, Tim Brochu, Mike LaChance, Pat Doody 35, 7. Jim Nadeau, Craig Carson, Anthony Moore 37; Pins: No. 7 Tim Brochu 21-11

At Hidden Meadows GC

Thursday Morning Women’s League — Putts: 1. Lorraine Lanigan 16, 2. (tie) Gloria Brown 19, Pat Huntley 19, 4. (tie) Jean Dickson 21, Suzanne Hartt 21

At Rockland GC

Rockland GC Women’s Association — Match Play Winners: Sally Stockman 3 and 1, Madolin Fogarty 5 and 3, Kathy Harper 5 and 3, Wendy Dewing 5 and 4, Kathy Sprowl 1 up, Jan Staples 1 up, Jan Bradeen 4 and 3, Joyce Cooley 3 and 2, Martha Bouchard 5 and 4, Janice Ogier 5 and 4; Pins: No. 10 Bobbi Andrus 20-2; No. 18 Madolin Fogarty 43-0

At Lucerne GC

Senior Scramble Results: 1. Dick Keene, Ron Palmer, Scott MacArthur, Bob Tweedie (-8); 2. (tie) Robin Young, Mike Dore, Lloyd Deans, Alan Gray (-5); Mel McLay, Dick Baker, Jack Hinds, Don Mc Cubbin (-5); Jim Bonzey, Dale Anthony, Bruce Bradbury Sr., Bob Francis (-4); Randy Irish, Bill Ferris, Ralph Alley, Buck Mc Kenney (-4); John Somes, Bob McKenney, Jim Awalt, Merle Townsend (-2); Ed Stacoffe, Ben Sawyer, Dana Corey, Paul Gallant; (-2); Ken Goldstein, Warren Young, Mel Bowden, Royce Morrison (-1); Ted Browne, Ron Allen, Kerry Woodbury, Dennis Kiah (-1); Bob Fraser, Bob Carter, Ed Lachance, Dave Robertson (par); Jim Mabry, Rich Skorski, Bill Sparks, Russ Black (par) Barry Harris, David Ward, Doug Chapman, Bob Landis (par); Pins: No. 2 Dick Keene 17-4, No. 6 Bob Tweedie 4-6

At Hermon Meadow GC

Thursday Morning Stableford — Dana Gillespie, Lou Demmons +9. 2. Jim Bohm, Allen Hussey +8, 3. Tracy Gran, Jr., Terry McDonald +5, 4. John Gallant, Gary Stewart +4, 5. (tie) Lou Rosebush, Eddie Hallett +3, Bruce Ellis, Mike Dunphy +3, 7. (tie) Alden Brown, Steve Caouette +2, John Ewer, John Arsenault +2, 9. J.R. Tozier, Steve Tinto +1 Pins: No. 3 Alden Brown 4-6, No. 16 Mike Dunphy 11-10, Skins: No. 2 Dave Mussulman, No. 4 Brian Treadwell, No. 5 Jim McInnis, No. 7 Rick Boody, No. 8 – Allen Hussey

At Kebo Valley

Men’s League — Two Best Ball: 1. Tony Demuro, Scott Henggeler, Basil Eleftheriou 69; 2. Tom Richardson, Peter Richardson, Scott Richardson 70; pins: 4. John Helms 9-1; 15. Jim Barkhouse 11-1

At Dexter Muni GC

Senior Scramble — Bob Herring, Joe Knapp, Don Swain, Steve Pelletier, and Jim Tobin, Ken Pooler, George Prince 30

Two-Man Scramble — Gross: Sean Farnsworth and Rich Doherty 30; Net: Sean Farnsworth and Paul Farnsworth 27 , Rick Smith and Jim Hartford, Jason Harris and John Ramsey 28, Jason Clukey and Mike Mower 29; Pins: No 4 Shane Baxter 14-8 No 8 Sean Farnsworth (hole-in-one)

At PVCC

Ladies Twilight League — 1st team: Maureen Guerin, Janet Hughes, Sue Eldridge, Jenna Packard 39; 2nd team: Paula Shannon, Lauren Murphy, Kelli Roy, Carolyn McDonough 41; Pins: No. 1 Janet Hughes 7-11; No. 6 Maureen Guerin 6-9

Harness racing

BANGOR RACEWAY

Friday’s Starters, 7 p.m.

FIRST, Pace, $3,500

Camtizzy, Wi Campbell Carrie Ann, Sh Thayer Luv A Lot Hanover, Mc Sowers Cute Hill, An Harrington Eternal Ring, He Campbell Miss Paula D, Da Deslandes Jump Start, Jo Beckwith Southwest Bliss, Da Ingraham

SECOND, Pace, $3,500

Electrify, Da Ingraham Good Friday Three, He Campbell Intrepid Hall, Ru Lanpher III Ideal Bid, Ro Cushing Caviart Tyler, Mc Sowers Spincredible, Ma Athearn Some Major Beach, Ga Mosher

THIRD, Pace, $3,200

Hot Cakes, Sh Thayer Kinnderuntouchable, He Campbell Toe Tag, Mi Cushing Sunny’s Bro, Jo Nason Gold Star Roger, Mc Sowers Homer Run, Ga Mosher Quarter To Noon, Ma Athearn

FOURTH, Trot, $8,000

Ci’s Buckeye, He Campbell Bruizn, Wi Campbell Booyah Tj, Jo Beckwith Kegler Hanover, Da Ingraham Namesmuscle, Ma Athearn Neverdie, Mi Cushing

FIFTH, Pace, $2,900

Super Soul Patrol, Ga Mosher Diamond Stepp, Wi Campbell No Humble Jumble, Sh Thayer Iloveroses, Mc Sowers Missbiglee, Ri Armstrong Dragon Me Down, Da Ingraham Crush Hanover, He Campbell Southsidelightning, Da Deslandes

SIXTH, Pace, $20,000

Vegas Dream, Da Ingraham Delightful Offer N, Ro Cushing Bet You, Ho Davis Jr Bo Master, Sh Thayer J J S Jet, Wi Campbell

SEVENTH, Pace, $3,000

Real Bigg, Sh Thayer Hay You Hellion, An Harrington Jk Allnitelong, Ga Mosher Double D Deluxe, Do Dickison Beach Fighter A, Jo Beckwith Only Way I Know, Ru Lanpher III Supreme Z Tam, He Campbell Wave That Banner, Ro Cushing

EIGHTH, Pace, $10,804

Justcallme Bets, Ma Athearn Msdowneast, Ga Mosher A Gal Named Harry, Ho Davis Jr Wicked Wanda, Da Ingraham Gailsgirl N Motion, Jo Beckwith Cominrightatyou, Ro Cushing High On Loving You, He Campbell We Love Western, Jo Nason

NINTH, Pace, $4,200

Bullseye, Ga Mosher Sir Jake’s Z Tam, Da Deslandes Respectable Dream, He Campbell Grand Galop Semalu, Wi Campbell Spy In The Camp, Da Ingraham Kenrick N, Ro Cushing Falcon’s Luke, Mc Sowers Paris Beau, Sh Thayer

TENTH, Pace, $3,000

Emma’s Fairytale, Ro Cloutier Jr Sweetchildofmine, Da Deslandes Zoe Blue Chip, Ry Macedonio Rock Baby Rock, Ga Mosher Tweedledtweedledum, Mc Sowers Wild Lady Luck, Sh Thayer Midnight Mass, He Campbell Maddie D, Da Ingraham

ELEVENTH, Pace, $3,000